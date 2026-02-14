Малоизведанная грузинская Швейцария с выездом из Кутаиси: горная Рача только для вас
Полюбоваться пиками и альпийскими лугами, пройти по речному каньону, осмотреть древние башни и собор
Начало: Ваше место проживания в Кутаиси, точное время - по...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 22 чел.
2 разные Сванетии - Нижняя и Верхняя: индивидуальная поездка из Кутаиси в горы
Насладиться отдыхом на природе, изучить колоритный регион от и до, увидеть башни, церковь и замок
Начало: Кутаиси, точное место - по договорённости, 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€400 за всё до 8 чел.
Скрытые уголки Сванетии: индивидуальный мини-тур по Колхидскому заповеднику и маленьким городам
Посетить заброшенный курорт Анаклия и побывать на пляже с магнитным песком в Уреки
Начало: Кутаиси, 11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$150 за человека
Звёздная Грузия: индивидуальный тур с посещением обсерватории и курортного Боржоми
Насладиться пикником к горах, рассмотреть созвездия в телескоп и попробовать минералку-легенду
Начало: Кутаиси, точные место и время по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за человека
Индивидуальный тур из Кутаиси навстречу горным склонам, вековой архитектуре и древнегреческим мифам
Погулять по каньонам Мартвили и Окаце, вспомнить Прометея и аргонавтов, увидеть башни и святыни
Начало: Кутаиси, точное место - по договорённости, 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€90 за человека
Потайные уголки курорта Цхалтубо и уют Кутаиси
Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы с нашим туром по Кутаиси и Цхалтубо. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Центральная площадь Кутаиси, у Колхидского фонтана...
Завтра в 08:00
16 фев в 08:00
45 000 ₽ за человека
От моря до серных источников и гор: только вы и самые живописные уголки Грузии
Погулять по Батуми и Старому Тбилиси, заглянуть в Боржоми и ощутить атмосферу Кахетии и Казбеги
Начало: Аэропорт Кутаиси, время зависит от времени вашего ...
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
$650 за человека
Выходные в Имеретии: Чиатура, пещера Магара и горные пейзажи (индивидуальный тур)
Покататься на канатной дороге, побывать в пещере неандертальцев и погулять по заброшенному санаторию
Начало: Кутаиси, 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$100 за всё до 22 чел.
В Грузию своей компанией: Кутаиси, Тбилиси, Чиатура и Сигнахи с треккингами в горах
Взойти на гору Цхраджвари, побывать в 7 городах, заглянуть на винзавод и в пещеру Прометея
Начало: Аэропорт Кутаиси, 10:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€800 за человека
