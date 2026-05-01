Мои заказы

Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Кутаиси

За 1 день побывать в таинственных природных местах Колхиды и прикоснуться к истории Западной Грузии
Природа Колхиды — это зеленые горы и извилистые каньоны, фантастические ландшафты из воды и скал.

Приглашаю вас на день прикоснуться к этой сказке: вы посетите каньоны Мартвили и Окаце, прогуляетесь над пропастью высотой с 50-этажный дом, проплывете на лодке по изумрудной воде. И с моей помощью погрузитесь в историю Колхиды, ее святынь, карстовых пещер и древних обычаев.
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Кутаиси
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Кутаиси
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Кутаиси

Описание экскурсии

Путь в глубины истории Колхиды

Из Тбилиси мы поедем по живописной автостраде мимо Мцхеты и Джвари, поднимемся к Рикотскому перевалу и, наконец, из Восточной Грузии через двухкилометровый тоннель попадаем в Западную — Колхиду. Кроме дивных панорам в пути вас ждут и мои рассказы об исторических и духовных местах Грузии: о монастыре Гелати, символе Золотого века Грузии, об уютном монастыре Моцамета, о красотах подземной Колхиды — пещерах Сатаплия и Прометея, о древнем соборе Баграта в Кутаиси — столице Колхидского царства и проживавших здесь колхов — древних грузин, и о городе-курорте Цхалтубо с его водо- и грязелечебницами.

Затерянный мир Окаце

Первая наша цель — каньон Окаце. Сюда мы доберемся по красивой лесной территории, а по пути увидим развалины дворца князей Дадиани. По лестнице вы спуститесь в глубины каньона, а затем пройдете над землей по стальной дорожке вдоль скалистых стен. С высоты смотровой площадки над центром ущелья вам откроется головокружительный вид на окрестности и весь Окаце, по дну которого бежит одноименная река.

Прогулка по каньону Мартвили

Мартвили — это прозрачно-голубая река, будто остановившая свое течение, зажатая в объятьях 40-метровых скал. Вы сможете совершить прогулку на лодках по руслу реки, любуясь каменными и мшистыми берегами, к 12-метровому мощному водопаду.

Дополнительно, если захотите, мы сможем посетить пещеры Прометея: здесь вам во всей красе откроется пещерный мир Колхиды. Вы пройдете по каменным гротам, рассматривая сталактиты и сталагмиты, подземные водопады, реки и озеро.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Поездка проходит на одном из комфортабельных автомобилей марки Toyota Prius, Dodge Caravan или Honda Stepwgn
  • Экскурсию возможно провести для 5-6 человек, доплатив по €20 за каждого дополнительного участника
  • Дополнительно вы можете посетить пещеры Прометея в Кумистави: доплата по €20 за чел. (группа 1-2 участника) или по €15 за чел. (группа 3-4 участника) к основной сумме. Также можно заменить пещерами один из каньонов в программе: по вашему желанию или в случае плохой погоды
  • Если у вас есть желание искупаться в водах каньона, захватите принадлежности для купания

Обратите внимание

  • В каньоны и пещеры пускают детей ростом более 120 см. Подростков до 14 лет только в сопровождении взрослых.
  • Запрещено посещение каньонов с домашними животными
  • На время дождя или тумана посещение каньона Окаце приостанавливается. Если это возможно, мы изменим порядок осмотра локаций, чтобы посетить его. В дни, когда погода не позволяет посещение, я предложу осмотреть пещеры Прометея взамен.
  • Так как вас никто не будет подгонять и хронометрировать время путешествия — обед немного поздний
  • В связи с реконструкцией автомобильной трассы время в пути может быть немного больше, чем запланировано. Прошу прощения за неудобства! Также важно учесть, что продолжительность экскурсии может меняться в зависимости от выбранных вами опций в каньонах или пещерах.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: транспорт, питьевая вода
  • В стоимость не включено: ваше питание в путешествии; билеты в каньон Окаце и каньон Мартвили — цена зависит от выбранного вами пакета (только прогулка или прогулка с катанием на лодках по водам каньона); билеты в пещеры Прометея (также разного номинала — на автобусе, на паровозике или же по подземной реке на лодке), подъём и спуск в каньон Окаце (пешком через парк Дадиани или на автомобиле)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 4100 туристов
Организую и провожу бюджетные путешествия по этой богом дарованной и обласканной стране: Тбилиси, Мцхета, Уплисцихе, Казбеги, Боржоми, Рабат, Вардзия, Кутаиси, Тушети, каньоны Мартвили и Окаце, пещеры Прометея и Тетра, регион
читать дальшеуменьшить

Рача. Кинорежиссёр и звукорежиссёр «Грузия — фильм» (ВГИК — ЛГИТМиК). Коренной житель Тбилиси. Люблю свою Родину — Сакартвело. Помогаю своим гостям — увидеть, познать, насладиться и, конечно же, влюбиться, а иначе просто нельзя, в край солнца, изумительной природы, богатой истории, религии, архитектуры. Мобрдзандит!:)

Входит в следующие категории Кутаиси

Похожие экскурсии на «Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Кутаиси»

Пещера Прометея и каньоны Грузии
На машине
9 часов
151 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем
Начало: В аэропорту города либо в вашем отеле
27 мая в 10:00
28 мая в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
На машине
9 часов
509 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии
Начало: У места вашего проживания в Кутаиси
Завтра в 09:00
28 мая в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Кутаиси - сердце древней Колхиды и жемчужина Имеретии
На машине
6 часов
67 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Кутаиси - сердце древней Колхиды и жемчужина Имеретии
Познакомиться с историей города от колхидских мифов до наших дней
28 мая в 10:00
29 мая в 10:00
€87 за всё до 7 чел.
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
Сплавы и рафтинг
7 часов
23 отзыва
Индивидуальная
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
Отправиться в захватывающее приключение и исследовать природные и исторические места Рачи
Начало: Кутаиси
Завтра в 10:00
27 мая в 10:30
от €240 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кутаиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кутаиси
от €244 за экскурсию