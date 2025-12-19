Добро пожаловать в Тбилиси — город, где история и современность живут в гармонии.
Предлагаю вам авторскую экскурсию, которая объединит пешую прогулку и автомобильный маршрут, чтобы показать столицу Грузии во всём её разнообразии.
Описание экскурсии
Пешком по сердцу древнего Тбилиси Наша программа начинается с пешей прогулки по древнему Тбилиси. Мы отправимся в самое сердце города — исторический район Абанотубани, известный своими Серными банями. Здесь вы услышите легенду об основании города и узнаете, почему его назвали «тёплым». Далее наш путь лежит через таинственное Инжирное ущелье (Легвтахеви) к старинной мечети Джума. С живописного Метехского моста вам откроется панорама ключевых достопримечательностей: Метехской церкви, с которой связана история святой Нино, и уникальной башни кукольного театра Резо Габриадзе. Пешую часть мы завершим у древних Дигомских ворот. Контраст эпох: смена ракурса После погружения в историю мы пересядем в автомобиль, чтобы оценить динамичный облик современного Тбилиси. Мы проедем по элегантному проспекту Руставели и центральной площади Свободы, ощутив контраст между аутентичными улочками Старого города и монументальной архитектурой главных районов. Завершающий штрих: панорамы с реки По вашему желанию, маршрут можно дополнить прогулкой на катере по реке Кура, чтобы увидеть городские панорамы с нового ракурса. Билет приобретается у гида или на лодочной станции. Важная информация:
Осенью и зимой на улицах может быть скользко — рекомендуется соответствующая удобная обувь, а также дождевик.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Мейдан
- Старый город
- Винный магазин с погребом XVII века
- Мост Мира
- Крепость Нарикала
- Серные бани
- Площадь Свободы
- Проспекту Руставели
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Водная прогулка - 30 лари/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Грузия, Тбилиси, улица Вахтанга Горгасали
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
- Осенью и зимой на улицах может быть скользко - рекомендуется соответствующая удобная обувь
- А также дождевик
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
