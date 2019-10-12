42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть культуру и памятники Месхетии на экскурсии с коренным жителем этого региона

Резо
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Резо – ваш гид
Чтобы увидеть великие исторические памятники на юге Грузии и при этом не платить огромные деньги гиду за долгую дорогу из Тбилиси и обратно, я предлагаю вам самостоятельно бюджетно добраться до города Ахалцихе, где я встречу вас и проведу увлекательную экскурсию по красотам моего историко-культурного региона Месхетия.
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в Ахалцихе, возле моста на Вардзию
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У этой экскурсии42 отзыва
4.88
Ахалцихе — Вардзия. Великое наследие Грузии
Ахалцихе — Вардзия. Великое наследие Грузии

Программа

Эта экскурсия включает в себя знакомство с древними крепостями Рабат и Хертвиси, пещерным городом Вардзия, монастырями Земо-Вардзия и Ванис-Квабеби, которые являются неотъемлемой частью средневековой истории Грузии.

Я встречу вас в условленном месте в Ахалцихе и доставлю в свой гестхаус, где прежде, чем отправиться в путешествие, вы сможете оставить лишний багаж, подкрепиться и продегустировать местную сливовую водку.

По дороге из Ахалцихе в Вардзию, которая проходит через живописное ущелье реки Кура, я расскажу об истории области Месхетия как неотъемлемой части истории Грузии, о культуре и нравах моего народа. Вы узнаете, как проходила жизнь Грузии во времена двух великих империй — Османской и Персидской. Узнаете о происхождении и значении средневековых памятников. По пути также будут места, где вы сможете попробовать блюда грузинской кухни.

  • Сначала мы посетим пещерный город Вардзия.
  • Затем отправимся в женский монастырь Земо-Вардзия.
  • На пути к монастырю Ванис-Квабеби можно будет искупаться в термальном бассейне.
  • Затем мы заедем в крепость Хертвиси.
  • И уже возвращаясь в Ахалцихе, посетим крепость Рабат.
  • Место и время обеда — по вашему усмотрению.

