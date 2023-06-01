Готовы прогуляться по самым живописным местам столицы Грузии? За пару часов мы с вами побываем на археологических раскопках, пройдемся по городским паркам, улочкам и площадям, заглянем в «итальянские» дворики и найдем самые необычные памятники в центре. Вы увидите главные достопримечательности Тбилиси, его диковинные архитектурно-исторические памятники, узнаете их историю и любопытные исторические факты о самом городе. Данная версия тура подходит тем, кто хочет увидеть максимум мест и поменьше ходить.

Что вас ждетМы встретимся с вами на Площади Свободы и направимся в знаменитый район серных бань — один из самых колоритных районов старого города. Именно он чаще всего встречается на открытках Тбилиси. Знаменитые тбилисские бани очаровали в свое время Пушкина и Дюма и до сих пор вызывают восторг как у туристов, так и у местных жителей. Вы узнаете, что означает слово Берикаоба, чем занимались лампионщики и где находятся самые маленькие механические часы.

Вы взглянете на знаменитую башню театра Резо Габриадзе, где каждый день в 12:00 и в 19:00 показывают маленькое представление, а каждый час выходит ангел и бьет в колокол. Посетите самое старое церковное строение Тбилиси — церковь Анчисхати VI века. Она покажет вам все «шрамы» города, которые не видны с других точек.