Кахетия может быть разной — и вы в этом убедитесь! Погрузитесь в гастрономические традиции и попробуете грузинское вино, сыры и чурчхелу. Насладитесь красотой Сигнахи и узнаете о духовной и исторической значимости монастыря Бодбе. А ещё, по желанию, прокатитесь на зиплайне, лошадях или квадроциклах.

Описание экскурсии

Гастрономическая Кахетия

В селе Манави вас ждёт погружение в аутентичную атмосферу Грузии с дегустацией чачи, чурчхелы, пастилы и мёда. А в селе Бадиаури — мастер-класс по выпеканию шоти и дегустация местных сыров.

Историческая Кахетия

Заглянем в монастырь Бодбе, основанный в 9 веке. А затем отправимся в Сигнахи. Вы прогуляетесь по улочкам, увидите крепость 18 века. Погрузитесь в романтическую атмосферу и полюбуетесь захватывающими видами на Алазанскую долину.

Активная Кахетия

Сигнахи может быть не только романтичным! Если захотите — отправитесь на прогулку на лошадях и исследуете окрестности верхом. Прокатитесь на квадроциклах или получите прилив адреналина, спускаясь над зелёными долинами на зиплайне.

Винная Кахетия

В Телави вы попробуете лучшие сыры региона. А затем — дегустация нескольких сортов вина, чачи и выдержанного коньяка. На местной винодельне вы узнаете о традициях производства и насладитесь богатством вкусов и ароматов напитков.

Организационные детали

В стоимость включено

Трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter и экскурсионное сопровождение

Дегустации грузинских сладостей, сыра и вина

Дополнительные расходы (по желанию)