Мцхета — это не только величественные храмы и изобилие сувениров, но и невероятно интересное и красивое место с точки зрения археологии. Мы покажем вам царские бани, священные места и мистические уголки, созданные в начале веков и даже до нашей эры. Вы узнаете, где молилась святая Нино, побываете в старинных церквях и увидите памятник грузинскому Робину Гуду.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы покажем вам Мцхету с другой стороны — наши тропы ведут в Багинети, к царским баням 3-4 веков, могильникам, марани и языческим идолам. Вы увидите место силы, где во 2–3 веках до н. э. стоял идол Армаз и образовывался магический треугольник. Осмотрите пещеру, в которой пряталась и молилась святая Нино.

Побываете на набережной Куры, зайдёте в древние храмы и соборы и пообедаете в аутентичном грузинском ресторане. По желанию прокатитесь на катере по реке.

Программа:

Храм Джвари 7 века и слияние Арагви и Куры с двух ракурсов

Уютный городок Мцхета и памятник местному Робину Гуду — Арсену

Кафедральный собор Светицховели 11 века

Храм Антиохия 5 века

Свободное время — можно купить сувениры, пряности, чурчхелу

Женский монастырь 11 века Самтавро и мощи отца Габриеля

Археологические раскопки Багинети, царские бани, марани — винный погреб 5–6 веков

Языческое место поклонения 2–3 веков

Пещера, в которой, согласно преданиям, молилась святая Нино

Обед в аутентичном ресторане

Организационные детали