Когда: в понедельник в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, во вторник в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в среду и четверг в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в пятницу и субботу в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в воскресенье в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала