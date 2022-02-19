12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Этот мастер-класс предлагает уникальную возможность познакомиться с грузинской чачей и традициями ее употребления.Участники смогут попробовать шесть различных сортов чачи, узнать о процессе ее приготовления и насладиться традиционными грузинскими закусками, такими

как фермерские сыры, домашние соленья и чурчхела. Также будет возможность увидеть демонстрацию приготовления чачи и насладиться исполнением грузинских песен. Это мероприятие станет отличным способом провести время в компании друзей и узнать больше о грузинской культуре

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Мастер-класс проводится в помещении, поэтому он доступен круглый год. Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда можно насладиться прогулками по Тбилиси после мероприятия. В зимние месяцы, с декабря по февраль, вы сможете согреться и насладиться уютной атмосферой бара. В остальные месяцы также возможно посещение, но стоит учитывать погодные условия.

Сейчас август — это идеальное время.