Описание трансфер
Откройте Грузию за 10 дней — от теплого Черного моря в Батуми до заснеженных гор Казбеги. Вас ждут вечерние огни Батуми, горная Аджария, древние храмы Тбилиси и Мцхеты, винные погреба Кахетии, целебные воды Боржоми и скальный город Уплисцихе. Завершит путешествие захватывающая поездка к подножию Казбека. Это идеальный тур для тех, кто хочет прочувствовать настоящую Грузию — яркую, вкусную и незабываемую.
- Это идеальный тур для тех, кто хочет прочувствовать настоящую Грузию — яркую, вкусную и незабываемую.
Программа тура по дням
Прибытие в райский уголок Аджарии Батуми
Прибытие в райский уголок Аджарии Батуми, трансфер начиная с 9:00 утра и размещение в отеле.
Свободное время. Ночь в отеле Батуми.
Знакомство с Батуми вечерний сити тур
Завтрак в отеле. Забираем с отеля
Свободное время для самостоятельного отдыха на море.
16:00-17:00 знакомство с визитной карточкой Аджарии - это аджарские хачапури в форме лодочки, сорри, те кто, на диете предлагаем в этот день снять все ограничения, так ка вас ждут вкуснейшие лодочки вприкуску с грузинским вкуснейшим лимонадом! Устоять Невозможно! Дополнит впечатления, теплая гостеприимная атмосфера лучшее начало знакомства с местным колоритом.
17:00-18:00 Встреча с гидом (время встречи зависит от работы фонтанов и погоды в Батуми)
Продолжительность экскурсии 5 часов.
Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Гид расскажет, почему в Аджарии собственный флаг, как Батуми связан с греческой культурой и почему здесь так много казино.
Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям Европы, Театральной и кусочке Италии-Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками.
Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. Это незабываемое шоу, от которого просто невозможно оторвать глаз (разноцветная струя воды поднимается к небу под звуки музыки
После посетим местный символ любви —Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое бесподобно красивое зрелище. Не забудьте зарядить телефоны.
Памятные фото-видеорилс гарантированы.
Свободное время. Ночь в отеле Батуми.
Горная Аджария, обед, шоу национальных танцев
Завтрак в отеле. Забираем с отеля.
Продолжительность экскурсии 7 часов
Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами! Сегодня вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек Чорохи и Аджарисцкали, надышитесь чистым воздухом. И среди красот природы перед вами предстанут арочный мост времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Мы расскажем, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками, и расскажем о правлении великой женщины, о Золотом веке грузинской истории. Так же побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети, сделаем массу умопомрачительных фото.
Кроме того, вас ждет Национальный парк Мачахела с удивительной природой: вы полюбуетесь ступенчатым водопадом Чхутунети, пройдете по Мачахельскому ущелью и посмотрите на него с высоты смотровой площадки.
Вишенка На Тортике!
Кульминацией насыщенного тура по Грузии, станет супер шоу ты попадешь в невероятную грузинскую семью, от которой, можешь не сомневаться, у тебя будет захватывать дух! Что тебя ждет? Мега увлекательное национальное шоу грузинских танцев, вкуснейший обед с бесподобно-вкусных горных продуктов вприкуску с вином или чачей, как пожелает твоя душа. А еще подарок - ты тоже сможешь принять участие в этом шоу, и попробовать научиться азам грузинских танцев. А так же вас ждет фотосессия в национальной грузинской одежде.
Готовьтесь! Это будет невероятно красивое шоу, мега эмоциональный запоминающийся вечер, уходить не захочется, но мы умеем уговариватьj
Программа около 2-2.5 часов, потом мы возвращаемся в Батуми. Свободный вечер.
Ночь в Батуми.
Утренний переезд в Тбилиси на поезде
Освобождение номеров.
Трансфер на ж/д вокзал.
Выезд в Тбилиси на поезде (08:00)
Прибытие в Тбилиси в 13:20
Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное время.
Тбилиси сити тур и первая столица Грузии Мцхета
Сегодня нас ожидает знакомство с чарующим Тбилиси и завораживающими красотами Мцхеты
Начало экскурсии в 09:00
Продолжительность экскурсии 8 часов
Авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца. Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда. После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжировому ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. А затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях. Тут же у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви. Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) — старейший шопинг-центр Тбилиси. Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, мы покажем вам самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира.
Далее выезд во Мцхета. Там, где, сливаясь, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагви и Куры, Был монастырь
Таким увидел Лермонтов Мцхета, таким его увидите и вы.
В Мцхета вас ждет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Обед не более часа!
Мцхета древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у вас будет возможность ознакомиться с: Кафедральным собором Светицховели (Xi в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют вторым Иерусалимом. По легенде, этот храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло (миро) пнём того кедра, под которым молилась просветительница Грузии Святая Нино. Поднимемся в Монастырский храм Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Джвари стоит у самого края высокого утеса и чудесным образом гармонирует с окружающей суровой, но чрезвычайно живописной природой этого края. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. На ветреных склонах у Джвари растет дерево Желаний, на который паломники завязывают ленточки, загадывая желания. Столь же гармонично и внутреннее пространство Джвари: чистая, полновесная и завершенная классика чарует своим совершенством. Храм Джвари, увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма Мцыри). Здесь место невероятной силы и красоты, готовьтесь к мега фотоссесии.
Возвращение в отель Тбилиси. Свободное время. Ночь в отеле.
Край грузинского виноделия Кахетия
Завтрак в отеле. Забираем вас с отеля.
Длительность экскурсии 8 часов.
В каждой стране есть что-то особенное, её отождествляющее, в Грузии это гостеприимные люди, ласковое солнце и, конечно же, вино! Когда грузин приходит в дом соседа, в первую очередь он интересуется здоровьем виноградной лозы хозяина и лишь потом — здоровьем его семьи. Самый большой анклав произрастания винограда — Кахетия и её большая часть — Алазанская долина, в которой выращивается более 500 сортов виноградной лозы. Не посетить эти места и не попробовать вина этих сортов — значит просто не познать Грузию. По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина. В пути гид поведает вам о традициях Сакартвело, грузинские крылатые фразы, тосты и полезные советы — например, о том, как выбрать самые вкусные местные продукты.
Далее нас ожидает невероятная дегустация на знаменитом Кахетинском заводе вин, где нам проведут экскурсию по заводу и поделятся секретиками производства вина данного производства. Вы узнаете, как вино наливают в цистерны и продегустируете несколько сортов божественного напитка прямо из цистерн
Далее нас ждет женский действующий монастырь св. Нино Бодбе. Именно здесь покоится просветительница, стараниями которой Грузия стала христианской страной в 4-м веке. С территории монастыря открывается чарующий своей красотой вид на Алазанскую долину и заснеженные вершины Кавказских гор.
Прибытие в Сигнахи. Посещение винного марани и ресторанного кахетинского комплекса, где вас ждет дегустация кахетинского добротного вина. Уходя, Вы останетесь довольными с массой позитивных впечатлений. !!!Здесь же вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином, оплата на месте.
Далее мы прогуляемся по улицам самого красивого и живописного городка Грузии Сигнахи, который называют городом любви, а улочки его очень схожи с итальянскими двориками. Затем прогулка вдоль крепостной стены города, которая считается самой длинной в Европе (снова умопомрачительные виды, заряжайте телф, фотопауза неизбежна).
Возвращение в Тбилиси. Отдых. Ночь в Тбилиси.
Курорт Боржоми и город в скалах Уплисцихе
Завтрак в отеле.
Забираем вас с отеля.
Продолжительность экскурсии 10 часов
Сегодня нас ждет увлекательный и очень насыщенный день. Нас ждет известный курорт Боржоми и Уплисцихе- пещерный город!
За один день нам предстоит побывать в одном из самых живописных уголков Грузии и одном из самых значимых для понимания культуры страны. Сначала путь через живописное ущелье лежит в Боржоми: здесь вы попробуете воду-символ страны и насладитесь пейзажами на канатной дороге. А после обратитесь к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе — древнего языческого города. Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь ждет лучший вид на Боржоми оплата за подъёмники в Боржоми на месте.
После у нас будет остановка на обед. Обед оплачивается дополнительно на месте.
В пещерном городе на берегу реки Куры вы перенесетесь в конец Ii — начало I тысячелетия до н. э. Знакомство с этим местом станет важным этапом в понимании грузинской культуры. Вы узнаете о жизни языческой Грузии, периодах расцвета и упадка Уплисцихе. Исследуете фрагменты высеченных в скале культовых сооружений, жилых комнат, эллинистического театра и тронного зала, а также полюбуетесь панорамой Куры.
Возвращение в Тбилиси.
Ночь в отеле.
Казбеги с осмотром множества локаций по дороге
Продолжительность экскурсии 10-11 часов
Завтрак в отеле. Забираем с отеля.
По дороге будут остановки в Ананури и Гудаури. Проедем мимо водопадов, минеральных источников и слияний рек. Узнаете об историях, легендах и обычаях горной Грузии. А главное — испытаете чувство восторга от встречи с великолепными Кавказскими горами!
Итак, сегодня мы повторим маршрут А. С. Пушкина и по военно-грузинской дороге поднимемся к крепости и монастырю Ананури, которые красуются на берегу бирюзовых зеркальных вод Жинвальского водохранилища. Здесь вы полюбуетесь его лазурными водами, где услышите истории арагвских князей и страшный сюжет о Непокорной башне. После заедем в посёлок Пасанаури, где вы посмотрите на слияние чёрной и белой рек, а также побываете у целебного родника Слёзы соловья. Мы обязательно остановимся на панорамной смотровой площадке советского периода Дружба Народов, откуда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта, здесь неизменно получаются восхитительные кадры и можно над ущельем полетать на параплане. Увидим два сказочных поселения в горах Кавказа, которые приобрели славу известных горнолыжных курортов Грузии - Гудаури, расположенный на высоте 2195м и Степацминда.
За доп. плату 35$ c человека: Кульминацией дня, будет мастер класс с обедом в горах - Пальчики Оближешь! После у нас будет остановка на обед. В горном селе, нас ждет гостеприимная местная семья, где нас научат готовить настоящие горные хинкали, которые по вкусу и размеру отличаются от обычного, нам покажут, как рубить специальными кинжалами фарш, лепить грузинские пельмени и конечно же отведать горной грузинской кухни. Она очень отличается от столичной кухни, и вашему восторгу не будет предела! А так же вас порадуют хабизгини, это одна из разновидностей хачапури, которые готовят только в этой горной местности.
И вот мы здесь! Казбек: красивейшие картины Грузии Вы увидите необыкновенную красоту легендарного поднебесного старинного храма Святой Троицы в Гергети. И не только полюбуетесь им снизу, но и по желанию подниметесь на джипе на смотровую площадку на высоте 2170 метров, где сможете насладиться видами долины Терека, которыми когда-то восхищались Лермонтов и Грибоедов. Вы увидите покрытый вечными снегами, потухший вулкан, который считается одним из самых высоких пиков Кавказа. Казбек ниже Эльбруса, но, тем не менее, также является пятитысячником — его высота составляет 5047 метров над уровнем моря.
Желающие подняться на гору Гергети могут воспользоваться услугами джипов, оплата на месте ориентировочно 4-10 долл/чел.
Вечером возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Свободный день или экскурсия в каньон Дашбаш и на мост-бриллиантза дополнительную плату
Длительность экскурсии — 8 часов.
Вас ждет захватывающее путешествие в удивительное место!
Квемо-Картли: неизведанные окрестности Тбилиси Маршрут: Тбилиси Каньон Цалка Озеро Паравани Пока Тбилиси
Это 8е чудо света - уникальный стеклянный мост был открыт 14.06.2022 Каньон располагается в 100 км к западу от Тбилиси. Высота каньона составляет 1100-1500 метров, а длина-8 км. На фото новая стеклянная постройка, и у вас будет возможность здесь прогуляться и прочувствовать сумасшедший вкус адреналина. Горная хорошо протоптанная тропа длиною в 1,5 км приведёт нас вниз к водопадам (30-45 минут несложной горной прогулки). Вы окажетесь в изумительном по красоте ущелье Дашбаши, где каскадом, разбитый на десятки потоков, стекает водопад. Этот каскад водопадов, даже назвали Плачущей Стеной. Водоросли и поросшие мхом уступы придают воде изумрудный цвет. А ветерок, поднимаемый горной рекой, дарит свежесть. Вы подойдёте к водопаду, полюбуетесь этим нерукотворным чудом и сделаете памятные фотографии на фоне потока и великанов-камней, разбросанных по округе.
