12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Особенности приготовления и употребления грузинской виноградной водки с мастер-классом и фотосессией

Aleksandre
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Aleksandre – ваш гид
Я приглашаю вас в свой бар на дегустацию грузинской чачи, грузинских сыров, солений и чурчхелы, во время которых вы узнаете все о производстве этих продуктов.

Вы откроете особенности чачи и правила её употребления, чтобы всегда могли сполна насладиться этим своеобразным напитком, считающимся частичкой Грузии.

И сможете принять участие в приготовлении чачи!
От 20 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 30 человек
Встреча в районе метро "Руставели"
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У этой экскурсии12 отзывов
4.58
Дегустация грузинской чачи с закусками
Дегустация грузинской чачи с закусками

Программа

  • Дегустация 6 сортов чачи, на ваш выбор из имеющегося у нас более 50 разновидностей.
  • Для групп 10-20 человек демонстрируется приготовление чачи с помощью перегоночного аппарата.
  • Дегустация разных сортов грузинских сыров.
  • Дегустация разных грузинских солений.
  • Дегустация разных видов чурчхел с ознакомлением их приготовления.
  • Для групп 10-20 человек исполнение на национальных инструментах и грузинских песен.
  • По желанию фотосессия в грузинской национальной одежде с музыкальными инструментами и атрибутами.

Организационные детали

За дополнительную плату здесь же вы сможете заказать коктейли на чаче и вине, грузинские национальные блюда, спиртные напитки и купить понравившиеся вино и чачу.

Дегустация грузинской чачи с закусками
Дегустация грузинской чачи с закусками
Дегустация грузинской чачи с закусками
Дегустация грузинской чачи с закусками
Дегустация грузинской чачи с закусками
Дегустация грузинской чачи с закусками
Дегустация грузинской чачи с закусками
Дегустация грузинской чачи с закусками
Дегустация грузинской чачи с закусками

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро "Руставели".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Aleksandre
Aleksandre
Меня зовут Александр. Было время занимался научной работой, преподавал в Грузинском техническом университете и в Грузинском авиационном университете, затем занялся бизнесом. Последнее время меня очень заинтересовала история виноделия, процесс приготовления вина, чачи и их положительного влияния на состояние и здоровье людей, а также гастрономические нюансы национальной грузинской кухни. С удовольствием поделюсь своими соображениями и полученными познаниями с единомышленниками.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 ноября 2019
Очень понравилась дегустация! Очень добрый и умный гид. Рекомендую данную дегустацию каждому, кто хоть немного интересуется чачей или просто хочет провести время в компании хорошо образованного человека.
29 января 2019
Спасибо Вам за теплый прием и приятную беседу- все пять звезд Вашему заведению, и если бы учитывалась 6-ая звезда как подарок от посетителя- она тоже Ваша. О госпожа тезка ниже писавшая , вы видимо что- то попутали в выборе экскурсии - сюда приходят не напиться и наесться- это место для знакомства с виноделием и расширением кругозора- что полностью соответствует теме экскурсии.
5 сентября 2018
Спасибо Александру! Просветил меня. Теперь про чачу я знаю гораздо больше, нежели до нашей встречи. Действительно трудно выбрать свой вкус. Александр помог определиться и сориентироваться в мире крепких напитков. Кроме того он прекрасный собеседник.
24 апреля 2018
Если вы хотите основательно выпить и закусить, то лучше сразу откажитесь. Выпивки предлагается достаточно: 50 мг шести разных напитков, но цене в 3-4 раза выше, чем в любом ресторане; закуска - скромнейшая, несколько кусочков сыра, чурчхелы и горстка солений. В принципе, это, конечно, не важно, ведь цель-дегустация, но по сравнению с Италией, Грецией, Кипром - ну оченнскромно. Содержательная часть процесса была интересна до тех пор, пока разговор не коснулся политики. Всё- дальше сидишь и чувствуешь себя представителем страны-оккупанта. Хотя говорится, что гость в Грузии-это святое, но при этом выслушай мнение хозяина, даже если оно тебе не нравится. Все приятные впечатления насмарку. Жаль.
11 января 2018
Ожидалось гораздо большее, нежели опробирование достаточно ( а может и менее) средних грузинских вин. Ничего нового или очень вкусного не получили.
27 октября 2017
Это была замечательная дегустация в уютном винном баре! Тематическое оформление, располагающая обстановка и приглушенный свет создали все условия, чтобы окунуться в мир чачи. Александр - прекрасный рассказчик, познакомил нас с удивительным миром грузинского виноделия, а в частности, производством чачи. Как оказалось, чача делается из чачи!!! Александр отлично разбирается в этой теме, поэтому мы с огромным удовольствием внимали всем тонкостям его рассказа. Это не просто экскурсия, это была непринужденная дружеская беседа, с которой началось наше первое знакомство с Грузией!
Через день Александр познакомил нас с Кахетией. Мы провели незабываемый день в чудесном крае виноделия. У нас была дегустация на двух известных винных заводах, знакомство с удивительным человеком, который изготавливает знаменитые квеври (глиняные сосуды для изготовления вина), угостились вином из квеври, увидели какой же это не простой труд. Также Александр показал нам местные монастыри, мы прикоснулись к древности (6 и 8 века). Поездка была очень комфортная, на личном транспорте. Очень рекомендую для знакомства с Грузией Александра как гида и просто как хорошего человека! Спасибо ему огромное!
25 октября 2017
Александр, человек увлеченный темой виноделия и винокурения на территории Грузии.
Человек "абсолютно" в материале (в кавычках потому что 100% знаний не бывает) делится им и в тоже время продолжает развиваться. Я с ним прошел 2 дегустации: вина и чачи и жалею об одном, что такой собеседник и фанат своих изысканий живет так далеко от моего дома.
Анатолий Вишневский поклонник грузинских технологий виноделия и энтузиаст начала производства чачи и фруктовых спиртов на территории Подмосковья.
Наталья
18 августа 2017
В то время, как прекрасная половина нашей большой дружной компании с чувством смаковала прекрасные грузинские вина, мужчины отдавали должное чаче. Я уже писала отзыв о дегустации вин, сыров и чурчхелы, она оставила у нас много положительных впечатлений. Добавлю ещё, что Александр является не только отменным знатоком темы, замечательным рассказчиком, но и человеком с прекрасным чувством юмора и хорошим организатором - с удовольствием наблюдала, как он справлялся не только с нашими сильными половинками, изрядно развеселившимися в процессе дегустации, но и с нашими детьми, поначалу чинно восседавшими за отдельным столиком... пока не закончилось мороженое )))
Огромное спасибо за душевный вечер!
Алена
22 июня 2017
В приятной, уютной обстановке заведения "Санчо" нас встретил вежливый, интеллигентный мужчина - это оказался наш гид в "мир Диониса" и погрузил в атмосферу, соответствующую приятной и вдумчивой дегустации. Мы были немного голодны когда пришли в заведение и планировали сперва немного перекусить, но Александр порекомендовал нам взять закуски после дегустации , чтобы притупить остроту восприятия рецепторов и в качестве аперитива разогреть пищеварение представленными сортами чачи, мы так и поступили. Дегустация сопровождалась очень информативным и интересным рассказом о производстве чачи и виноделии в целом, в этой области наш гид оказался очень знающим и подкованным, ни один вопрос не остался без исчерпывающего ответа. После дегустации чачи, оценив бесценный опыт нашего сомелье мы попросили порекомендовать нам вина из местного погребка, которое оказалось просто великолепным, а позже Александр уточнив наши предпочтения в еде, предложил заказать блюда к нашим напиткам. Получив порцию пищи для ума и тела мы покинули это заведение в хорошем настроении! Очень рекомендуем!
Ivan
13 сентября 2016
Очень интересная и познавательная экскурсия!Проходит в винном баре "Санчо".Александр приветливый хозяин и эрудированный специалист и настоящий энтузиаст и амбассадор чачи).Не только про чачу рассказал,но и про виноделие и историю Грузии.Время пролетело незаметно,расстались хорошими друзьями,обязательно в следующий раз приду на дегустацию вина.
Ещё 2 отзыва

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