Еще несколько необычных экскурсий в Тбилиси

Чиатура – небольшой промышленный городок в Грузии, во времена СССР здесь шла добыча марганца, край переживал свой расцвет. После развала Союза промышленность пришла в упадок, население стало уезжать, город 🏙️ пустел…

Чиатура была одним из первых городов на территории бывшего СССР, где канатные дороги стали общественным транспортом.

Именно в многочисленных пассажирских и грузовых канатных линиях уникальность Чиатуры. Районы города лежат на прилегающих плато, они выше центра на сотни метров. Вследствие подобного перепада высот главным транспортом в Чиатуре стала канатная дорога.

В черте города и его окрестностях действует с десяток линий пассажирских канатных дорог. Их главная станция находится в центре города.

Самая длинная канатная дорога идет от центра города к его дальнему району со смотровой площадкой. Ее протяженность несколько километров, а время в пути чуть больше десяти минут.

Столп Кацхи – одна из главных достопримечательностей 🏛️ близ Чиатуры. Он состоит из известняковой породы, высота — 40 метров. Здесь, на его вершине, в 50-х годах прошлого века альпинисты обнаружили древние руины. Впоследствии оказалось, что это был храм, построенный в V-VI веке, однако никаких сведений о нем до нас не дошло.