Первая столица - Мцхета и хроники Христианства

Первая столица - Мцхета и хроники Христианства
Первая столица - Мцхета и хроники Христианства
Первая столица - Мцхета и хроники Христианства
Первая столица - Мцхета и хроники Христианства
Первая столица - Мцхета и хроники Христианства
Первая столица - Мцхета и хроники Христианства
Первая столица - Мцхета и хроники Христианства
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Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Джвари
  • Храм Светицховели
  • Первую столицу Грузии - Мцхета!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Первая столица и на протяжении истории один из самых влиятельных городов. Посетим знаменитый,"распияренный" ещё самим Лермонтовым, храм Джвари - храм Креста! Узнаем историю, также сделаем множество красочных фотографий как воспоминания о Грузии! По желании, можно посетить мастерскую по изготовлению серебряных изделий - Минанкари, где самим можно попробовать сделать незабываемый подарок себе или же тому кто дорог!
За один день не успеть познакомиться с религиозной историей Грузии,
но можно охватить главные места, которые позволят узнать о начале христианского пути Сакартвело.
В древнем городе Мцхета и его живописных окрестностях вы побываете в трёх монастырях — Джвари,
Светицховели и Самтавро — и поймёте, почему эти места столь значимы для грузинского народа, а также полюбуетесь панорамой там, «где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…».

Монастырь Джвари

В монастыре, где святая Нино и царь Мириан в 4 веке воздвигли первый в Грузии крест, поговорим о его легендах и связанных с этими местами литературных произведениях.
Вы узнаете об особенностях архитектуры храмовых строений и о монофизитстве — учении, отрицающим «подлинное человечество» Иисуса Христа. А затем полюбуетесь слиянием двух рек, вдохновившем Лермонтова при написании поэмы «Мцыри» — лежащая внизу Мцхета и монастырь Джвари гармонично дополняют пейзаж.
Гуляя по Мцхете, вы узнаете о ранее существовавшем на этом месте городе,
основанном в 5 веке до нашей эры легендарным Мцхетосом, услышите о средневековой истории этих земель и побываете в Светицховели.

Согласно календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты
  • Обед
Место начала и завершения?
Улица Ованеса Туманяна №23
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Взьмите с собой удобную обувь и одежду
  • Готовьтесь к интересным приключениям!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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