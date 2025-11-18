153 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы совершим путешествие в доисторическое прошлое Грузии и проследим удивительный путь, который прошёл грузинский народ. Вы посетите древние храмы, монастыри и крепости, которые сыграли важную роль в истории страны. Узнаете о зарождении христианства в Грузии и познакомитесь с культурой и обычаями народа.
Описание экскурсии
- Вы полюбуетесь видами на Мцхету и слияние двух величественных рек — Арагви и Куры
- Побываете в древней столице Грузии — Мцхете — и услышите о том, как зарождалось христианство на грузинской земле
- Посетите второй по величине храм в стране — кафедральный собор Светицховели
- Узнаете историю храма Джвари, построенного в 6 веке
- Заглянете в малоизвестные места, с которых открывается панорамный вид на все красоты Мцхеты и Джвари
- И конечно, окажетесь в античном пещерном городе Уплисцихе, одном из древнейших поселений в Грузии. Он был высечен в скале во 2–1 веках до н. э. В период расцвета включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени
Организационные детали
В поездке мы остановимся пообедать в одном из местных ресторанов, где вы попробуете легендарные грузинские хинкали или шашлык. Они оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 1866 туристов
Привет! Меня зовут Давид, и я — ваш проводник по Грузии. Я начал водить экскурсии, потому что по-настоящему люблю свою страну. Сначала я просто показывал друзьям любимые места, угощал домашним
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 275 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень приятный гид. Видно, что экскурсии проводит долгое время. Знает, как преподнести ту или иную информацию, когда лучше оставить одних, когда лучше разбавить сухие факты уместной шуткой, простым вопросом, или
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О
Сегодня были на экскурсии с Давидом! Экскурсия прошла на одном дыхании! Грузия раскрывает необыкновенную красоту своей природы, а Давид рассказывает очень интересно про историю, религию, традиции и многое-многое другое! С каждым новым шагом ты погружаешься в эту замечательную страну из которй не хочется уезжать. Благодарю Давида за прекраснейший день и великолепную экскурсию!
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Спасибо большое Давиду за поездку! Очень много знает и рассказывает. Сам маршрут красивый, стоит побывать каждому. Всем домашним уже порекомендовали.
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Замечательная экскурсия и невероятным гидом Давидом. Давид - высокий профессионал, любящий и знающий свою страну, очень приятный в общении, с красивым русским языком. Экскурсия проходила в приятном формате прогулки со
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Замечательно. Экскурсия была давно, все понравилось
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П
День, проведенный в компании с Давидом, был самым интересным из всех экскурсий, которые мы брали в Грузии. Давид умеет создать приятную обстановку, с ним очень комфортно. На всех локациях Давид
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