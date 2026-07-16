Прогуляться по парку, выпить целебной воды, увидеть башни крепости и походить по пещерному городу
Откройте для себя три грани Грузии на юге страны. В Боржоми вы прогуляетесь по зелёному парку и попробуете целебную минеральную воду.
В крепости Рабат увидите средневековые башни, дворцы и старинную архитектуру, что создаст ощущение путешествия во времени. А в Вардзии вас ждут пещерные города, храмы и вид на скальные массивы.
Описание экскурсии
9:00 – выезд из Тбилиси
12:00–14:00 — национальный парк «Боржоми»
Вы попробуете воду прямо из источника, почувствуете её вкус и температуру. Я расскажу, что традиционно лечили в Боржоми и почему сюда приезжали российские императоры и аристократия. А ещё мы поговорим о том, кто здесь живёт: в парке обитают медведи, волки, рыси и олени.
15:00–16:30 – средневековая крепость Рабат
Рабат не похож на другие грузинские укрепления: восточные элементы в оформлении, башни и дворцы создают неповторимый облик. Рядом находятся православная церковь, мечеть и синагога — я расскажу, как веками здесь жили представители разных народов. А ещё мы поговорим об османском периоде, когда крепость оказалась под властью империи.
18:00–19:30 – пещерный город Вардзия
Вы узнаете о царице Тамаре — величайшей правительнице страны, которая сыграла ключевую роль в строительстве монастырского комплекса. Мы разберёмся, сколько помещений было высечено в скале, как люди жили здесь без современных технологий и почему сейчас Вардзия выглядит открытой. Вы увидите подземные тоннели и тайные выходы, которые спасали жителей во время осады.
19:30–23:30 – возвращение в Тбилиси
Организационные детали
Едем на Mercedes-Benz Vito с кондиционером вместимостью до 8 чел. Детские кресла — по запросу
Дополнительно оплачивается (за чел.): обед — по меню, парк «Боржоми» – 5 лари (€2), Рабат – 20 лари (€7), Вардзия – 15 лари (€5)
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Я родился и вырос в Тбилиси. Люблю свою страну и хорошо знаю её историю. Могу показать вам самые сокровенные места Грузии — даже те, которых нет в путеводителях. Всегда посоветую читать дальшеуменьшить
ресторан на любой бюджет, а для своих гостей держу домашнее вино.
Мои любимые направления — горы. Вардзия, Казбеги. И, конечно, Кахетия — родина вина, весь регион целиком. Я люблю нашу природу и горжусь историей Грузии. К каждому гостю отношусь с вниманием и уважением, стараюсь передать красоту и дух этой земли.
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