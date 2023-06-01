Обзорная экскурсия по Тбилиси: коротко и емко

Обзорная экскурсия по Тбилиси

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Хотите получше узнать Тбилиси всего за пару часов? Тогда эта экскурсия для вас. Мы побываем в атмосферных уголках столицы.

Возле старинных дворцов, древних храмов и ветхих, но очаровательных сооружений вы услышите интересные истории и сложите более полную картину о самобытной архитектуре города.
Обзорная экскурсия по Тбилиси: коротко и емко
Обзорная экскурсия по Тбилиси: коротко и емко
Обзорная экскурсия по Тбилиси: коротко и емко
Обзорная экскурсия по Тбилиси: коротко и емко
Обзорная экскурсия по Тбилиси: коротко и емко
Обзорная экскурсия по Тбилиси: коротко и емко
Ближайшие даты:
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3
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Что вас ожидает:

  • Площадь Свободы
  • Церковь Святого Георгия
  • Раскопки Старого города
  • Конка
  • Памятник лампионщику
  • Берикаоба
  • Дворник
  • Памятники известным грузинским актерам
  • Башня и театр Габриадзе
  • Самые маленькие механические часы
  • Фонтан Чижик-Пыжик
  • Латинская надпись
  • Анчисхати
  • Патриархат
  • Дворец Теклы
  • Мост Горгасала
  • Парк Алиева
  • Район серных бань
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Готовы прогуляться по самым живописным местам столицы Грузии? За пару часов мы с вами побываем на археологических раскопках, пройдемся по городским паркам, улочкам и площадям, заглянем в «итальянские» дворики и найдем самые необычные памятники в центре. Вы увидите главные достопримечательности Тбилиси, его диковинные архитектурно-исторические памятники, узнаете их историю и любопытные исторические факты о самом городе. Данная версия тура подходит тем, кто хочет увидеть максимум мест и поменьше ходить.
Что вас ждетМы встретимся с вами на Площади Свободы и направимся в знаменитый район серных бань — один из самых колоритных районов старого города. Именно он чаще всего встречается на открытках Тбилиси. Знаменитые тбилисские бани очаровали в свое время Пушкина и Дюма и до сих пор вызывают восторг как у туристов, так и у местных жителей. Вы узнаете, что означает слово Берикаоба, чем занимались лампионщики и где находятся самые маленькие механические часы.
Вы взглянете на знаменитую башню театра Резо Габриадзе, где каждый день в 12:00 и в 19:00 показывают маленькое представление, а каждый час выходит ангел и бьет в колокол. Посетите самое старое церковное строение Тбилиси — церковь Анчисхати VI века. Она покажет вам все «шрамы» города, которые не видны с других точек.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы, Тбилиси
Завершение: 24 Kote Afkhazi St, T’bilisi
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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