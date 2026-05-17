Аудиогид в Тбилиси: по проспекту Шота Руставели с историком архитектуры (6+)

Описание аудиогида
Компактная и увлекательная прогулка по главной улице города
Сегодня мы пройдём по парадной улице грузинской столицы.
А заодно и по истории Тбилиси — от Средневековья, через имперскую эпоху и до наших дней.
Поговорим о первой городской гимназии и самом узнаваемом храме, кавказском побеге Пушкина
и редких шедеврах Параджанова, любимых местах тбилисской богемы и многом другом.
Что вы узнаете:
- Что спрятал Тифлис, чтобы превратиться в имперский город
- Куда сбежал Пушкин
- Какой маркетинговый ход придумал один хитрый аптекарь
- Кто приехал в Тифлис в одной рубахе, чтобы стать великим басом
- Что находилось за спиной у каменных дев
Организационные детали
прогулка
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательный маршрут, много исторических зданий по пути, красивая улица. Ни разу не пожалела, что прошлась вместе с Трипстером:)
У рассказчика приятный голос и хорошая дикция, комфортно было слушать.
У рассказчика приятный голос и хорошая дикция, комфортно было слушать.
Вам был полезен этот отзыв?
Вдумчивый рассказ в особой манере гида. Серьёзно и основательно, но с тонкой интеллектуальной иронией.
Особенно интересными частями мне показались: про старинные торговые центры и маркетинг, про музеи (сложилось впечатление, куда сходить,
Особенно интересными частями мне показались: про старинные торговые центры и маркетинг, про музеи (сложилось впечатление, куда сходить,
Вам был полезен этот отзыв?
очень удобный аудиогид. легко и непринужденно, в своем темпе. в целом удобный сервис. Карта, маршрут, понятная навигация
Вам был полезен этот отзыв?
К
Спасибо за такой крутой аудиогид!! Я в восторге, информация очень интересная, здорово, что можно переслушать несколько раз. Никто тебя не торопит, можешь гулять в своем темпе 🙏🏻 Друзьям точно буду рекомендовать)
Вам был полезен этот отзыв?
Старый Тбилиси ❤️🔥
Обожаю этот город, но мало истории знаю. Не хотелось прям с гидом ходить, поэтому это был вариант для меня. Оказалось, что это идеальный формат)
Обожаю этот город, но мало истории знаю. Не хотелось прям с гидом ходить, поэтому это был вариант для меня. Оказалось, что это идеальный формат)
Вам был полезен этот отзыв?
Нам очень понравилось!!
Узнали много интересного, хотя думали, что уже многое знаем.
Удобный формат: никто тебя не торопит, стой хоть весь день разглядывай здания 👍
Узнали много интересного, хотя думали, что уже многое знаем.
Удобный формат: никто тебя не торопит, стой хоть весь день разглядывай здания 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Аудиогид в Тбилиси: по проспекту Шота Руставели с историком архитектуры (6+)»
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Кахетия за один день - бюджетно
Винные дороги, древние города, символы и вкусы Грузии - из Тбилиси
Начало: У места Вашего проживания
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от €210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тбилиси и Мцхета: древняя и новая Грузия
Исследуйте богатую историю Грузии, посетив Тбилиси и Мцхету. Погрузитесь в атмосферу древних храмов и современных достопримечательностей
Завтра в 08:30
20 авг в 08:30
от €265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Древние окрестности Тбилиси
Познакомиться с многовековыми памятниками истории и архитектуры Грузии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
20 авг в 08:00
от €170 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
По Руставели с архитектором: история и шедевры главной улицы Тбилиси
Увидеть имперский Тифлис и советский Тбилиси в лучших зданиях города
Начало: Возле метро «Площадь Свободы»
Завтра в 10:00
20 авг в 10:00
от €127
€158 за всё до 6 чел.
от €14 за экскурсию