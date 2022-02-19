12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Этот мастер-класс предлагает уникальную возможность познакомиться с грузинской чачей и традициями ее употребления.
Участники смогут попробовать шесть различных сортов чачи, узнать о процессе ее приготовления и насладиться традиционными грузинскими закусками, такими
Участники смогут попробовать шесть различных сортов чачи, узнать о процессе ее приготовления и насладиться традиционными грузинскими закусками, такими
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍷 Дегустация 6 сортов чачи
- 🧀 Вкус грузинских сыров и солений
- 🎶 Живая музыка и песни
- 📸 Фотосессия в национальной одежде
- 🎁 Уникальные знания о чаче
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Мастер-класс проводится в помещении, поэтому он доступен круглый год. Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда можно насладиться прогулками по Тбилиси после мероприятия. В зимние месяцы, с декабря по февраль, вы сможете согреться и насладиться уютной атмосферой бара. В остальные месяцы также возможно посещение, но стоит учитывать погодные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Национальные инструменты
- Перегоночный аппарат
Описание мастер-класса
Семейные традиции
- Я расскажу всё о чаче: как её делать, как пить и из чего, с кем и по какому случаю!
- Научу отличать её сорта и поделюсь секретной технологией, расскажу об открытиях ведущих научно-исследовательских организаций, связанных с культурой пития вина и пользой этого замечательного напитка для здоровья.
- Мы поднимем тост за знакомство и угостимся самыми лучшими закусками: фермерскими сырами, домашними соленьями и традиционными чурчхелами.
- Вы узнаете, как готовить древнюю национальную сладость и заберёте с собой эту частичку Грузии!
Организационные детали
- В мастер-класс входит дегустация 6 сортов чачи, на ваш выбор из имеющихся у нас более 50 разновидностей, дегустация разных сортов грузинских сыров, солений и чурчхел с ознакомлением их приготовления.
- Для групп 10-20 человек демонстрируется приготовление чачи с помощью перегоночного аппарата и исполнение на национальных инструментах грузинских песен.
- По желанию возможна фотосессия в грузинской национальной одежде с музыкальными инструментами и атрибутами.
- За дополнительную плату здесь же вы сможете заказать коктейли на чаче и вине, грузинские национальные блюда, спиртные напитки и купить понравившиеся вино и чачу.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Руставели»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5396 туристов
Было время — занимался научной работой, преподавал в Грузинском техническом университете и Грузинском авиационном университете, затем занялся бизнесом. Потом меня заинтересовала история виноделия, процесс приготовления вина, чачи и их положительного влияния на состояние и здоровье людей, а также гастрономические нюансы национальной грузинской кухни. С удовольствием поделюсь своими соображениями и полученными познаниями с единомышленниками. До встречи на экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очень советую:) Рада, что наш с мужем мир чачи открылся не случайным экспериментом, а осознанно! Александр — грамотный специалист с харизмой, чувством юмора и жизненными историями. Это бесценно!
В какой момент
В какой момент
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«Д» – душевно посидели. Хорошая беседа под отличный набор чач и закуски. Чачу, кажется, обсудили всесторонне. Для себя сделал несколько открытий. В том числе и в том, как правильно и с чем пить чачу.
В общем, крепкий рекомендасьон.
В общем, крепкий рекомендасьон.
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К
Это была замечательная дегустация в уютном винном баре! Тематическое оформление, располагающая обстановка и приглушенный свет создали все условия, чтобы окунуться в мир чачи. Александр - прекрасный рассказчик, познакомил нас с
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В то время, как прекрасная половина нашей большой дружной компании с чувством смаковала прекрасные грузинские вина, мужчины отдавали должное чаче. Я уже писала отзыв о дегустации вин, сыров и чурчхелы,
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В приятной, уютной обстановке заведения "Санчо" нас встретил вежливый, интеллигентный мужчина - это оказался наш гид в "мир Диониса" и погрузил в атмосферу, соответствующую приятной и вдумчивой дегустации. Мы были
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Ю
Знакомство с Грузией мы начали с дегустации грузинской чачи в баре у Александра. Интересно было узнать о разных сортах чачи, её изготовлении, продегустировать и поговорить о каждом сорте. За время
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