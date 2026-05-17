Аудиогид в Тбилиси: по проспекту Шота Руставели с историком архитектуры (6+)

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Настя Замечательный маршрут, много исторических зданий по пути, красивая улица. Ни разу не пожалела, что прошлась вместе с Трипстером:)



У рассказчика приятный голос и хорошая дикция, комфортно было слушать. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Евгения



Особенно интересными частями мне показались: про старинные торговые центры и маркетинг, про музеи (сложилось впечатление, куда сходить, читать дальше уменьшить что там увидеть), про здание парламента. Очень любопытна связь Грузии с Российской империей. Гид забрасывал вопросы на подумать и давал небольшие задания, чтобы вовлечь слушателя.



Подача невероятно комфортная: только проверенные факты, неповерхностный разбор, щекотка остроумия - но гид никогда не скатывался в домыслы. Рекомендую и для первого визита, и для повторных поездок! Вдумчивый рассказ в особой манере гида. Серьёзно и основательно, но с тонкой интеллектуальной иронией.Особенно интересными частями мне показались: про старинные торговые центры и маркетинг, про музеи (сложилось впечатление, куда сходить, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Аркадий очень удобный аудиогид. легко и непринужденно, в своем темпе. в целом удобный сервис. Карта, маршрут, понятная навигация Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Карина Спасибо за такой крутой аудиогид!! Я в восторге, информация очень интересная, здорово, что можно переслушать несколько раз. Никто тебя не торопит, можешь гулять в своем темпе 🙏🏻 Друзьям точно буду рекомендовать) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Вениамин Старый Тбилиси ❤️🔥



Обожаю этот город, но мало истории знаю. Не хотелось прям с гидом ходить, поэтому это был вариант для меня. Оказалось, что это идеальный формат) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет