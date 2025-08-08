Что вас ожидает

Пещерный город Уплисцихе. По пути в Боржоми сделаем остановку. Я покажу вам высеченный в скале древний город с многовековой историей. Расскажу о доисторическом прошлом Грузии, развитии культуры, формировании единого царства и язычестве, которому уже более 3000 лет.

Минеральный источник. Добравшись до города, отправимся на пешеходную прогулку. Зайдём в центральный парк, где вы сможете набрать минеральной воды из источника. Вы узнаете, как и когда его открыли и при чём здесь военные, какие лечебные свойства имеет вода «Боржоми» и почему это место пользуется такой огромной популярностью.

Зелёный монастырь. Это один из древнейших мужских монастырей на территории Грузии и отличный пример строительства в гармонии с природой. По свидетельствам специалистов и историков, комплекс был посвящён небесному покровителю Грузии Георгию Победоносцу. Оказавшись внутри храма, невозможно не почувствовать дыхание древности!

Организационные детали