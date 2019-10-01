57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хотим, чтобы вы запомнили Тбилиси не только по вкусной еде и хорошему вину, но и по интересной истории, городским легендам, байкам и потаённым закоулкам вне туристических маршрутов. Чтобы узнали из

первых уст, что изменилось здесь за последние 20-25 лет. Но, конечно, не скроем от вас и то, без чего Тбилиси не представить: древние храмы и крепостные стены, лучшие виды на город и скверики квартала Шарден. Gamarjoba, друзья!

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Описание экскурсии

Контрасты нового и старого

Следом за современной площадью Свободы, откуда начнётся наша прогулка, вы увидите остатки городской стены и старейшую каменную церковь Анчисхати, по каждой трещине которой можно восстанавливать историю страны. У собора Сиони раскроете христианские истоки грузинского мировоззрения; попав в квартал серных бань Абанотубани, узнаете, как зародился Тифлис. В парке Рике снова перенесётесь в XXI век, глядя на мост Мира, а уже оттуда канатная дорога вернёт вас в эпоху, когда заложили крепость Нарикала. Тбилиси — настоящая машина времени.

Мозаика контрастов

Центр Тбилиси хранит целую «шкатулку» древних сокровищ, которые можно рассматривать с разных сторон: водопад Легвтахеви в Инжировой долине и нагромождения резных балкончиков, караван-сарай и квартал Шарден, похожий на улочки Парижа. Мы расскажем, как в городе сосуществуют друг с другом синагоги, церкви и мечети, вместе пройдём мимо уютных кафе и ресторанчиков, откуда доносится аромат крепкого кофе, и поговорим о диалоге армянской, греческой и грузинской культур на улицах старого Тифлиса.

Организационные детали