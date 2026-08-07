Мцхета — это величественные храмы и изобилие сувениров, а ещё — невероятно интересное и красивое место с точки зрения истории и археологии.
Мы покажем вам царские бани, священные места и мистические уголки, созданные в начале веков и даже до нашей эры.
Вы узнаете, где молилась святая Нино, побываете в старинных церквях и увидите памятник грузинскому Робину Гуду.
Мы покажем вам царские бани, священные места и мистические уголки, созданные в начале веков и даже до нашей эры.
Вы узнаете, где молилась святая Нино, побываете в старинных церквях и увидите памятник грузинскому Робину Гуду.
Описание экскурсии
Мы покажем вам Мцхету со всех сторон — наши тропы ведут в Багинети, к царским баням 3-4 веков, могильникам, марани и языческим идолам. Вы увидите место силы, где во 2–3 веках до н. э. стоял идол Армаз и образовывался магический треугольник. Осмотрите пещеру, в которой пряталась и молилась святая Нино.
Вы полюбуетесь слиянием Арагви и Куры с двух ракурсов, зайдёте в древние храмы и соборы и пообедаете в аутентичном грузинском ресторане. По желанию прокатитесь на катере по реке.
Кому подойдёт экскурсия
Абсолютно всем. Тем, кто впервые в Грузии и хочет увидеть всё самое главное и ещё немножко. И тем, кто уже путешествовал по этим краям и хочет углубиться в их историю и культуру.
Организационные детали
- В стоимость включено: транспорт, сопровождение гида, вода (0,5 л на человека)
- Путь от Тбилиси до первой точки занимается 40–60 минут
- Дополнительные расходы (по желанию): обед в ресторане, личные покупки, поездка на катере
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Марджанишвили»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1303 туристов
Гамарджоба, генацвале! И добро пожаловать в Сакартвело! Меня зовут Лора, я коренная уроженка Тбилиси. Работаю с командой профессиональных гидов и лучших водителей. Мы проводим экскурсии по всей стране. Мои любимые направления: треккинг, хайкинг, джиппинг и экстрим. С нетерпением ждём в гости каждого из вас. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
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