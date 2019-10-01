57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Взгляд из прошлого на старый центр грузинской столицы — пешком по знаковым местам

Нара и Артак
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Нара и Артак – представитель гидов
Хотим, чтобы вы запомнили Тбилиси не только по вкусной еде и хорошему вину, но и по интересной истории, городским легендам, байкам и потаённым закоулкам вне туристических маршрутов.

Чтобы узнали из первых уст, что изменилось здесь за последние 20-25 лет.

Но, конечно, не скроем от вас и то, без чего Тбилиси не представить: древние храмы и крепостные стены, лучшие виды на город и скверики квартала Шарден.

Gamarjoba, друзья!
€10
8 за человека
скидка20%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Свободы.
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У этой экскурсии57 отзывов
5
Тбилиси вчера и сейчас
Тбилиси вчера и сейчас

Что вас ожидает

Контрасты нового и старого
Следом за современной площадью Свободы, откуда начнётся наша прогулка, вы увидите остатки городской стены и старейшую каменную церковь Анчисхати, по каждой трещине которой можно восстанавливать историю страны. У собора Сиони раскроете христианские истоки грузинского мировоззрения; попав в квартал серных бань Абанотубани, узнаете, как зародился Тифлис. В парке Рике снова перенесётесь в XXI век, глядя на мост Мира, а уже оттуда канатная дорога вернёт вас в эпоху, когда заложили крепость Нарикала. Тбилиси — настоящая машина времени.

Мозаика контрастов
Центр Тбилиси хранит целую «шкатулку» древних сокровищ, которые можно рассматривать с разных сторон: водопад Легвтахеви в Инжировой долине и нагромождения резных балкончиков, караван-сарай и квартал Шарден, похожий на улочки Парижа. Мы расскажем, как в городе сосуществуют друг с другом синагоги, церкви и мечети, вместе пройдём мимо уютных кафе и ресторанчиков, откуда доносится аромат крепкого кофе, и поговорим о диалоге армянской, греческой и грузинской культур на улицах старого Тифлиса.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из нас: Нара или Артак.
  • Проезд на канатной дороге не входит в стоимость (1$ за человека).
  • Дети до 10 лет участвуют в экскурсии бесплатно.
  • Продолжительность экскурсии зависит от темпа группы (3-4 часа).
  • При заказе у нас нескольких экскурсий предусмотрены скидки.
Тбилиси вчера и сейчас
Тбилиси вчера и сейчас
Тбилиси вчера и сейчас
Тбилиси вчера и сейчас

