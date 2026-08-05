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барашки🥹 Потрясающая дегустация в усадьбе Чавчавадзе и, конечно, незабываемое застолье у Вахо, где казалось, что мы приехали в гости к своим родственникам! Такая душевная семья, тосты, которые западают прямо в душу, и то самое знаменитое грузинское гостеприимство 💔 Это именно то, за чем мы ехали в Грузию)



По дороге Анри рассказывал кучу интересных историй про культуру, танцы, местные обычаи)) Посоветовал нам ещё много интересных мест для посещения, за что отдельное спасибо 😌 Был очень учтивым, делал все остановки, что мы просили, и довёз нас очень быстро и в безопасности)

Очень рекомендую и обязательно вернусь ещё раз ☺️