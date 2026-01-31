Отдых на море, экскурсии и природные чудеса: Кутаиси, Батуми и чёрные пляжи Уреки
Посетить пещеру Прометея, исследовать улочки Батуми и расслабиться на побережье
Начало: Аэропорт Кутаиси, встретим в любое время
3 мая в 08:00
10 мая в 08:00
€630 за человека
Скрытые уголки Сванетии: индивидуальный мини-тур по Колхидскому заповеднику и маленьким городам
Посетить заброшенный курорт Анаклия и побывать на пляже с магнитным песком в Уреки
Начало: Кутаиси, 11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$150 за человека
Выходные в Имеретии: Чиатура, пещера Магара и горные пейзажи (индивидуальный тур)
Покататься на канатной дороге, побывать в пещере неандертальцев и погулять по заброшенному санаторию
Начало: Кутаиси, 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$100 за всё до 22 чел.
