Пешком по сердцу древнего Тбилиси Наша программа начинается с пешей прогулки по древнему Тбилиси. Мы отправимся в самое сердце города — исторический район Абанотубани, известный своими Серными банями. Здесь вы услышите легенду об основании города и узнаете, почему его назвали «тёплым». Далее наш путь лежит через таинственное Инжирное ущелье (Легвтахеви) к старинной мечети Джума. С живописного Метехского моста вам откроется панорама ключевых достопримечательностей: Метехской церкви, с которой связана история святой Нино, и уникальной башни кукольного театра Резо Габриадзе. Пешую часть мы завершим у древних Дигомских ворот. Контраст эпох: смена ракурса После погружения в историю мы пересядем в автомобиль, чтобы оценить динамичный облик современного Тбилиси. Мы проедем по элегантному проспекту Руставели и центральной площади Свободы, ощутив контраст между аутентичными улочками Старого города и монументальной архитектурой главных районов. Завершающий штрих: панорамы с реки По вашему желанию, маршрут можно дополнить прогулкой на катере по реке Кура, чтобы увидеть городские панорамы с нового ракурса. Билет приобретается у гида или на лодочной станции. Важная информация:

Осенью и зимой на улицах может быть скользко — рекомендуется соответствующая удобная обувь, а также дождевик.