Обзорная экскурсия по Тбилиси
Хотите получше узнать Тбилиси всего за пару часов? Тогда эта экскурсия для вас. Мы побываем в атмосферных уголках столицы.
Возле старинных дворцов, древних храмов и ветхих, но очаровательных сооружений вы услышите интересные истории и сложите более полную картину о самобытной архитектуре города.
Возле старинных дворцов, древних храмов и ветхих, но очаровательных сооружений вы услышите интересные истории и сложите более полную картину о самобытной архитектуре города.
Ближайшие даты:
1
июн
июн
2
июн
июн
3
июн
июн
4
июн
июн
5
июн
июн
6
июн
июн
7
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Площадь Свободы
- Церковь Святого Георгия
- Раскопки Старого города
- Конка
- Памятник лампионщику
- Берикаоба
- Дворник
- Памятники известным грузинским актерам
- Башня и театр Габриадзе
- Самые маленькие механические часы
- Фонтан Чижик-Пыжик
- Латинская надпись
- Анчисхати
- Патриархат
- Дворец Теклы
- Мост Горгасала
- Парк Алиева
- Район серных бань
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Готовы прогуляться по самым живописным местам столицы Грузии? За пару часов мы с вами побываем на археологических раскопках, пройдемся по городским паркам, улочкам и площадям, заглянем в «итальянские» дворики и найдем самые необычные памятники в центре. Вы увидите главные достопримечательности Тбилиси, его диковинные архитектурно-исторические памятники, узнаете их историю и любопытные исторические факты о самом городе. Данная версия тура подходит тем, кто хочет увидеть максимум мест и поменьше ходить.
Что вас ждетМы встретимся с вами на Площади Свободы и направимся в знаменитый район серных бань — один из самых колоритных районов старого города. Именно он чаще всего встречается на открытках Тбилиси. Знаменитые тбилисские бани очаровали в свое время Пушкина и Дюма и до сих пор вызывают восторг как у туристов, так и у местных жителей. Вы узнаете, что означает слово Берикаоба, чем занимались лампионщики и где находятся самые маленькие механические часы.
Вы взглянете на знаменитую башню театра Резо Габриадзе, где каждый день в 12:00 и в 19:00 показывают маленькое представление, а каждый час выходит ангел и бьет в колокол. Посетите самое старое церковное строение Тбилиси — церковь Анчисхати VI века. Она покажет вам все «шрамы» города, которые не видны с других точек.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Свободы, ТбилисиЗавершение: 24 Kote Afkhazi St, T’bilisi
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси
Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Обзорные
Старый город
Популярные места
Серные бани
Театр марионеток Резо Габриадзе
Площадь Свободы
Похожие туры из Тбилиси
Мини-группа
4.5 часа
Вглубь столетий Тбилиси
Ежедневная обзорная экскурсия по главным местам города
на площади Первой Республики (Революции Роз)
Завтра
2 июня
3 июня
4 июня
€20 за человека
Мини-группа
3 часа
Популярное предложение
Винно-обзорный променад по Тбилиси
Поближе познакомиться с гостеприимным городом в двух винотеках и на колоритных улочках
на площади Свободы
Завтра
2 июня
3 июня
4 июня
88€53 за человека
Индивидуальная
8 часов
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях
по договоренности
Завтра
2 июня
3 июня
4 июня
€157 за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании