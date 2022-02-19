12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Мастер-класс и дегустация: грузинская чача

Погрузитесь в атмосферу грузинских традиций с дегустацией чачи и закусок. Узнайте секреты приготовления и насладитесь уникальными вкусами
Этот мастер-класс предлагает уникальную возможность познакомиться с грузинской чачей и традициями ее употребления.

Участники смогут попробовать шесть различных сортов чачи, узнать о процессе ее приготовления и насладиться традиционными грузинскими закусками, такими
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как фермерские сыры, домашние соленья и чурчхела.

Также будет возможность увидеть демонстрацию приготовления чачи и насладиться исполнением грузинских песен.

Это мероприятие станет отличным способом провести время в компании друзей и узнать больше о грузинской культуре

4.8
18 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍷 Дегустация 6 сортов чачи
  • 🧀 Вкус грузинских сыров и солений
  • 🎶 Живая музыка и песни
  • 📸 Фотосессия в национальной одежде
  • 🎁 Уникальные знания о чаче

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Мастер-класс проводится в помещении, поэтому он доступен круглый год. Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда можно насладиться прогулками по Тбилиси после мероприятия. В зимние месяцы, с декабря по февраль, вы сможете согреться и насладиться уютной атмосферой бара. В остальные месяцы также возможно посещение, но стоит учитывать погодные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Мастер-класс и дегустация: грузинская чача
Мастер-класс и дегустация: грузинская чача
Мастер-класс и дегустация: грузинская чача

Что можно увидеть

  • Национальные инструменты
  • Перегоночный аппарат

Описание мастер-класса

Семейные традиции

  • Я расскажу всё о чаче: как её делать, как пить и из чего, с кем и по какому случаю!
  • Научу отличать её сорта и поделюсь секретной технологией, расскажу об открытиях ведущих научно-исследовательских организаций, связанных с культурой пития вина и пользой этого замечательного напитка для здоровья.
  • Мы поднимем тост за знакомство и угостимся самыми лучшими закусками: фермерскими сырами, домашними соленьями и традиционными чурчхелами.
  • Вы узнаете, как готовить древнюю национальную сладость и заберёте с собой эту частичку Грузии!

Организационные детали

  • В мастер-класс входит дегустация 6 сортов чачи, на ваш выбор из имеющихся у нас более 50 разновидностей, дегустация разных сортов грузинских сыров, солений и чурчхел с ознакомлением их приготовления.
  • Для групп 10-20 человек демонстрируется приготовление чачи с помощью перегоночного аппарата и исполнение на национальных инструментах грузинских песен.
  • По желанию возможна фотосессия в грузинской национальной одежде с музыкальными инструментами и атрибутами.
  • За дополнительную плату здесь же вы сможете заказать коктейли на чаче и вине, грузинские национальные блюда, спиртные напитки и купить понравившиеся вино и чачу.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Руставели»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5396 туристов
Было время — занимался научной работой, преподавал в Грузинском техническом университете и Грузинском авиационном университете, затем занялся бизнесом. Потом меня заинтересовала история виноделия, процесс приготовления вина, чачи и их положительного влияния на состояние и здоровье людей, а также гастрономические нюансы национальной грузинской кухни. С удовольствием поделюсь своими соображениями и полученными познаниями с единомышленниками. До встречи на экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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О
Очень советую:) Рада, что наш с мужем мир чачи открылся не случайным экспериментом, а осознанно! Александр — грамотный специалист с харизмой, чувством юмора и жизненными историями. Это бесценно!

В какой момент
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сырье для вина становится сырьем для чачи. Как гонят чачу. Что опасно употреблять, а что самое ценное — на эти и другие вопросы Александр дал исчерпывающие ответы. Не хочу спойлерить, поэтому просто советую записаться на дегустацию и готовиться впитывать и информацию, и фруктовые нотки чачи!

Очень советую:) Рада, что наш с мужем мир чачи открылся не случайным экспериментом, а осознанно! Александр
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Ильдар
«Д» – душевно посидели. Хорошая беседа под отличный набор чач и закуски. Чачу, кажется, обсудили всесторонне. Для себя сделал несколько открытий. В том числе и в том, как правильно и с чем пить чачу.
В общем, крепкий рекомендасьон.
«Д» – душевно посидели. Хорошая беседа под отличный набор чач и закуски. Чачу, кажется, обсудили всесторонне.
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К
Это была замечательная дегустация в уютном винном баре! Тематическое оформление, располагающая обстановка и приглушенный свет создали все условия, чтобы окунуться в мир чачи. Александр - прекрасный рассказчик, познакомил нас с
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удивительным миром грузинского виноделия, а в частности, производством чачи. Как оказалось, чача делается из чачи!!! Александр отлично разбирается в этой теме, поэтому мы с огромным удовольствием внимали всем тонкостям его рассказа. Это не просто экскурсия, это была непринужденная дружеская беседа, с которой началось наше первое знакомство с Грузией!
Через день Александр познакомил нас с Кахетией. Мы провели незабываемый день в чудесном крае виноделия. У нас была дегустация на двух известных винных заводах, знакомство с удивительным человеком, который изготавливает знаменитые квеври (глиняные сосуды для изготовления вина), угостились вином из квеври, увидели какой же это не простой труд. Также Александр показал нам местные монастыри, мы прикоснулись к древности (6 и 8 века). Поездка была очень комфортная, на личном транспорте. Очень рекомендую для знакомства с Грузией Александра как гида и просто как хорошего человека! Спасибо ему огромное!

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Наталья
В то время, как прекрасная половина нашей большой дружной компании с чувством смаковала прекрасные грузинские вина, мужчины отдавали должное чаче. Я уже писала отзыв о дегустации вин, сыров и чурчхелы,
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она оставила у нас много положительных впечатлений. Добавлю ещё, что Александр является не только отменным знатоком темы, замечательным рассказчиком, но и человеком с прекрасным чувством юмора и хорошим организатором - с удовольствием наблюдала, как он справлялся не только с нашими сильными половинками, изрядно развеселившимися в процессе дегустации, но и с нашими детьми, поначалу чинно восседавшими за отдельным столиком… пока не закончилось мороженое)))
Огромное спасибо за душевный вечер!

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Алена
В приятной, уютной обстановке заведения "Санчо" нас встретил вежливый, интеллигентный мужчина - это оказался наш гид в "мир Диониса" и погрузил в атмосферу, соответствующую приятной и вдумчивой дегустации. Мы были
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немного голодны когда пришли в заведение и планировали сперва немного перекусить, но Александр порекомендовал нам взять закуски после дегустации, чтобы притупить остроту восприятия рецепторов и в качестве аперитива разогреть пищеварение представленными сортами чачи, мы так и поступили. Дегустация сопровождалась очень информативным и интересным рассказом о производстве чачи и виноделии в целом, в этой области наш гид оказался очень знающим и подкованным, ни один вопрос не остался без исчерпывающего ответа. После дегустации чачи, оценив бесценный опыт нашего сомелье мы попросили порекомендовать нам вина из местного погребка, которое оказалось просто великолепным, а позже Александр уточнив наши предпочтения в еде, предложил заказать блюда к нашим напиткам. Получив порцию пищи для ума и тела мы покинули это заведение в хорошем настроении! Очень рекомендуем!

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Ю
Знакомство с Грузией мы начали с дегустации грузинской чачи в баре у Александра. Интересно было узнать о разных сортах чачи, её изготовлении, продегустировать и поговорить о каждом сорте. За время
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дегустации мы поговорили не толькои о чачи, но и о других вопросах, которые интересовали нас как по теме так и вообще по Грузии. На все вопросы мы получили полезную и интересную информацию. Спасибо, было интересно. Рекомендую однозначно.

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Входит в следующие категории Тбилиси

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