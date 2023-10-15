Археологическая Мцхета: тени прошлого

Увидеть исторические ценности одного из древнейших городов Грузии

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Мцхета — это не только величественные храмы и изобилие сувениров, но и невероятно интересное и красивое место с точки зрения археологии.

Мы покажем вам царские бани, священные места и мистические уголки, созданные в начале веков и даже до нашей эры.

Вы узнаете, где молилась святая Нино, побываете в старинных церквях и увидите памятник грузинскому Робину Гуду.
Археологическая Мцхета: тени прошлого
Археологическая Мцхета: тени прошлого
Археологическая Мцхета: тени прошлого
Археологическая Мцхета: тени прошлого
Археологическая Мцхета: тени прошлого
Археологическая Мцхета: тени прошлого
Археологическая Мцхета: тени прошлого
Археологическая Мцхета: тени прошлого
Археологическая Мцхета: тени прошлого
Археологическая Мцхета: тени прошлого
Археологическая Мцхета: тени прошлого
Археологическая Мцхета: тени прошлого
Археологическая Мцхета: тени прошлого
Археологическая Мцхета: тени прошлого
Археологическая Мцхета: тени прошлого
Археологическая Мцхета: тени прошлого
Археологическая Мцхета: тени прошлого
Археологическая Мцхета: тени прошлого
Археологическая Мцхета: тени прошлого
Археологическая Мцхета: тени прошлого
Археологическая Мцхета: тени прошлого
Археологическая Мцхета: тени прошлого
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Описание

Что вас ожидает

Мы покажем вам Мцхету с другой стороны — наши тропы ведут в Багинети, к царским баням 3-4 веков, могильникам, марани и языческим идолам. Вы увидите место силы, где во 2–3 веках до н. э. стоял идол Армаз и образовывался магический треугольник. Осмотрите пещеру, в которой пряталась и молилась святая Нино.

Побываете на набережной Куры, зайдёте в древние храмы и соборы и пообедаете в аутентичном грузинском ресторане. По желанию прокатитесь на катере по реке.

Программа:

  • Храм Джвари 7 века и слияние Арагви и Куры с двух ракурсов
  • Уютный городок Мцхета и памятник местному Робину Гуду — Арсену
  • Кафедральный собор Светицховели 11 века
  • Храм Антиохия 5 века
  • Свободное время — можно купить сувениры, пряности, чурчхелу
  • Женский монастырь 11 века Самтавро и мощи отца Габриеля
  • Археологические раскопки Багинети, царские бани, марани — винный погреб 5–6 веков
  • Языческое место поклонения 2–3 веков
  • Пещера, в которой, согласно преданиям, молилась святая Нино
  • Обед в аутентичном ресторане

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспорт, сопровождение гида, вода (0,5 л на человека)
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед в ресторане, личные покупки, поездка на катере
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Марджанишвили»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Святые места
Соборы и храмы
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Выездные
Монастыри, церкви, храмы
Набережная
Популярные места
Монастырь Джвари
Собор Светицховели
Архитектура и археология

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