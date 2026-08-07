Мцхета — это величественные храмы и изобилие сувениров, а ещё — невероятно интересное и красивое место с точки зрения истории и археологии. Мы покажем вам царские бани, священные места и мистические уголки, созданные в начале веков и даже до нашей эры. Вы узнаете, где молилась святая Нино, побываете в старинных церквях и увидите памятник грузинскому Робину Гуду.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы покажем вам Мцхету со всех сторон — наши тропы ведут в Багинети, к царским баням 3-4 веков, могильникам, марани и языческим идолам. Вы увидите место силы, где во 2–3 веках до н. э. стоял идол Армаз и образовывался магический треугольник. Осмотрите пещеру, в которой пряталась и молилась святая Нино.

Вы полюбуетесь слиянием Арагви и Куры с двух ракурсов, зайдёте в древние храмы и соборы и пообедаете в аутентичном грузинском ресторане. По желанию прокатитесь на катере по реке.

Кому подойдёт экскурсия

Абсолютно всем. Тем, кто впервые в Грузии и хочет увидеть всё самое главное и ещё немножко. И тем, кто уже путешествовал по этим краям и хочет углубиться в их историю и культуру.

Организационные детали