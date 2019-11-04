12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Это была замечательная дегустация в уютном винном баре! Тематическое оформление, располагающая обстановка и приглушенный свет создали все условия, чтобы окунуться в мир чачи. Александр - прекрасный рассказчик, познакомил нас с удивительным миром грузинского виноделия, а в частности, производством чачи. Как оказалось, чача делается из чачи!!! Александр отлично разбирается в этой теме, поэтому мы с огромным удовольствием внимали всем тонкостям его рассказа. Это не просто экскурсия, это была непринужденная дружеская беседа, с которой началось наше первое знакомство с Грузией!

Через день Александр познакомил нас с Кахетией. Мы провели незабываемый день в чудесном крае виноделия. У нас была дегустация на двух известных винных заводах, знакомство с удивительным человеком, который изготавливает знаменитые квеври (глиняные сосуды для изготовления вина), угостились вином из квеври, увидели какой же это не простой труд. Также Александр показал нам местные монастыри, мы прикоснулись к древности (6 и 8 века). Поездка была очень комфортная, на личном транспорте. Очень рекомендую для знакомства с Грузией Александра как гида и просто как хорошего человека! Спасибо ему огромное!