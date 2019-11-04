12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Меня зовут Александр. Было время занимался научной работой, преподавал в Грузинском техническом университете и в Грузинском авиационном университете, затем занялся бизнесом. Последнее время меня очень заинтересовала история виноделия, процесс приготовления вина, чачи и их положительного влияния на состояние и здоровье людей, а также гастрономические нюансы национальной грузинской кухни. С удовольствием поделюсь своими соображениями и полученными познаниями с единомышленниками.
Очень понравилась дегустация! Очень добрый и умный гид. Рекомендую данную дегустацию каждому, кто хоть немного интересуется чачей или просто хочет провести время в компании хорошо образованного человека.
Светлана
29 января 2019
Спасибо Вам за теплый прием и приятную беседу- все пять звезд Вашему заведению, и если бы учитывалась 6-ая звезда как подарок от посетителя- она тоже Ваша. О госпожа тезка ниже писавшая , вы видимо что- то попутали в выборе экскурсии - сюда приходят не напиться и наесться- это место для знакомства с виноделием и расширением кругозора- что полностью соответствует теме экскурсии.
Алексей
5 сентября 2018
Спасибо Александру! Просветил меня. Теперь про чачу я знаю гораздо больше, нежели до нашей встречи. Действительно трудно выбрать свой вкус. Александр помог определиться и сориентироваться в мире крепких напитков. Кроме того он прекрасный собеседник.
Sveta
24 апреля 2018
Если вы хотите основательно выпить и закусить, то лучше сразу откажитесь. Выпивки предлагается достаточно: 50 мг шести разных напитков, но цене в 3-4 раза выше, чем в любом ресторане; закуска - скромнейшая, несколько кусочков сыра, чурчхелы и горстка солений. В принципе, это, конечно, не важно, ведь цель-дегустация, но по сравнению с Италией, Грецией, Кипром - ну оченнскромно. Содержательная часть процесса была интересна до тех пор, пока разговор не коснулся политики. Всё- дальше сидишь и чувствуешь себя представителем страны-оккупанта. Хотя говорится, что гость в Грузии-это святое, но при этом выслушай мнение хозяина, даже если оно тебе не нравится. Все приятные впечатления насмарку. Жаль.
марина
11 января 2018
Ожидалось гораздо большее, нежели опробирование достаточно ( а может и менее) средних грузинских вин. Ничего нового или очень вкусного не получили.
Карина
27 октября 2017
Это была замечательная дегустация в уютном винном баре! Тематическое оформление, располагающая обстановка и приглушенный свет создали все условия, чтобы окунуться в мир чачи. Александр - прекрасный рассказчик, познакомил нас с удивительным миром грузинского виноделия, а в частности, производством чачи. Как оказалось, чача делается из чачи!!! Александр отлично разбирается в этой теме, поэтому мы с огромным удовольствием внимали всем тонкостям его рассказа. Это не просто экскурсия, это была непринужденная дружеская беседа, с которой началось наше первое знакомство с Грузией!
Через день Александр познакомил нас с Кахетией. Мы провели незабываемый день в чудесном крае виноделия. У нас была дегустация на двух известных винных заводах, знакомство с удивительным человеком, который изготавливает знаменитые квеври (глиняные сосуды для изготовления вина), угостились вином из квеври, увидели какой же это не простой труд. Также Александр показал нам местные монастыри, мы прикоснулись к древности (6 и 8 века). Поездка была очень комфортная, на личном транспорте. Очень рекомендую для знакомства с Грузией Александра как гида и просто как хорошего человека! Спасибо ему огромное!
Анатолий
25 октября 2017
Александр, человек увлеченный темой виноделия и винокурения на территории Грузии.
Человек "абсолютно" в материале (в кавычках потому что 100% знаний не бывает) делится им и в тоже время продолжает развиваться. Я с ним прошел 2 дегустации: вина и чачи и жалею об одном, что такой собеседник и фанат своих изысканий живет так далеко от моего дома.
Анатолий Вишневский поклонник грузинских технологий виноделия и энтузиаст начала производства чачи и фруктовых спиртов на территории Подмосковья.
Наталья
18 августа 2017
В то время, как прекрасная половина нашей большой дружной компании с чувством смаковала прекрасные грузинские вина, мужчины отдавали должное чаче. Я уже писала отзыв о дегустации вин, сыров и чурчхелы, она оставила у нас много положительных впечатлений. Добавлю ещё, что Александр является не только отменным знатоком темы, замечательным рассказчиком, но и человеком с прекрасным чувством юмора и хорошим организатором - с удовольствием наблюдала, как он справлялся не только с нашими сильными половинками, изрядно развеселившимися в процессе дегустации, но и с нашими детьми, поначалу чинно восседавшими за отдельным столиком... пока не закончилось мороженое )))
Огромное спасибо за душевный вечер!
Алена
22 июня 2017
В приятной, уютной обстановке заведения "Санчо" нас встретил вежливый, интеллигентный мужчина - это оказался наш гид в "мир Диониса" и погрузил в атмосферу, соответствующую приятной и вдумчивой дегустации. Мы были немного голодны когда пришли в заведение и планировали сперва немного перекусить, но Александр порекомендовал нам взять закуски после дегустации , чтобы притупить остроту восприятия рецепторов и в качестве аперитива разогреть пищеварение представленными сортами чачи, мы так и поступили. Дегустация сопровождалась очень информативным и интересным рассказом о производстве чачи и виноделии в целом, в этой области наш гид оказался очень знающим и подкованным, ни один вопрос не остался без исчерпывающего ответа. После дегустации чачи, оценив бесценный опыт нашего сомелье мы попросили порекомендовать нам вина из местного погребка, которое оказалось просто великолепным, а позже Александр уточнив наши предпочтения в еде, предложил заказать блюда к нашим напиткам. Получив порцию пищи для ума и тела мы покинули это заведение в хорошем настроении! Очень рекомендуем!
Ivan
13 сентября 2016
Очень интересная и познавательная экскурсия!Проходит в винном баре "Санчо".Александр приветливый хозяин и эрудированный специалист и настоящий энтузиаст и амбассадор чачи).Не только про чачу рассказал,но и про виноделие и историю Грузии.Время пролетело незаметно,расстались хорошими друзьями,обязательно в следующий раз приду на дегустацию вина.
Насладиться знаменитыми винами и закусками из разных регионов Грузии и узнать секреты производства
Я приглашаю вас в свой винный бар на дегустацию грузинских вин, сыров и чурчхелы, во время которой вы узнаете все о производстве этих продуктов, об отличиях одного сорта вина, выращенного в разных районах Грузии, о нелегком труде виноградарей, о сортах сыра и процессе приготовления чурхчелы. И сможете принять участие в приготовлении чачи!
Дегустационный авто-тур - лучшие вина и захватывающие виды знаменитого региона
Грузия – самый древний винодельческий регион в мире. Не посетить эти места и не попробовать вина — значит просто не познать Грузию. В моем туре вы за один день продегустируете вина пяти самобытных производителей, совершенно непохожих друг на друга, узнаете особенности их производства, а также познакомитесь с историей знаменитого края.
Древний исторический путь через Дарьяльское ущелье, а также дегустация вина и чачи
Путь по Военно-Грузинской дороге — это череда непрерывных и ярких впечатлений от откружающих пейзажей, которыми трудно не восхищаться. А в сочетании с историческими заметками, посещением памятников архитектуры и религии, а также дегустацией чачи и вина это путешествие станет для вас увлекательным погружением в многослойную культуру и традиции грузинского народа.
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Вы увидите самые красивые и важные достопримечательности, обычно составляющие полноценные программы трех разных туров. Осмотрите знаменитые древние храмы Мцхеты, посетите пещерный город Уплисцихе и познакомитесь с производством Картлийских вин на частных винодельнях.
Научиться делать хинкали и хачапури в ресторане в исторической части города
Вас ждёт не просто увлекательный рассказ, но практическое знакомство с национальной кухней Грузии. Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-имеретински от хачапури по-мегрельски. И конечно, сами приготовите национальные блюда, узнавая их секреты от шеф-повара.
Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Любовь к гостям течёт в крови каждого грузина! Наши двери всегда открыты: мы рады вам, как самым близким друзьям. Я приглашаю вас в гости к семье из Тбилиси, где вы поймёте, что такое истинное хлебосольство, попробуете местные вина и узнаете, как рождаются кулинарные шедевры. Вас ждут народные танцы и песни, истории о жителях Сакартвело. Домашняя атмосфера праздника и вкусный ужин — вам откроется самая аппетитная грань страны.
Познавательная, вкусная и красивая поездка в край солнца, вина и винограда
Кахетия — винный регион, где произрастает львиная доля винограда нашей страны. Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии. Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия. Мы, грузины, очень чтим это растение и украшаем изображением лозы церкви, каждый местный житель старается посадить лозу рядом со своим домом, даже если он живет в большом городе. Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
Кулинарный мастер-класс в сердце Тбилиси с грузинскими байками и домашним вином
Хачапури, горячие хинкали и ароматное вино — приготовьтесь почувствовать истинные вкусы Грузии! На кулинарном мастер-классе вы приготовите сырные лодочки по старинному аджарскому рецепту и слепите хинкали, как это делают в горных деревнях. Колоритные легенды, байки и рассказы о грузинских традициях прилагаются.
Увлекательная прогулка по Старому городу с дегустациями грузинских вин в колоритных погребах
Вино — едва ли не самый знаменитый бренд Грузии, поэтому уехать из Тбилиси, не попробовав местные вина, просто недопустимо. На дружеской прогулке по Старому городу мы заглянем в интересные винные погреба и продегустируем грузинские вина из разных сортов винограда. Вы сравните вина крупных заводов и частных виноделен, узнаете об истории и особенностях главного напитка Грузии и найдете именно «свое» вино. А главное, насладитесь атмосферой вечернего Тбилиси и познаете его истинный вкус!
Полноценное и динамичное знакомство с городом, грузинскими традициями и вином
Наш автобус, оборудованный для уютного путешествия, совмещённого с мини-застольем, повезёт вас по древнему Тбилиси. Навстречу памятникам архитектуры, великолепным видам и большой истории — по старым улочкам и современным проспектам. Прямо в автобусе будем общаться, делиться впечатлениями и дегустировать вино, а кое-где гулять пешком, чтобы ближе соприкоснуться с колоритом города. Вы насладитесь напитками и угощениями, узнаете о Тбилиси главное и прочувствуете его дух.