Обзорные экскурсии в Мцхете

и узнаете о важнейших событиях, которые сформировали культуру и веру страны. После исследования древних святынь, вас ждет путешествие в Тбилиси, где современность и история сливаются в единое целое. Вы увидите кафедральный собор Святой Троицы, пройдетесь по проспекту Руставели, исследуете Старый Тбилиси и его знаковые места, такие как Мост Мира и крепость Нарикала. Завершится ваше путешествие вечерним восхождением на гору Мтацминда, откуда открывается завораживающий вид на освещенный город. Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в душу Грузии, ее историю и культуру

Описание экскурсии

Первая столица и сердце Грузии — Мцхета

Каждый, кто приезжает в Мцхету, вспоминает знаменитые строки из поэмы Лермонтова: «Там, где, сливаяся, шумят…». Дивные пейзажи и атмосфера древности неизменно настраивает на поэтический лад. Возле первого в Грузии памятника Всемирного наследия — монастыря Джвари — поговорим о просветительской деятельности Святой Нино. Затем вы осмотрите храм Светицховели, который на протяжении тысячелетия оставался главным собором страны. В монастыре Шиомгвиме увидите архитектурный комплекс VI-XIX веков, где я расскажу об одном из тринадцати Ассирийских отцов, прибывших в Иберию проповедовать христианство. А после посещения святынь Мцхеты с радостью посоветую, где попробовать отличную чурчхелу, домашнее вино и чачу.

Тбилиси на автомобиле и пешком!

От древней столицы вы переедете в современную, где первым делом познакомитесь с третьей по величине православной церковью в мире — кафедральным собором Святой Троицы. На территории комплекса вы сможете продегустировать знаменитый грузинский лимонад «Лагидзе». Затем прогуляетесь по главному проспекту, названному в честь средневекового грузинского поэта, создавшего поэму «Витязь в тигровой шкуре», — Руставели. В Старом Тбилиси посетите символичный Мост Мира, соединяющий прошлое и современность, крепость Нарикала, Инжирное ущелье и Абанотубани, знаменитый квартал серных бань, где я расскажу о происхождении города и его первых шагах в истории. А вечером на машине подниметесь в парк на горе Мтацминда, с которого вам откроется чудесный вид на всю столицу в вечерней подсветке. Обратно, по желанию, вы сможете спуститься на фуникулере.

Организационные детали