Еще несколько необычных экскурсий в Тбилиси

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Чиатура - город будущего из прошлого

Алекс И.
Алекс И. – Гид из Тбилиси
Чиатура - город будущего из прошлого
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $160 за экскурсию

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Чиатура - город будущего из прошлого
Чиатура - город будущего из прошлого
Чиатура – небольшой промышленный городок в Грузии, во времена СССР здесь шла добыча марганца, край переживал свой расцвет. После развала Союза промышленность пришла в упадок, население стало уезжать, город 🏙️ пустел…
Чиатура была одним из первых городов на территории бывшего СССР, где канатные дороги стали общественным транспортом.
Именно в многочисленных пассажирских и грузовых канатных линиях уникальность Чиатуры. Районы города лежат на прилегающих плато, они выше центра на сотни метров. Вследствие подобного перепада высот главным транспортом в Чиатуре стала канатная дорога.
В черте города и его окрестностях действует с десяток линий пассажирских канатных дорог. Их главная станция находится в центре города.
Самая длинная канатная дорога идет от центра города к его дальнему району со смотровой площадкой. Ее протяженность несколько километров, а время в пути чуть больше десяти минут.
Столп Кацхи – одна из главных достопримечательностей 🏛️ близ Чиатуры. Он состоит из известняковой породы, высота — 40 метров. Здесь, на его вершине, в 50-х годах прошлого века альпинисты обнаружили древние руины. Впоследствии оказалось, что это был храм, построенный в V-VI веке, однако никаких сведений о нем до нас не дошло.
Что входит
  • трансфер
  • гид
  • вода
Что не входит
  • обед
Начало и место завершения
🚩 Тбилиси
Чиатура - город будущего из прошлого
Чиатура - город будущего из прошлого
Чиатура - город будущего из прошлого
Чиатура - город будущего из прошлого

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алекс И.
Алекс И.
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