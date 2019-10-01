57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Взгляд из прошлого на старый центр грузинской столицы - пешком по знаковым местам
Хотим, чтобы вы запомнили Тбилиси не только по вкусной еде и хорошему вину, но и по интересной истории, городским легендам, байкам и потаённым закоулкам вне туристических маршрутов. Чтобы узнали из читать дальшеуменьшить
первых уст, что изменилось здесь за последние 20-25 лет.
Но, конечно, не скроем от вас и то, без чего Тбилиси не представить: древние храмы и крепостные стены, лучшие виды на город и скверики квартала Шарден. Gamarjoba, друзья!
Описание экскурсии
Контрасты нового и старого
Следом за современной площадью Свободы, откуда начнётся наша прогулка, вы увидите остатки городской стены и старейшую каменную церковь Анчисхати, по каждой трещине которой можно восстанавливать историю страны. У собора Сиони раскроете христианские истоки грузинского мировоззрения; попав в квартал серных бань Абанотубани, узнаете, как зародился Тифлис. В парке Рике снова перенесётесь в XXI век, глядя на мост Мира, а уже оттуда канатная дорога вернёт вас в эпоху, когда заложили крепость Нарикала. Тбилиси — настоящая машина времени.
Мозаика контрастов
Центр Тбилиси хранит целую «шкатулку» древних сокровищ, которые можно рассматривать с разных сторон: водопад Легвтахеви в Инжировой долине и нагромождения резных балкончиков, караван-сарай и квартал Шарден, похожий на улочки Парижа. Мы расскажем, как в городе сосуществуют друг с другом синагоги, церкви и мечети, вместе пройдём мимо уютных кафе и ресторанчиков, откуда доносится аромат крепкого кофе, и поговорим о диалоге армянской, греческой и грузинской культур на улицах старого Тифлиса.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из нас: Нара или Артак
Продолжительность экскурсии зависит от темпа группы
Проезд на канатной дороге не входит в стоимость (1$ за человека)
При заказе у нас нескольких экскурсий предусмотрены скидки
На месте также принимаем оплату по системе Сбер-онлайн, а также карты Альфа банка и Tinkoff
Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€18
Дети до 12 лет
€8
Дети до 6 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нара и Артак — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 475 туристов
Здравствуйте! Мы Нара и Артак, бывали во многих странах и знаем, что именно интересно путешественнику. Мы покажем и расскажем вам про самые интересные и потаенные места. Мы любим Тбилиси и читать дальшеуменьшить
сделаем все, чтобы вам захотелось возвращаться сюда вновь и вновь. Вы узнаете не только исторические факты, но и где лучше и экономнее покушать и закупить сувениры и гостинцы, куда сходить вечером и чем заняться в остальные дни.
Добро пожаловать в Тбилиси!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лариса
Артак внимательный, прекрасно информированный, увлеченный своим делом человек. Любит свой город и страну, может эти чувства выразить и передать слушателям. В связи с изменившимися нашими планами оперативно среагировал и смог читать дальшеуменьшить
перенести экскурсию, предложил расширить географию экскурсии по нашему пожеланию, посетить еще знаковые места в городе, которые не были первоначально заявлены в плане. Помимо этой экскурсии снабдил подробной информацией по дальнейшему нашему самостоятельному путешествии в Кахетию. Будем рекомендовать Артака своим друзьям, обязательно обратимся к нему при повторном посещении прекрасной Грузии.
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А
Ася
Отдыхали с мужем в мае 2019 и я наткнулась на возможность узнать город в компании Нары и Артака. Было интересно узнать городе из первых уст, со стороны местных жителей, так читать дальшеуменьшить
как это родина моего отца. Оценивать экскурсию не могу, потому что это была не экскурсия. Это была встреча с друзьями, которые становятся таковыми уже через пару минут от начала прогулки. Их рассказы, советы и забота о каждом участнике- такая редкость, которую можно назвать роскошью в наше время. Из огромного количества информации о Тбилиси разных эпох, они умудрились выбрать самое интересное и рассказать это так, что ты запоминаешь надолго, а не на пару минут/дней, как это обычно бывает в стандартных экскурсиях. Желаю ребятам процветания, они заслуживают всего самого лучшего и только благодарных туристов!