Подниматься назад будет немного сложнее.
Затем тропа пойдёт вдоль горной речки Храми и будет пролегать по большим и малым камням. Удобная и крепкая обувь будет хорошей подмогой в походе. Насладившись природой Дашбаши, мы вернёмся к нашему транспорту и продолжим исследовать красоты Джавахетии. Мы проедем вдоль озера Цалка и озера Паравани, самого большого высокогорного озера Грузии. Из-за суровых зим и частых ветров равнины Джавахетии могут показаться негостеприимными. Однако сердца людей, проживающих в этом краю, полны радушия. Мы остановимся у монастыря Пока, возле которого крестница Грузии Святая Нино провела ночь на своём пути в Мцхету. Монахини монастыря Пока сами производят шоколад, сыры, варенья, ликёры и настойки, мёд, хлеб, свечи и другие сувениры и сладости, которыми можно подкрепиться в дороге и порадовать близких дома. Мы вернёмся в Тбилиси, проехав вдоль озера Паравани ещё раз. По пути мы собьёмся со счета, делая фотографии этого необычного по своей природе региона Грузии. Свободный вечер. Ночь в отеле Тбилиси.
Р.S. Продолжительность похода: 90 минут (уровень сложности: лёгкий)
Отъезд
Выселение с отеля до 11-12 дня. Делаем трансфер в аэропорт непосредственно под ваш рейс в течение всего дня.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча начиная с 9:00 утра и в аэропорту Батуми под все авиаперелёты
- Весь трансфер во время тура
- Все указанные в туре экскурсии (Батуми, вечерний Батуми, Горная Аджария, Национальный парк Мачахела, Тбилиси, Мцхета, Ананури, Гудаури, Степацминда, Казбеги, Винная Кахетия: Сигнахи, Бодбе Боржоми, Уплисцихе)
- Обслуживание квалифицированного гида
- Проживание по маршруту в отелях 3 в двухместном номере (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья) Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение
- Питание: каждый день завтраки в отеле
- Все входные билеты по маршруту
- Вкуснейший аджарский хачапури с грузинским лимонадом (1 чел 1 бут. лимонада и 1 аджарский хачапури)
- Мастер-класс национальных аджарских танцев
- Вкуснейший обед в горах Аджарии с вином чачей
- Национальное аджарское шоу на природе в горах Аджарии
- Фотосессия в горах в национальных костюмах
- Ж/д билеты на поезд Батуми-Тбилиси
- Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
- Дегустация вина + снеки в винном погребе в Сигнахи
- Дегустация вина из цистерн на винном заводе в Кахетии
- Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Отличное настроение
- Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерний групповой развоз туристов по отелям
Что не входит в цену
- Карманные расходы
- Авиа перелет
- Факультативные экскурсии
- Питание, не указанные в программе
- Местный джип в Казбеги подъем на Гергети (4-10 $ 1 человек)
- Подъемник в Боржоми
- Входные на Дашбаш
О чём нужно знать до поездки
Можно с детьми. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси и Батуми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер. Так же возможно 1-местное размещение, доплата за одноместное размещение указана на сайте, если вы хотите подселение, уточняйте у организатора, так как возможно именно на ваши даты подселения нет.
Если вы путешествуете один, то уточняйте про подселение у организатора, если подселения нет, то надо будет доплатить про одноместное размещение
Основная стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении
Возможно повышение категории отеля за доплату.
Питание. Каждый день завтраки в отеле, традиционный грузинский обед, 2 дегустации вин в Кахетии. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни. Вкуснейший аджарский хачапури с грузинским лимонадом (1 чел 1 бут. лимонада и 1 аджарский хачапури), вкуснейший обед в горах Аджарии с вином чачей.
Важная информация:
Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.
Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси -Тбилиси/Батуми-Кутаиси)
За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту.
Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.
В Зимний Период!
Вместо Боржоми+Уплисцихе возможна замена экскурсии на Боржоми + Бакуриани.
Пожелания к путешественнику
Для посещения храмов, желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
Удобная обувь для пешеходной прогулки
Одежда по погоде и сезону
Хорошее настроение и позитивный настрой