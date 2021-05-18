Полезная информация о Кутаиси
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Кутаиси
Популярные экскурсии в Кутаиси
$
35
за чел.
$
80
за чел.
4.9
279 отзывов
€
75
за чел.
Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии
4.9
33 отзыва
€
75
за чел.
Полюбоваться панорамой Окаце, проплыть по реке в Мартвили и исследовать подземные гроты
5
6 отзывов
от
€
30
за чел.
Посетить знаковые места «города улыбок» и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии