Боржоми - это уникальная возможность погрузиться в историю и природу Грузии. Минеральная вода, известная своими лечебными свойствами, привлекает туристов со всего мира.
На экскурсии можно посетить пещерный город Уплисцихе, которому более 3000 лет, и насладиться архитектурой Зелёного монастыря. Каждый уголок этого региона дышит древностью и предлагает незабываемые впечатления. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле, что делает его удобным и приятным
На экскурсии можно посетить пещерный город Уплисцихе, которому более 3000 лет, и насладиться архитектурой Зелёного монастыря. Каждый уголок этого региона дышит древностью и предлагает незабываемые впечатления. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле, что делает его удобным и приятным
5 причин купить эту экскурсию
- 💧 Лечебные свойства воды
- 🏛 Древние храмы и монастыри
- 🏞 Пещерный город Уплисцихе
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 📚 Интересные исторические факты
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Боржоми - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а природа расцветает. В это время можно насладиться прогулками на свежем воздухе и купанием в минеральных источниках. Октябрь и апрель также подходят для путешествия, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой и ранней весной экскурсия тоже возможна, но некоторые объекты могут быть менее доступны из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пещерный город Уплисцихе
- Минеральный источник
- Зелёный монастырь
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Пещерный город Уплисцихе. По пути в Боржоми сделаем остановку. Я покажу вам высеченный в скале древний город с многовековой историей. Расскажу о доисторическом прошлом Грузии, развитии культуры, формировании единого царства и язычестве, которому уже более 3000 лет.
Минеральный источник. Добравшись до города, отправимся на пешеходную прогулку. Зайдём в центральный парк, где вы сможете набрать минеральной воды из источника. Вы узнаете, как и когда его открыли и при чём здесь военные, какие лечебные свойства имеет вода «Боржоми» и почему это место пользуется такой огромной популярностью.
Зелёный монастырь. Это один из древнейших мужских монастырей на территории Грузии и отличный пример строительства в гармонии с природой. По свидетельствам специалистов и историков, комплекс был посвящён небесному покровителю Грузии Георгию Победоносцу. Оказавшись внутри храма, невозможно не почувствовать дыхание древности!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. По запросу предоставлю детское кресло.
- В стоимость входит: трансфер, все транспортные расходы, услуги гида. Отдельно оплачиваются входные билеты в Уплисцихе (15 лари) и обед.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 1866 туристов
Привет! Меня зовут Давид, и я — ваш проводник по Грузии. Я начал водить экскурсии, потому что по-настоящему люблю свою страну. Сначала я просто показывал друзьям любимые места, угощал домашним
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прекрасный тур, посмотрели на пещеры на холмах, попробовали Боржоми из родника
+1
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Грузия огонь 🔥🔥🔥🇬🇪🇬🇪🇬🇪 Экскурсовод лучший
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Прекрасный мини-тур для нашей группы из 4-х человек (3-е взрослых + ребёнок 12 лет).
Красивые места, фото, история и все это приправленно чудесным рассказчиком Давидом.
Полный восторг! Рекомендация к посещению 100%.
Маршрут полностью продуман до мелочей - ничего лишнего.
Ещё повезло с погодой, хотя в Тбилиси был дождь в локациях тура его не было.
И людей было мало в локациях (тур был 29.04.2025).
Красивые места, фото, история и все это приправленно чудесным рассказчиком Давидом.
Полный восторг! Рекомендация к посещению 100%.
Маршрут полностью продуман до мелочей - ничего лишнего.
Ещё повезло с погодой, хотя в Тбилиси был дождь в локациях тура его не было.
И людей было мало в локациях (тур был 29.04.2025).
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A
Поездка в Боржоми была невероятна благодаря Давиду! Он не только водил машину безопасно и комфортно, но и делился увлекательными историями о регионе, его культуре и достопримечательностях. Невероятно весело и интересно провели время в пути благодаря Давиду!
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