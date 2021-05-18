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Местное время в Кутаиси
21:5022
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇪 Грузия
Название городаКутаиси
По-английскиKutaisi
Столица регионаКутаиси является столицей региона
Население города178 338 чел.
АэропортКутаиси KUT
Часовой поясAsia/Tbilisi
Средняя высота153 м. от уровня моря

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