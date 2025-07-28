Обзорные экскурсии в Мцхете

Мцхета-Тбилиси - столицы Иберии в прошлом и настоящем
Окунитесь в удивительный мир двух столиц Грузии, где древность переплетается с современностью, а традиции живут в каждом камне
Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает новую страницу истории.
Экскурсия начинается в Мцхете, первой столице Грузии, где вы посетите монастырь Джвари, храм Светицховели и монастырь Шиомгвиме, погрузитесь в атмосферу древности читать дальшеуменьшить
и узнаете о важнейших событиях, которые сформировали культуру и веру страны.
После исследования древних святынь, вас ждет путешествие в Тбилиси, где современность и история сливаются в единое целое.
Вы увидите кафедральный собор Святой Троицы, пройдетесь по проспекту Руставели, исследуете Старый Тбилиси и его знаковые места, такие как Мост Мира и крепость Нарикала.
Завершится ваше путешествие вечерним восхождением на гору Мтацминда, откуда открывается завораживающий вид на освещенный город. Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в душу Грузии, ее историю и культуру
Каждый, кто приезжает в Мцхету, вспоминает знаменитые строки из поэмы Лермонтова: «Там, где, сливаяся, шумят…». Дивные пейзажи и атмосфера древности неизменно настраивает на поэтический лад. Возле первого в Грузии памятника Всемирного наследия — монастыря Джвари — поговорим о просветительской деятельности Святой Нино. Затем вы осмотрите храм Светицховели, который на протяжении тысячелетия оставался главным собором страны. В монастыре Шиомгвиме увидите архитектурный комплекс VI-XIX веков, где я расскажу об одном из тринадцати Ассирийских отцов, прибывших в Иберию проповедовать христианство. А после посещения святынь Мцхеты с радостью посоветую, где попробовать отличную чурчхелу, домашнее вино и чачу.
Тбилиси на автомобиле и пешком!
От древней столицы вы переедете в современную, где первым делом познакомитесь с третьей по величине православной церковью в мире — кафедральным собором Святой Троицы. На территории комплекса вы сможете продегустировать знаменитый грузинский лимонад «Лагидзе». Затем прогуляетесь по главному проспекту, названному в честь средневекового грузинского поэта, создавшего поэму «Витязь в тигровой шкуре», — Руставели. В Старом Тбилиси посетите символичный Мост Мира, соединяющий прошлое и современность, крепость Нарикала, Инжирное ущелье и Абанотубани, знаменитый квартал серных бань, где я расскажу о происхождении города и его первых шагах в истории. А вечером на машине подниметесь в парк на горе Мтацминда, с которого вам откроется чудесный вид на всю столицу в вечерней подсветке. Обратно, по желанию, вы сможете спуститься на фуникулере.
Организационные детали
Я заберу вас в вашем отеле в Тбилиси и привезу обратно
В стоимость включены транспортные расходы (комфортабельный автомобиль Toyota Prius V) и Wi-Fi.
Дополнительные расходы: на месте отдельно оплачиваются билеты на канатную дорогу, фуникулёр и т. д.
Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму гиду в лари по курсу национального банка Грузии на день проведения экскурсии — наличными или картой
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2017 туристов
Здравствуйте, меня зовут Георгий. Экскурсии по Грузии провожу с 2015 года. Первыми моими туристами были гости моего друга. После поездки все остались довольны, и вот — я понял, что это читать дальшеуменьшить
работа для меня. Всегда стараюсь улучшать свои знания, отучился на гида.
Мне очень интересно знакомиться с новыми людьми, показывать им нашу страну, рассказывать о традициях и узнавать больше о других. Итак — добро пожаловать в Грузию:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
–
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1
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Екатерина
На экскурсии были моя мама с сестрой. Вечером обе, захлебываясь, восторгались Георгием. Организация поездки, длительность, насыщенность, подача материала, сам Георгий, его знания, умения их передать, владение речью - буквально всё читать дальшеуменьшить
вызвало у них восхищение. Учитывая, что я изучала имеющиеся маршруты, полагаю, эта экскурсия - лучшая, или одна из лучших, охватывающая и Тбилиси и Мцхету, ещё и с таким увлекательным экскурсоводом. Однозначно рекомендую к выбору.
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Е
Елена
Большое спасибо Георгию за замечательную, интересную, познавательную экскурсию и приятное общение. Георгий прекрасный рассказчик, не перегружает необязательной информацией, внимателен к интересам экскурсантов, с готовностью отвечал на вопросы. День пролетел незаметно. Обязательно отправляйтесь на эту экскурсию, не пожалеете!
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