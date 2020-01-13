153 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе

Погружение в историю грузинского народа

Давид
Задать вопрос
Давид – ваш гид
Мы совершим путешествие в доисторическое прошлое Грузии и проследим удивительный путь, который прошел грузинский народ.

Вы посетите древние храмы, монастыри и крепости, которые сыграли важную роль в истории страны, узнаете о зарождении христианства в Грузии и познакомитесь с культурой и обычаями народа.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии153 отзыва
4.95
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе

Что вас ожидает

Древняя столица Грузии и старинные храмы
Вы узнаете историю храма Джвари – храма Святого Креста, построенного в VI в. и полюбуетесь фантастическими видами на город Мцхета и слияние двух величественных рек – Арагви и Куры. Побываете в древней столице Грузии – Мцхете – и услышите о том, как зарождалось христианство на грузинской земле. Посетите второй по величине храм в Грузии – кафедральный собор Светицховели, сердце грузинской церкви. Кроме того, я покажу вам малоизветсные места, с которых открывается панорамный вид на все красоты Мцхеты и Джвари.

Музей Сталина в Гори
В городе Гори вы сможете посетить музей Сталина, дворец готического сталинского стиля – главное здание комплекса – был построен в 1951 году как музей местной истории, но с самого начала был задуман, как мемориал Сталина. Выставка хронологически разделена на несколько залов, в которых выставлено много экспонатов, которые фактически принадлежали Сталину, включая мебель, личные вещи и подарки. Здесь выставлены экспонаты в виде документов, фотографии, рисунков и газетных статей. Также в музее вы увидите знаменитый бронированный поезд вождя народов.

Доистрическое прошлое Грузии – город Уплисцихе
Вы побываете в античном пещерном городе Уплисцихе, одном из древнейших поселений в Грузии. Высеченный в скале, он возник в конце II – в начале I тысячелетия до н.э. Город-крепость завораживает своим необычным видом и является одним из важнейших памятников грузинской культуры. На экскурсии вы не только полюбуетесь необыкновенным творением, но и осознаете его уникальность и ценность – благодаря своему устройству, город сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени.

Во время экскурсии мы остановимся пообедать в одном из местных ресторанов, где вы отведаете легендарные грузинские хинкали или шашлык (не входит в стоимость экскурсии).

Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Давид
Давид
Как гласит народная грузинская мудрость: «Каждый гость — это гость, посланный Богом». Я родился в Тбилиси и как уроженец этого города и сын этой гостеприимной страны обязан тепло принимать своих гостей. Я предлагаю профессиональный сервис и индивидуальный подход, основанный на ваших предпочтениях. Со мной вы увидите самые красивые места и достопримечательности Грузии, узнаете о культуре, традициях и легендах грузинского народа, познакомитесь с грузинской кухней и грузинскими винами.
Напишите мне

153 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Всей нашей семье очень понравилась экскурсия Давида! Давид хорошо знает историю Грузии, очень внимателен и аккуратен, в храмах понижал голос и давал почувствовать атмосферу, слушать было легко и интересно. Детям тоже было очень интересно и не скучно. Сам был за рулем, и по дороге все время рассказывал о том, что проезжали мимо. С удовольствием, если еще будем в Грузии, закажем другие экскурсии у Давида. Также помог с трансфером в аэропорт, за что отдельное спасибо)
29 сентября 2019
Экскурсия отличная. Давид все достаточно хорошо и подробно рассказывает. Маршрут построен таким образом чтобы избежать основных потоков туристов. Отдельно стоит отметить остановку в ресторане с самым вкусным лобио и хинкалями
20 сентября 2019
Все прошло замечательно! Давид осень внимательный, интересный гид. Ответил нам на все вопросы, которые мы задавали, рассказывал историю не занудно, четко и по делу. Обязательно порекомендуем его всем нашим знакомым!!!)
17 сентября 2019
Экскурсия интересная и позновательная. Рекомендовала бы верующим людям и людям интересующимся тем, как зарождалось фристианство в Грузии.
Есть конечно и красивые виды на этой экскурсии, но я бы сказала, это не самое главное.
Гид Давид знающий, открытый и приятный человек.
26 августа 2019
Очень интересная экскурсия с невероятно приятным гидом по волшебным местам ♥️
20 августа 2019
Экскурсией очень довольны. Давид, увлеченный своей работой человек с хорошим знанием истории. С ним было интересно и душевно. Открыли для себя целый пласт грузинской культуры и истории. Давид точен, аккуратен и интеллигентен. Идёт на встречу пожеланиям. Давид продолжает отвечать на все наши вопросы по Грузии даже спустя несколько дней после экскурсии, и за это ему отдельная благодарность.
Экскурсия подойдёт тем, кто интересуется историей этой замечательной, радушной страны.
Ульяна
22 июля 2019
Интересная и познавательная экскурсия. Всем рекомендую.
Антон
7 июля 2019
Ездили с Трипстером в Грузии на три экскурсии с разными гидами, Давид однозначно лучший. Всем нам очень понравилось. Маршрут отличный. День пролетел незаметно. Давид, огромное вам спасибо!
Юлия
1 июля 2019
Экскурсия очень понравилась . Давид отличный разказчик и большой знаток истории своей страны. С ним легко и непринужденно: можно посмеяться и поразмышлять о высоком . Отдельное спасибо за самую вкусную домашнюю грузинскую кухню и самое лучшее вино👌Советуем всем ! Не подружиться с ним невозможно ! Ждём в гости )
29 июня 2019
Огромное спасибо Давиду! Удивительно дружелюбный человек и крайне подкованный гид, который с пониманием отнесется к любым вашим пожеланиям и снабдит исчерпывающий информацией по истории древней и современной Грузии. В поездке с ним мы нашли не просто гида, но и доброго друга.
Ещё 143 отзыва

