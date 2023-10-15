Увидеть исторические ценности одного из древнейших городов Грузии
Мцхета — это не только величественные храмы и изобилие сувениров, но и невероятно интересное и красивое место с точки зрения археологии.
Мы покажем вам царские бани, священные места и мистические уголки, созданные в начале веков и даже до нашей эры.
Вы узнаете, где молилась святая Нино, побываете в старинных церквях и увидите памятник грузинскому Робину Гуду.
Мы покажем вам царские бани, священные места и мистические уголки, созданные в начале веков и даже до нашей эры.
Вы узнаете, где молилась святая Нино, побываете в старинных церквях и увидите памятник грузинскому Робину Гуду.
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы покажем вам Мцхету с другой стороны — наши тропы ведут в Багинети, к царским баням 3-4 веков, могильникам, марани и языческим идолам. Вы увидите место силы, где во 2–3 веках до н. э. стоял идол Армаз и образовывался магический треугольник. Осмотрите пещеру, в которой пряталась и молилась святая Нино.
Побываете на набережной Куры, зайдёте в древние храмы и соборы и пообедаете в аутентичном грузинском ресторане. По желанию прокатитесь на катере по реке.
Программа:
- Храм Джвари 7 века и слияние Арагви и Куры с двух ракурсов
- Уютный городок Мцхета и памятник местному Робину Гуду — Арсену
- Кафедральный собор Светицховели 11 века
- Храм Антиохия 5 века
- Свободное время — можно купить сувениры, пряности, чурчхелу
- Женский монастырь 11 века Самтавро и мощи отца Габриеля
- Археологические раскопки Багинети, царские бани, марани — винный погреб 5–6 веков
- Языческое место поклонения 2–3 веков
- Пещера, в которой, согласно преданиям, молилась святая Нино
- Обед в аутентичном ресторане
Организационные детали
- В стоимость включено: транспорт, сопровождение гида, вода (0,5 л на человека)
- Дополнительные расходы (по желанию): обед в ресторане, личные покупки, поездка на катере
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Марджанишвили»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 118 туристов
Гамарджоба, генацвале! И добро пожаловать в Сакартвело! Меня зовут Лора, я коренная уроженка Тбилиси. Работаю с командой профессиональных гидов и лучших водителей. Мы проводим экскурсии по всей стране. Мои любимые направления: треккинг, хайкинг, джиппинг и экстрим. С нетерпением ждём в гости каждого из вас. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
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