42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Эта экскурсия включает в себя знакомство с древними крепостями Рабат и Хертвиси, пещерным городом Вардзия, монастырями Земо-Вардзия и Ванис-Квабеби, которые являются неотъемлемой частью средневековой истории Грузии.

Я встречу вас в условленном месте в Ахалцихе и доставлю в свой гестхаус, где прежде, чем отправиться в путешествие, вы сможете оставить лишний багаж, подкрепиться и продегустировать местную сливовую водку.

По дороге из Ахалцихе в Вардзию, которая проходит через живописное ущелье реки Кура, я расскажу об истории области Месхетия как неотъемлемой части истории Грузии, о культуре и нравах моего народа. Вы узнаете, как проходила жизнь Грузии во времена двух великих империй — Османской и Персидской. Узнаете о происхождении и значении средневековых памятников. По пути также будут места, где вы сможете попробовать блюда грузинской кухни.