Экскурсии из Тбилиси

Поездка в Кахетию, или как рождается грузинское застольеПоездка в Кахетию, или как рождается грузинское застольеПоездка в Кахетию, или как рождается грузинское застолье
157 за экскурсию
12 часов
49 отзывов
Автомобильная поездка в край вина и песен
Вы познакомитесь с таинственным процессом зарождения вина, прислушаетесь к его шепоту в глиняных кувшинах, квеври, и поймете, как тысячелетия виноделия сплели человека и лозу. Я помогу вам не потеряться в тонкостях многовековой культуры и расскажу историю этого удивительного региона Грузии.
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!
219 за экскурсию
13 часов
19 отзывов
Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия — исследовать самые интересные места Месхетии
Это автопутешествие подарит вам необыкновенные впечатления: вы проедете по пути, которым шли отряды Царицы Тамары, полюбуетесь густыми лесами и потрясающими видами ущелий, прогуляетесь по Боржоми и увидите несколько крепостей, одна из которых была заложена Александром Македонским. И, конечно, вас ждёт скальный город Вардзия, расцвет которого неразрывно связан с периодом расцвета и могущества грузинского государства.
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный БоржомиГорнолыжный курорт Бакуриани и легендарный БоржомиГорнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
45 за человека
12 часов
2 отзыва
Зимние развлечения на фоне сказочных пейзажей, храм Серафима Саровского и родина знаменитой воды
Бакуриани — один из самых известных и красивых горнолыжных курортов в Грузии. Окружающие его горы и вековые сосны, словно богатыри, защищают его от холодных ветров, а солнце благосклонно одаривает теплыми лучами почти круглый год. Здесь вы сможете заняться зимними видами спорта или предаться созерцательным прогулкам. А затем побываете в храме Серафима Саровского и посетите Боржоми, где услышите историю целебной воды.
В объятия с КазбекомВ объятия с КазбекомВ объятия с Казбеком
скидка70%
€76
23 за человека
10 часов
176 отзывов
«Я никогда в жизни не видел ничего подобного» — А.П. Чехов
Как погрузиться в завораживающий мир Грузии всего за один день? Ответом на этот вопрос может стать однодневный тур в Ананури и Казбеги, в котором вас ждет незабываемая поездка от столицы Тбилиси к заснеженной вершине горы Казбек. Военно-Грузинская дорога, ведущая с юга к главному Кавказскому хребту, считается одной из самых красивых горных дорог мира. И путешествие по ней обязательно станет украшением вашего отдыха в Грузии.
Красочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-АхалцихеКрасочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-АхалцихеКрасочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-Ахалцихе
100 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Побывать в пещерном городе, увидеть дворец императорской семьи и погрузиться в историю Грузии
Древняя Месхетия помнит времена Византийской империи. Я расскажу о судьбе этого региона: от первых упоминаний в записях Александра Македонского до связи со Сталиным. Вы побываете в крепости Рабат, монастыре Вардзия и, конечно, услышите о жизни простых грузин. Не только история, но и местные нравы откроются вам на экскурсии.
Сакральная Мцхета и легендарный БоржомиСакральная Мцхета и легендарный БоржомиСакральная Мцхета и легендарный Боржоми
164 за экскурсию
10 часов
53 отзыва
Истоки религии, природные красоты и аутентичные деревни
В путешествии по Мцхете и Боржоми вы познакомитесь с историей развития христианства на грузинской земле, разнообразием местной природы, а также откроете легенды и ценные секреты местных деревушек, мимо которых обычно проезжают. Кроме того, я, как профессиональный повар, расскажу вам по дороге о тонкостях грузинской кухни и покажу нетуристический ресторан для местных, где готовят изумительные хинкали.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике