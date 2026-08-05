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25%
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка по Старому Тбилиси
Познакомиться с достопримечательностями города и по желанию попробовать коллекционные вина (18+)
Начало: На проспекте Шота Руставели
Расписание: ежедневно в 11:00 и 17:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€15
€20 за человека
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20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тбилиси - в Кахетию: путешествие в мир вина и грузинское застолье
Древние монастыри, королевский дворец и дегустации (18+)
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €132
€165 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Что такое чача и какая она бывает в Тбилиси (18+)
Познать тонкости крепкого грузинского напитка
Начало: На улице Эрекле Второго
«Дегустация только для гостей 18+»
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
€14 за человека
Последние отзывы на экскурсии
A
Леван безумно интересный гид, сразу настроил на нужный вайб, говорил обо всем емко. Так же дал много хороших советов о других экскурсиях. Особенно приятно поговорили о винах. Огромно спасибо за экскурсию!
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М
Спасибо Анри за экскурсию! День прошёл очень классно - спокойно, интересно и с хорошим настроением. Рассказал много интересных фактов, учёл все наши пожелания по маршруту. Однозначно рекомендуем!
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О
Очень душевная получилась экскурсия. Рассказ был наполнен большой любовью к Грузии.
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Экскурсия по Кахетии с Анри - это настоящее погружение в культуру и традиции Грузии! Нереально красивые виды, древние монастыри, горы,
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Всего 4 отзыва в Тбилиси в категории "Только для взрослых"
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Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Только для взрослых»
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Сейчас в Тбилиси в категории "Только для взрослых" можно забронировать 3 экскурсии от 14 до 132 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии только для взрослых с маркировкой 18+. Здесь гиды расскажут вам об истории, архитектуре, культуре и другой информации. Никаких услуг другого характера, кроме экскурсионных, здесь не предлагается. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026