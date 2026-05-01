Природа Колхиды — это зеленые горы и извилистые каньоны, фантастические ландшафты из воды и скал. Приглашаю вас на день прикоснуться к этой сказке: вы посетите каньоны Мартвили и Окаце, прогуляетесь над пропастью высотой с 50-этажный дом, проплывете на лодке по изумрудной воде. И с моей помощью погрузитесь в историю Колхиды, ее святынь, карстовых пещер и древних обычаев.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путь в глубины истории Колхиды

Из Тбилиси мы поедем по живописной автостраде мимо Мцхеты и Джвари, поднимемся к Рикотскому перевалу и, наконец, из Восточной Грузии через двухкилометровый тоннель попадаем в Западную — Колхиду. Кроме дивных панорам в пути вас ждут и мои рассказы об исторических и духовных местах Грузии: о монастыре Гелати, символе Золотого века Грузии, об уютном монастыре Моцамета, о красотах подземной Колхиды — пещерах Сатаплия и Прометея, о древнем соборе Баграта в Кутаиси — столице Колхидского царства и проживавших здесь колхов — древних грузин, и о городе-курорте Цхалтубо с его водо- и грязелечебницами.

Затерянный мир Окаце

Первая наша цель — каньон Окаце. Сюда мы доберемся по красивой лесной территории, а по пути увидим развалины дворца князей Дадиани. По лестнице вы спуститесь в глубины каньона, а затем пройдете над землей по стальной дорожке вдоль скалистых стен. С высоты смотровой площадки над центром ущелья вам откроется головокружительный вид на окрестности и весь Окаце, по дну которого бежит одноименная река.

Прогулка по каньону Мартвили

Мартвили — это прозрачно-голубая река, будто остановившая свое течение, зажатая в объятьях 40-метровых скал. Вы сможете совершить прогулку на лодках по руслу реки, любуясь каменными и мшистыми берегами, к 12-метровому мощному водопаду.

Дополнительно, если захотите, мы сможем посетить пещеры Прометея: здесь вам во всей красе откроется пещерный мир Колхиды. Вы пройдете по каменным гротам, рассматривая сталактиты и сталагмиты, подземные водопады, реки и озеро.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Поездка проходит на одном из комфортабельных автомобилей марки Toyota Prius, Dodge Caravan или Honda Stepwgn

Экскурсию возможно провести для 5-6 человек, доплатив по €20 за каждого дополнительного участника

Дополнительно вы можете посетить пещеры Прометея в Кумистави: доплата по €20 за чел. (группа 1-2 участника) или по €15 за чел. (группа 3-4 участника) к основной сумме. Также можно заменить пещерами один из каньонов в программе: по вашему желанию или в случае плохой погоды

Если у вас есть желание искупаться в водах каньона, захватите принадлежности для купания

Обратите внимание

В каньоны и пещеры пускают детей ростом более 120 см. Подростков до 14 лет только в сопровождении взрослых.

Запрещено посещение каньонов с домашними животными

На время дождя или тумана посещение каньона Окаце приостанавливается. Если это возможно, мы изменим порядок осмотра локаций, чтобы посетить его. В дни, когда погода не позволяет посещение, я предложу осмотреть пещеры Прометея взамен.

Так как вас никто не будет подгонять и хронометрировать время путешествия — обед немного поздний

В связи с реконструкцией автомобильной трассы время в пути может быть немного больше, чем запланировано. Прошу прощения за неудобства! Также важно учесть, что продолжительность экскурсии может меняться в зависимости от выбранных вами опций в каньонах или пещерах.

Что входит в стоимость, а что — нет