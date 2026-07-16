Откройте для себя три грани Грузии на юге страны. В Боржоми вы прогуляетесь по зелёному парку и попробуете целебную минеральную воду. В крепости Рабат увидите средневековые башни, дворцы и старинную архитектуру, что создаст ощущение путешествия во времени. А в Вардзии вас ждут пещерные города, храмы и вид на скальные массивы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 – выезд из Тбилиси

12:00–14:00 — национальный парк «Боржоми»

Вы попробуете воду прямо из источника, почувствуете её вкус и температуру. Я расскажу, что традиционно лечили в Боржоми и почему сюда приезжали российские императоры и аристократия. А ещё мы поговорим о том, кто здесь живёт: в парке обитают медведи, волки, рыси и олени.

15:00–16:30 – средневековая крепость Рабат

Рабат не похож на другие грузинские укрепления: восточные элементы в оформлении, башни и дворцы создают неповторимый облик. Рядом находятся православная церковь, мечеть и синагога — я расскажу, как веками здесь жили представители разных народов. А ещё мы поговорим об османском периоде, когда крепость оказалась под властью империи.

18:00–19:30 – пещерный город Вардзия

Вы узнаете о царице Тамаре — величайшей правительнице страны, которая сыграла ключевую роль в строительстве монастырского комплекса. Мы разберёмся, сколько помещений было высечено в скале, как люди жили здесь без современных технологий и почему сейчас Вардзия выглядит открытой. Вы увидите подземные тоннели и тайные выходы, которые спасали жителей во время осады.

19:30–23:30 – возвращение в Тбилиси

Организационные детали