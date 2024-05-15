1 чел.
По популярности
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Сванетия: история в окружении гор
Сванетия - труднодоступный регион Грузии. За три дня вы увидите сванские башни, дворец Дадиани, высокогорную общину Ушгули, ледник и многое другое
Начало: Кутаиси, 9:00
12 июня в 08:00
17 июня в 08:00
1500013 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Из Кутаиси в сказочную Сванетию: путешествие к горам и башням
Вас ждет незабываемое путешествие по Сванетии, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории. Готовы к приключениям?
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от $440 за всё до 2 чел.
Авторский тур
3 дня
Потайные уголки курорта Цхалтубо и уют Кутаиси: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы с нашим туром по Кутаиси и Цхалтубо. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Центральная площадь Кутаиси, утро
10 июня в 10:00
39 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина15 мая 2024Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉). Экскурсия проходила по
- ССергей19 октября 2023Всё понравилось. Спасибо
- ААнна2 марта 2023Я с 17 по 19 февраля ездила на экскурсию в Сванетию. Эта поездка превзошла все мои ожидания!!! Гид Давид настоящий профессионал своего
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «3-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Кутаиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Кутаиси в июне 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 440 до 39 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Кутаиси на 2024 год по теме «3-дневные туры», 3 ⭐ отзыва, цены от 440₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август