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Елена
С Нарой и Артаком я провела три незабываемых дня в Грузии. Кроме обзорной экскурсии по Тбилиси были поездки в Мцхету и в Кахетию. Все экскурсии были интересны и познавательны. Но читать дальшеуменьшить
это наверное можно написать практически обо всех гидах в любой стране. Я же хочу написать о человеческих качествах Нары и Артака. Так получилось, что в Грузию я приехала с сыном. Но, в связи со свадьбой друга, сын не мог уделять мне должного внимания. На все экскурсии я ездила одна. Но с первой же встречи с Нарой и Артаком я приобрела в их лице не просто гидов, но и хороших друзей. И это не только мое мнение. Все, кто проведет с ними хотя бы один день, говорят то же самое. Они забирали меня от апартаментов, где я жила, и привозили обратно, они подсказывали, где можно вкусно и недорого покушать, в каком ресторане по вечерам можно посмотреть выступление танцевального ансамбля прямо на крыше серных бань. Даже поход в серные бани они помогли мне забронировать. Все три дня они были на связи. Однозначно рекомендую всем Нару и Артака. Надеюсь еще вернуться в Грузию и посетить с ними места, куда я физически не смогла попасть за свою короткую поездку.
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С
Светлана
Всем доброго времени суток. Провели день с Нарой и Артаком в незабываемой экскурсии 01 мая 2019г., в свой день рождения. Это был подарок самой себе, признаться честно ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПОДАРОК! Очень познавательно читать дальшеуменьшить
все было и интересно. Наш поход начался в сквере Пушкина у фонтана, а закончился на площади Мейдан! Советую данную экскурсию для первого дня в Тбилиси, ибо так можно в полной мере познакомиться с городом, историей и увидеть жизнь обычных людей, немного, по самому краю пройти с ними по их жизни. СПАСИБО Нара и Артак за незабываемые впечатления, превосходные эмоции, невероятное путешествие по Тбилиси. Желаю Вам Удачи! Еще вернемся в Грузию для посещения с Вами Кахетии! До будущих встреч. Спасибо. Светлана и Елена.
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Виктория
Нара и Артак великие молодцы! Экскурсия довольно длительная, по времени и пройденному расстоянию (обувайтесь соответственно), но интересная подача материала и перерывы по нашему желанию на "сладенькое" (фреш и мороженое) и читать дальшеуменьшить
легкий перекус, а так же выбор места в тенечке возле объекта осмотра, сгладили трудности, оставив только удовольствие. Удовольствие от Тбилиси, от интересного рассказа, от красоты посещенных мест, от общения с Нарой и Артаком. На осмотр города у нас был только один день, и он удался! Уезжая, были переполнены впечатлениями. И мысли не было, будто мы что то не увидели. Мы увидели всё! Спасибо нашим замечательным гидам!!!
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С
Сергей
Провели с Нарой и Артаком целый день семьей с девочками 1,4 и 6,5 лет. Невероятно приятная интеллигентная красивая пара гидов, влюбленных в Тбилиси! заботятся как о родных. Темп экскурсии подстроен читать дальшеуменьшить
лично под вас. Мне кажется, большой плюс, раз гидов двое, что можно получить ответы на все женские и мужские вопросы по городу. С детками важно, что на раз решались вопросы, где перекусить, сколько надо постоять в тенечке, где забежать в туалет и пр. Помимо обилия справок по истории города, Нара с Артаком помогли нам и в выборе грузинского вина, рассказали, где и как решать бытовые вопросы, что так важно, когда путешествуешь с маленькими детьми в новом месте. Несмотря на жару день пролетел водоворотом новых впечатлений. Даже детки не сошли с дистанции, и спрашивают, когда мы снова пойдем к Наре с Артаком на экскурсию.