57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

С Нарой и Артаком я провела три незабываемых дня в Грузии. Кроме обзорной экскурсии по Тбилиси были поездки в Мцхету и в Кахетию. Все экскурсии были интересны и познавательны. Но это наверное можно написать практически обо всех гидах в любой стране. Я же хочу написать о человеческих качествах Нары и Артака. Так получилось, что в Грузию я приехала с сыном. Но, в связи со свадьбой друга, сын не мог уделять мне должного внимания. На все экскурсии я ездила одна. Но с первой же встречи с Нарой и Артаком я приобрела в их лице не просто гидов, но и хороших друзей. И это не только мое мнение. Все, кто проведет с ними хотя бы один день, говорят то же самое. Они забирали меня от апартаментов, где я жила, и привозили обратно, они подсказывали, где можно вкусно и недорого покушать, в каком ресторане по вечерам можно посмотреть выступление танцевального ансамбля прямо на крыше серных бань. Даже поход в серные бани они помогли мне забронировать. Все три дня они были на связи. Однозначно рекомендую всем Нару и Артака. Надеюсь еще вернуться в Грузию и посетить с ними места, куда я физически не смогла попасть за свою короткую поездку.