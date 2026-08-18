Вино — это душа Грузии, но её темперамент раскрывается именно в крепких напитках. Мы приглашаем вас на камерную дегустацию в самом сердце Тбилиси.
Это не просто «выпить чачу» — это знакомство с традициями, ароматами и историей напитков, которые местные открывают только для своих.
Это не просто «выпить чачу» — это знакомство с традициями, ароматами и историей напитков, которые местные открывают только для своих.
Описание экскурсии
Вы окажетесь в сердце Старого города — в зале или на летней террасе кафе-магазина чачи.
Во время дегустации попробуете 6 разных шотов:
- классическую грузинскую чачу
- выдержанную дубовую чачу
- бренди с мягким виноградным характером
- фруктовые ликёры
- необычные крепкие напитки с грузинским акцентом
И узнаете:
- как грузины делают крепкий алкоголь дома и почему настоящая чача — это не самогон
- чем отличается заводской и семейный напиток
- какие тосты здесь говорят перед первым шотом
- что обычно пьют сами местные
Организационные детали
- В стоимость входит 6 шотов крепкого алкоголя на человека + лёгкая закуска
- Дегустация только для гостей 18+. Но вы можете приходить с детьми — для них есть аутентичные лимонады «Лагидзе» с разными вкусами. Стоимость за лимонад — €2–2,5
- Мы также будет рады вашим питомцам
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, во вторник в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в среду и четверг в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в пятницу и субботу в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в воскресенье в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€14
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Эрекле Второго
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, во вторник в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в среду и четверг в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в пятницу и субботу в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в воскресенье в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гиорги — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 309 туристов
Я грузин, занимаюсь авторскими винами с 2010 года. Грузинские лимитированные вина — это особый вид искусства, в тонкостях которого я сам или наши замечательные сомелье поможем вам разобраться.
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