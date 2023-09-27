Увидеть древние монастыри, побродить по пещерному городу и попробовать знаменитую минералку
Боржоми — настоящая жемчужина Грузии. Курорт славится своей минеральной водой, обладающей лечебными свойствами. Но это далеко не единственная его «изюминка». Я также покажу вам старинные храмы и расскажу интересные факты из их истории. Кроме того, мы заедем в пещерный город, которому уже более 3000 лет.
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Описание
Что вас ожидает
Пещерный город Уплисцихе. По пути в Боржоми сделаем остановку. Я покажу вам высеченный в скале древний город с многовековой историей. Расскажу о доисторическом прошлом Грузии, развитии культуры, формировании единого царства и язычестве, которому уже более 3000 лет.
Минеральный источник. Добравшись до города, отправимся на пешеходную прогулку. Зайдём в центральный парк, где вы сможете набрать минеральной воды из источника. Вы узнаете, как и когда его открыли и при чём здесь военные, какие лечебные свойства имеет вода «Боржоми» и почему это место пользуется такой огромной популярностью.
Зелёный монастырь. Это один из древнейших мужских монастырей на территории Грузии и отличный пример строительства в гармонии с природой. По свидетельствам специалистов и историков, комплекс был посвящён небесному покровителю Грузии Георгию Победоносцу. Оказавшись внутри храма, невозможно не почувствовать дыхание древности!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. По запросу предоставлю детское кресло.
- В стоимость входит: трансфер, все транспортные расходы, услуги гида. Отдельно оплачиваются входные билеты в Уплисцихе (15 лари) и обед.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 1324 туристов
Как гласит народная грузинская мудрость: «Каждый гость — это гость, посланный Богом». Я родился в Тбилиси и как уроженец этого города и сын этой гостеприимной страны обязан тепло принимать своих гостей. Я предлагаю профессиональный сервис и индивидуальный подход, основанный на ваших предпочтениях. Со мной вы увидите самые красивые места и достопримечательности Грузии, узнаете о культуре, традициях и легендах грузинского народа, познакомитесь с грузинской кухней и грузинскими винами.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anna
27 сен 2023
Поездка в Боржоми была невероятна благодаря Давиду! Он не только водил машину безопасно и комфортно, но и делился увлекательными историями о регионе, его культуре и достопримечательностях. Невероятно весело и интересно провели время в пути благодаря Давиду!
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