Организационные детали

  • Добраться до города Ахалцихе из Тбилиси можно на микроавтобусе с автовокзала Дидубе, отправление с 8.00 с интервалом 20-30 минут. Стоимость билета — 8 лари, время в пути — 2,5-3 часа.
  • Завтрак в гестхаусе и дегустация водки не включены в стоимость.
  • Обед и входные билеты в крепости (по 7 лари) не включены в стоимость.
Ахалцихе — Вардзия. Великое наследие Грузии
Ахалцихе — Вардзия. Великое наследие Грузии
Ахалцихе — Вардзия. Великое наследие Грузии
Ахалцихе — Вардзия. Великое наследие Грузии
Ахалцихе — Вардзия. Великое наследие Грузии
Ахалцихе — Вардзия. Великое наследие Грузии
Ахалцихе — Вардзия. Великое наследие Грузии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Ахалцихе, возле моста на Вардзию.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Резо
Резо
Мне 60 лет, по профессии инженер-строитель и сейчас работаю по профеcсии — преподаю технические предметы в местном колледже. Проводить экскурсии начал, когда стал принимать гостей в своем гестхаусе. Я хорошо знаю историю Грузии и своего региона и люблю об этом рассказывать путешественникам. Все остаются довольны.
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42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 октября 2019
Выбрали данную экскурсию по критериям цена - отзывы и не ошиблись, встретили радушно, я забыла полотенце для купания в источнике, гид заехал домой по пути в вардзию и его жена дала мне полотенце, все рассказали , очень хороший гид и водитель, ехал аккуратно, за 1.5 часа доехали до места.советую всем , не пожалеете, показали много красивых мест, отвезли накормили в кафе и последняя остановка была крепость Рабат. ВАРДЗИЯ ЭТО ВООБЩЕ ЧТО ТО НЕЗАБЫВАЕМОЕ КОТОРОЕ ПРОИЗВЕЛО НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ТАКОГО Я НЕ ВИДЕЛА ЕЩЕ В ЖИЗНИ.КРАСОТА!
20 сентября 2019
Очень довольны проведенной экскурсией.
Рекомендуем!
27 августа 2019
Как же мы благодарны Резо за экскурсию 15 августа , это было чудесное путешествие по Самцхе-Джавахети! Деликатнейший и интереснейший рассказчик , вся поездка была ориентирована на наш комфорт , интересы и красивые фотографии и съемку. Отдельное спасибо за подъём к храму Саро и купание в бассейне с минеральной водой )))) Очень рады, что наш выбор пал на эту экскурсию . От души спасибо ))))
7 августа 2019
Экскурсия замечательная. Великолепные виды. Горы завораживающие. Крепости очень понравились. Крепость Раббат очень красивая, сделали много хороших фотографий там. И вид старой крепости тоже на меня произвёл впечатление, очень понравилась эта крепость. Только правда внутри мы не были, просто было мало времени. Резо и Павел очень заботливые, добрые, отзывчивые гиды, провели для нас замечательную экскурсию после которой у меня осталось масса приятных впечатлений на долгие годы. С удовольствием бы посетила эту экскурсию ещё раз и всем её рекомендую. Не бойтесь приезжать в Грузию. Эта замечательная горная страна, в которой живут очень добрые, гостеприимные люди и здесь всё спокойно и хорошо...
25 июля 2019
Спасибо огромное за гостеприимство в Ахалцихе! Резо и Павел очень постарались,чтобы впечатлений от экскурсии были яркими и запоминающимися!!! Спасибо огромное! Однодневного пребывания мало в Ахалцихе, нужно минимум 2 дня!!! Обязательно вернусь туда снова!
21 июня 2019
На экскурсию ездили с двумя детьми (9 и 13лет), добирались из Тбилиси на маршрутке и это, пожалуй, было самое неприятное в этой экскурсии. Надо сказать, что маршрутки едут по хорошей дороге и быстро, просто Вардзия далеко от Тбилиси.
Наш гид Резо - человек не молодой, а посему видел разные времена, разных правителей своего края. Регион свой он любит и рассказывал о нем с удовольствием. Сам пещерный город Вардзия открыт для посещения, можно долго бродить по комнатам (углублениям в скале) непонятного назначения....Очень впечатляет пещерный храм времен царицы Тамары, фрески. При посещении грузинских древностей возникает два вопроса: 1-какие они древние, как они сохранились? 2- почему их никто не охраняет, не реставрирует,почему туристов вообще сюда пускают? Некоторые места просто опасны.
Резо по нашей просьбе завез нас в горную деревню, там древние культовые сооружения-мегалиты, очень красиво! Во время всей экскурсии у нас была возможность корректировать маршрут по своему усмотрению.
Всю экскурсию нас сопровождал друг Резо-Павел. Они нам организовали обед, быстро-вкусно-недорого.
Если вам интересна беседа с местными жителями, если интересен быт и настроения современной Грузии, то вы получитете огромное удовольствие от этой экскурсии!
30 мая 2019
Экскурсия очень содержательная. Подойдет тем кто хочет максимального погружения в историю и культуру этой части Грузии. Мы увидели город—крепость Вардзи, женский и мужской монастыри, термальный источник, древнейшие камни времен палиолита. Самостоятельно за день столько увидеть не успели бы. Резо хороший собеседник, радушный хозяин и интересный гид. Хочется сказать огромное спасибо за этот день.
20 апреля 2019
Замечательная экскурсия. Не смотря на то, что дядя Резо рассказывает только в пути этого вполне достаточно. Обязательно позаботьтесь об удобной обуви придётся много ходить по лестницам и не только). Очень познавательная и удивительно красивая поездка. Большое спасибо!
15 апреля 2019
Резо, огромное спасибо за заботу и внимание, за насыщенную поездку, за советы и подаваемую информацию.Без Вас мы бы не увидели таких красот Грузии. Удачи Вам! Надеемся увиденться снова, привезем в ваши края друзей!
25 ноября 2018
Me and my friends thank REZO for showing us beautiful, historic places I read about in guides such as AKHALTSIKHE with the magnificent fortress RABAT, the rock town of VARDZIA, but also the interesting fortress KHERTVISI. A great surprise for us was the SARO megality. It's really a magical place. REZO is a nice companion and his interpretation was very interesting. The next visit to GRUZIA we will surely come back to AKHALTSIKH and we will be glad to see REZO show more interesting places near the town where it lives.
Ещё 32 отзыва

Резо проводит ещё 1 экскурсию

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