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00 и 14:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Свободы..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Нара и Артак
Нара и Артак
Здравствуйте! Мы Нара и Артак, бывали во многих странах и знаем, что именно интересно путешественнику. Мы покажем и расскажем вам про самые интересные и потаенные места. Мы любим Тбилиси и сделаем все, чтобы вам захотелось возвращаться сюда вновь и вновь. Вы узнаете не только исторические факты, но и где лучше и экономнее покушать и закупить сувениры и гостинцы, куда сходить вечером и чем заняться в остальные дни. Добро пожаловать в Тбилиси!
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57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 октября 2019
Артак внимательный, прекрасно информированный, увлеченный своим делом человек. Любит свой город и страну, может эти чувства выразить и передать слушателям. В связи с изменившимися нашими планами оперативно среагировал и смог перенести экскурсию, предложил расширить географию экскурсии по нашему пожеланию, посетить еще знаковые места в городе, которые не были первоначально заявлены в плане. Помимо этой экскурсии снабдил подробной информацией по дальнейшему нашему самостоятельному путешествии в Кахетию. Будем рекомендовать Артака своим друзьям, обязательно обратимся к нему при повторном посещении прекрасной Грузии.
12 сентября 2019
12/9/2019. Экскурсовод Артур. Время пролетело незаметно. Артур знающий, интеллигентный, и очень обаятельный человек, любящий и знающий свой родной Тбилиси.Очень хотелось бы побывать с ним и на других экскурсиях. 100% satisfied. Огромное спасибо. Белла, Семён.
21 августа 2019
Отдыхали с мужем в мае 2019 и я наткнулась на возможность узнать город в компании Нары и Артака. Было интересно узнать городе из первых уст, со стороны местных жителей, так как это родина моего отца.
Оценивать экскурсию не могу, потому что это была не экскурсия. Это была встреча с друзьями, которые становятся таковыми уже через пару минут от начала прогулки. Их рассказы, советы и забота о каждом участнике- такая редкость, которую можно назвать роскошью в наше время. Из огромного количества информации о Тбилиси разных эпох, они умудрились выбрать самое интересное и рассказать это так, что ты запоминаешь надолго, а не на пару минут/дней, как это обычно бывает в стандартных экскурсиях.
Желаю ребятам процветания, они заслуживают всего самого лучшего и только благодарных туристов!
16 августа 2019
Нара и Аптек! Спасибо огромное за экскурсию! Надеюсь, мы увидимся снова! Пять часов пролетели практически незаметно. Несмотря на то, что мы были после ночного перелета и жаркую погоду. Очень интересный маршрут, много интересных деталей и достопримечательностей, о которых мы бы не узнали, гуляя сами. И древности, и современности в одной экскурсии. Интересно было и взрослым и детям. От души рекомендую!
12 августа 2019
Отличная экскурсия, великолепные гиды.
5 августа 2019
Мы провели два замечательных дня с Артаком и Нарой на экскурсиях в Мцхету и Тбилиси. Обе экскурсии были хорошо спланированы, интересны и познавательны.
Артак и Нара хорошо дополняют друг друга.
Атмосфера во время экскурсии лёгкая и непренужденная, как у давних друзей. Шесть часов прогулки по Тбилиси провели незаметно, оставив яркое впечатление от города. Мы очень рады, что именно Артак и Нара начали наше знакомство с Грузией.
Большое им за это спасибо.
4 июля 2019
Очень насыщенная, познавательная, информативная экскурсия. Нара и Артак провели ее совместно, органично дополняя друг друга. Каждый метр пройденного маршрута экскурсии ожил и засиял неповторимыми красками.
Елена
30 июня 2019
С Нарой и Артаком я провела три незабываемых дня в Грузии. Кроме обзорной экскурсии по Тбилиси были поездки в Мцхету и в Кахетию. Все экскурсии были интересны и познавательны. Но это наверное можно написать практически обо всех гидах в любой стране. Я же хочу написать о человеческих качествах Нары и Артака. Так получилось, что в Грузию я приехала с сыном. Но, в связи со свадьбой друга, сын не мог уделять мне должного внимания. На все экскурсии я ездила одна. Но с первой же встречи с Нарой и Артаком я приобрела в их лице не просто гидов, но и хороших друзей. И это не только мое мнение. Все, кто проведет с ними хотя бы один день, говорят то же самое. Они забирали меня от апартаментов, где я жила, и привозили обратно, они подсказывали, где можно вкусно и недорого покушать, в каком ресторане по вечерам можно посмотреть выступление танцевального ансамбля прямо на крыше серных бань. Даже поход в серные бани они помогли мне забронировать. Все три дня они были на связи. Однозначно рекомендую всем Нару и Артака. Надеюсь еще вернуться в Грузию и посетить с ними места, куда я физически не смогла попасть за свою короткую поездку.
17 июня 2019
Были с мужем 4 дня в Тбилиси, на 3й день была запланирована данная экскурсия(08.06) . Сказать что экскурсия понравилась ,не сказать ничего. Экскурсия шикарная!!!! Маршрут интересный, экскурсия мега информативная, ребята очень позитивные, доброжелательные, вся экскурсия прошла как на одном дыхании. Советую всем и ребят как экскурсоводов и данную экскурсию, ни на секунду не пожалеете. Нара и Артак, еще раз спасибо за чудесно проведенное время, вы во всех смыслах огонь👍
16 июня 2019
Экскурсия очень насыщенная и интересная. Много увидели и узнали о Грузии, ее истории. Посетили все главные места города, достопримечательности, необычные архитектурные здания. Для детей будет тяжеловато из-за обилия информации и жары.
Ещё 47 отзывов

Нара и Артак проводит ещё 1 экскурсию

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Сделать шаг навстречу богатой истории и колориту Тифлиса в старом центре и районе Авлабари
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Обзорные экскурсии в Тбилиси

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Пешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по Тбилиси
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Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.

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