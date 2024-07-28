Кахетия: вино, история, адреналин

Из Тбилиси - к гастрономическим, природным и архитектурным богатствам региона (в группе)
Кахетия может быть разной — и вы в этом убедитесь! Погрузитесь в гастрономические традиции и попробуете грузинское вино, сыры и чурчхелу. Насладитесь красотой Сигнахи и узнаете о духовной и исторической значимости монастыря Бодбе. А ещё, по желанию, прокатитесь на зиплайне, лошадях или квадроциклах.
5
3 отзыва
Кахетия: вино, история, адреналин
Кахетия: вино, история, адреналин
Кахетия: вино, история, адреналин
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Гастрономическая Кахетия

В селе Манави вас ждёт погружение в аутентичную атмосферу Грузии с дегустацией чачи, чурчхелы, пастилы и мёда. А в селе Бадиаури — мастер-класс по выпеканию шоти и дегустация местных сыров.

Историческая Кахетия

Заглянем в монастырь Бодбе, основанный в 9 веке. А затем отправимся в Сигнахи. Вы прогуляетесь по улочкам, увидите крепость 18 века. Погрузитесь в романтическую атмосферу и полюбуетесь захватывающими видами на Алазанскую долину.

Активная Кахетия

Сигнахи может быть не только романтичным! Если захотите — отправитесь на прогулку на лошадях и исследуете окрестности верхом. Прокатитесь на квадроциклах или получите прилив адреналина, спускаясь над зелёными долинами на зиплайне.

Винная Кахетия

В Телави вы попробуете лучшие сыры региона. А затем — дегустация нескольких сортов вина, чачи и выдержанного коньяка. На местной винодельне вы узнаете о традициях производства и насладитесь богатством вкусов и ароматов напитков.

Организационные детали

В стоимость включено

  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter и экскурсионное сопровождение
  • Дегустации грузинских сладостей, сыра и вина

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Мастер–класс по выпечке шоти — 5 лари
  • Зиплайн — 60 лари
  • Катание на лошадях — 80 лари
  • Катание на квадроциклах — 80 лари
  • Обед — по меню

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Майдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Diana
28 июл 2024
Была на экскурсии в Кахети, осталась ооочень довольная! Все чётко, профессионально, интересно и душевно! Я не первый раз в Грузии, но открыла для себя многие интересные факты. Спасибо большое организаторам и гиду Джимми!
Лиза
28 июл 2024
Вчера посетили эту потрясающую экскурсию 🥰 Каждую минуту этого дня умирала от красоты! 🥹 Даже не подозревала, что будет настолько классно, столько красивых локаций, интересных мест.

А еще что очень важно
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- потрясающий гид, который в течение всей экскурсии нас развлекал, увлекал, рассказывал историю, делился интересными фактами и был потрясающе дружелюбным, гостеприимным, энергичным и заряжал своей энергией.

Через таких людей чувствую невероятное гостеприимство вашей потрясающей страны. Спасибо большое за яркие эмоции и незабываемые впечатления 🫶

Роберт
6 июл 2024
Я остался в восторге от тура в Кахетию! Наш гид оказался настоящим профессионалом, который увлекательно и познавательно рассказывал о культуре Грузии. Я познакомился с множеством красивых мест и узнал, как изготавливают знаменитое грузинское вино. Каждое посещённое место оставило незабываемые впечатления.
Я остался в восторге от тура в Кахетию! Наш гид оказался настоящим профессионалом, который увлекательно иЯ остался в восторге от тура в Кахетию! Наш гид оказался настоящим профессионалом, который увлекательно иЯ остался в восторге от тура в Кахетию! Наш гид оказался настоящим профессионалом, который увлекательно иЯ остался в восторге от тура в Кахетию! Наш гид оказался настоящим профессионалом, который увлекательно иЯ остался в восторге от тура в Кахетию! Наш гид оказался настоящим профессионалом, который увлекательно иЯ остался в восторге от тура в Кахетию! Наш гид оказался настоящим профессионалом, который увлекательно и

Входит в следующие категории Тбилиси

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиСвятые местаВыездныеНа выходныеГастрономическиеНа весь деньКахетияПопулярные местаСигнахиМонастыри, церкви, храмыСкидкиВинодельниВинные турыДегустационные турыМонастырь БодбеАктивности

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