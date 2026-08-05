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Экскурсии в Тбилиси для взрослых (18+)

Найдено 3 экскурсии в категории «Только для взрослых» в Тбилиси, цены от €14, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Прогулка по Старому Тбилиси
Пешая
2.5 часа
-
25%
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка по Старому Тбилиси
Познакомиться с достопримечательностями города и по желанию попробовать коллекционные вина (18+)
Начало: На проспекте Шота Руставели
Расписание: ежедневно в 11:00 и 17:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€15€20 за человека
Из Тбилиси - в Кахетию: путешествие в мир вина и грузинское застолье
На машине
9 часов
-
20%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тбилиси - в Кахетию: путешествие в мир вина и грузинское застолье
Древние монастыри, королевский дворец и дегустации (18+)
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €132€165 за всё до 4 чел.
Что такое чача и какая она бывает в Тбилиси (18+)
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Что такое чача и какая она бывает в Тбилиси (18+)
Познать тонкости крепкого грузинского напитка
Начало: На улице Эрекле Второго
«Дегустация только для гостей 18+»
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
€14 за человека

Последние отзывы на экскурсии

A
Прогулка по Старому Тбилиси
Леван безумно интересный гид, сразу настроил на нужный вайб, говорил обо всем емко. Так же дал много хороших советов о других экскурсиях. Особенно приятно поговорили о винах. Огромно спасибо за экскурсию!
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М
Из Тбилиси - в Кахетию: путешествие в мир вина и грузинское застолье
Спасибо Анри за экскурсию! День прошёл очень классно - спокойно, интересно и с хорошим настроением. Рассказал много интересных фактов, учёл все наши пожелания по маршруту. Однозначно рекомендуем!
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О
Прогулка по Старому Тбилиси
Очень душевная получилась экскурсия. Рассказ был наполнен большой любовью к Грузии.
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Даша
Из Тбилиси - в Кахетию: путешествие в мир вина и грузинское застолье
Экскурсия по Кахетии с Анри - это настоящее погружение в культуру и традиции Грузии! Нереально красивые виды, древние монастыри, горы,
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барашки🥹 Потрясающая дегустация в усадьбе Чавчавадзе и, конечно, незабываемое застолье у Вахо, где казалось, что мы приехали в гости к своим родственникам! Такая душевная семья, тосты, которые западают прямо в душу, и то самое знаменитое грузинское гостеприимство 💔 Это именно то, за чем мы ехали в Грузию)

По дороге Анри рассказывал кучу интересных историй про культуру, танцы, местные обычаи)) Посоветовал нам ещё много интересных мест для посещения, за что отдельное спасибо 😌 Был очень учтивым, делал все остановки, что мы просили, и довёз нас очень быстро и в безопасности)
Очень рекомендую и обязательно вернусь ещё раз ☺️

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Всего 4 отзыва в Тбилиси в категории "Только для взрослых"

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Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Только для взрослых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Прогулка по Старому Тбилиси;
  2. Из Тбилиси - в Кахетию: путешествие в мир вина и грузинское застолье;
  3. Что такое чача и какая она бывает в Тбилиси (18+).
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кахетия;
  2. Старый Тбилиси;
  3. Серные бани;
  4. Сигнахи;
  5. Казбеги;
  6. Площадь Свободы;
  7. Боржоми;
  8. Мост мира;
  9. Крепость Нарикала;
  10. Уплисцихе.
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2026
Сейчас в Тбилиси в категории "Только для взрослых" можно забронировать 3 экскурсии от 14 до 132 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии только для взрослых с маркировкой 18+. Здесь гиды расскажут вам об истории, архитектуре, культуре и другой информации. Никаких услуг другого характера, кроме экскурсионных, здесь не предлагается. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026