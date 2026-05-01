Едем готовить, общаться и открывать секреты местной кухни.
Вас ждут 3 традиционных блюда на букву «ч»: ароматная чихиртма, сырные лепёшки чвиштари и сладкая домашняя чурчхела.
Вы проведёте день в душевной атмосфере грузинского дома за бокалом местного вина и застольными разговорами.
Вас ждут 3 традиционных блюда на букву «ч»: ароматная чихиртма, сырные лепёшки чвиштари и сладкая домашняя чурчхела.
Вы проведёте день в душевной атмосфере грузинского дома за бокалом местного вина и застольными разговорами.
Описание мастер-класса
В традиционном домике с камином и современной кухней вы под руководством хозяев приготовите:
- чихиртму — насыщенный куриный суп с пряностями
- чвиштари — ароматные кукурузные лепёшки с сыром
- чурчхелу — знаменитый грузинский десерт
А после мастер-класса все соберутся за столом, чтобы попробовать приготовленные блюда и провести вечер в лучших традициях грузинского застолья.
Организационные детали
- Наш гостевой дом находится в 10 минутах езды от центра Кутаиси. В стоимость входит трансфер туда и обратно
- Продолжительность программы — около 3 часов: 2 часа готовки и 1 час застолья
- Каждого участника ждёт полноценная порция приготовленных блюд + 1 бокал вина на взрослого (18+). Рекомендуемый возраст участников — 12+
- Выпечку вы при желании заберёте с собой
- Сообщите нам заранее, если у вас есть пищевые аллергии или ограничения
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 48 туристов
Моя любимая свекровь-грузинка обучила меня секретам грузинской кухни. Путешествуя по различным прекрасным уголкам страны, я изучила историю, нюансы приготовления блюд, традиции и обычаи населения разных регионов Грузии. Волшебная, простая и
Входит в следующие категории Кутаиси
Похожие экскурсии на «Готовим чвиштари, чихиртму и чурчхелу в Кутаиси»
Индивидуальная
Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии
Погрузитесь в мир природы Имеретии: пещера Прометея, каньоны Окаце и Мартвили, грузинские сладости и мастер-класс по чурчхеле. Уникальные впечатления
6 июн в 09:00
7 июн в 09:00
от €70 за человека
Индивидуальная
Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
Вас ждет незабываемое путешествие в мир грузинской кухни! Готовьте традиционные блюда и наслаждайтесь их вкусом с бокалом вина
Завтра в 10:00
31 мая в 10:00
от €90 за человека
Индивидуальная
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
Начните свое путешествие из Кутаиси, одного из древнейших городов мира. Вас ждут легенды горцев, живописные виды и дегустация редкого вина Усахелаури
Начало: У фонтана
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
от €90 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизвестный Кутаиси
Подружитесь с влажными субтропиками Имеретии, обойдите стороной туристические тропы и узнайте Кутаиси, о котором не пишут в путеводителях
Начало: У Колхидского фонтана
30 мая в 09:30
31 мая в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
от €55 за человека