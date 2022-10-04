Первая столица и на протяжении истории один из самых влиятельных городов. Посетим знаменитый,"распияренный" ещё самим Лермонтовым, храм Джвари - храм Креста! Узнаем историю, также сделаем множество красочных фотографий как воспоминания о Грузии! По желании, можно посетить мастерскую по изготовлению серебряных изделий - Минанкари, где самим можно попробовать сделать незабываемый подарок себе или же тому кто дорог!

За один день не успеть познакомиться с религиозной историей Грузии,

но можно охватить главные места, которые позволят узнать о начале христианского пути Сакартвело.

В древнем городе Мцхета и его живописных окрестностях вы побываете в трёх монастырях — Джвари,

Светицховели и Самтавро — и поймёте, почему эти места столь значимы для грузинского народа, а также полюбуетесь панорамой там, «где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…».

Монастырь Джвари

В монастыре, где святая Нино и царь Мириан в 4 веке воздвигли первый в Грузии крест, поговорим о его легендах и связанных с этими местами литературных произведениях.

Вы узнаете об особенностях архитектуры храмовых строений и о монофизитстве — учении, отрицающим «подлинное человечество» Иисуса Христа. А затем полюбуетесь слиянием двух рек, вдохновившем Лермонтова при написании поэмы «Мцыри» — лежащая внизу Мцхета и монастырь Джвари гармонично дополняют пейзаж.

Гуляя по Мцхете, вы узнаете о ранее существовавшем на этом месте городе,

основанном в 5 веке до нашей эры легендарным Мцхетосом, услышите о средневековой истории этих земель и побываете в Светицховели.