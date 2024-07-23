16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Кахетия - столица великих грузинских вин

Погрузитесь в атмосферу Кахетии, где вино и история идут рука об руку. Уникальная экскурсия по винным заводам и живописным местам
Кахетия - это сердце грузинского виноделия.

Путешествие включает посещение крупнейших винных заводов, где можно узнать о традициях производства и попробовать вино прямо из бочки. Дегустации в скальном тоннеле и заводе Киндзмараули
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подарят незабываемые впечатления.

Помимо винной культуры, маршрут включает визит в Бодбийский монастырь и прогулку по Сигнахи, известному как «город любви».

Это путешествие раскрывает всю красоту и богатство Кахетии, приглашая вас прикоснуться к её истории и традициям

5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Посещение крупнейших винных заводов
  • 🏞 Панорамы Алазанской долины
  • ⛪ Монастырь Бодбе и его история
  • 🎨 Знакомство с творчеством Пиросмани
  • 🚗 Комфортабельный транспорт с WiFi

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Кахетии - с мая по октябрь, когда погода наиболее комфортная, а виноградники полны жизни. В это время также проходят многие винные фестивали, что добавляет колорита путешествию. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учесть более прохладную погоду. Весной, в апреле, природа пробуждается, и это время также подходит для поездки, хотя и менее насыщено событиями. В любое время года Кахетия готова подарить вам уникальные впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Кахетия - столица великих грузинских вин
Кахетия - столица великих грузинских вин
Кахетия - столица великих грузинских вин

Что можно увидеть

  • Винный завод KTW
  • Винное хранилище Хареба
  • Завод Киндзмараули
  • Бодбийский монастырь
  • Город Сигнахи

Описание экскурсии

Грузия и вино: история вечной любви

Моя цель на этот день — помочь вам лучше узнать Кахетию и Грузию через рассказы о традиционном виноделии и нашей винной культуре. Вы поймете, чем грузинская технология производства вина отличается от европейской и почему виноградная лоза неразрывно связана с верой. Узнаете о грузинских регионах виноградарства и особенностях экспорта, разберетесь в разновидностях вин и тонкостях профессии тамады. Но конечно, будет не только теория! Вы насладитесь вином во время трех остановок:

  • На винном заводе KTW (Кахетинское традиционное виноделие) узнаете о возрождении грузинского вина в прошлом веке, попробуете вино прямо из бочки и 10-летний коньяк.
  • В винном хранилище «Хареба» — в тоннеле, вырубленном в скалистом склоне — вас ждет полноценная дегустация 2 видов вина по грузинской и/или европейской технологии.
  • В центре городка Кварели заглянем на завод Киндзмараули: вы посмотрите на разливочный цех и процесс консервации, а после продегустируете 4 вида вина.

Сигнахи и Бодбе: красота и вера в Кахетии

Этот день не ограничится винной темой. По пути мы заедем в Бодбийский женский монастырь, где покоится Святая Нино. Я расскажу об этой женщине, принесшей христианство в Грузию, и о местной чудотворной иконе.

Неподалеку от Бодбе вас встретит красивейшая панорама Алазанской долины и Сигнахи, а следом и сам «город любви». Вы погуляете по мощеным улочкам, подниметесь на крепостную стену, познакомитесь с творчеством художника Нико Пиросмани (о котором поется в песне «Миллион алых роз») и узнаете о реконструкции очаровательного городка.

Организационные детали

  • Я заберу вас из любого удобного вам места в Тбилиси и отвезу обратно после экскурсии
  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Wolksvagen Jetta (в машине есть WiFi)
  • Дополнительные расходы: билеты в музей Нико Пиросмани (5 лари с человека), обед (по желанию) и винные дегустации (Хареба — 15 лари за 2 вида вина по грузинской технологии, 12 лари за 2 вида вина по европейской технологии, Киндзмараули — 8 лари за 4 вида вина)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гeорги
Гeорги — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 9 часов 20 минут
Провёл экскурсии для 76 туристов
Меня зовут Гeорги и я сертифицированный, русскоговорящий гид. Буду рад познакомить вас с нашей удивительной по красоте и душевности страной! Вас не оставят равнодушными неисчерпаемые истории и энергетика древних храмов и монастырей, путешествие по горному серпантину, водопады, поездки к минеральным источникам, магия улочек Старого Тбилиси и экскурсии на заводы по производству знаменитого во всем мире грузинского вина с дегустациями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
Ольга
Прекрасная поездка, очень познавательно и душевно, рекомендуем! А какие виды на Алазанскую долину, вах-вах-вах!
Прекрасная поездка, очень познавательно и душевно, рекомендуем! А какие виды на Алазанскую долину, вах-вах-вах!
Прекрасная поездка, очень познавательно и душевно, рекомендуем! А какие виды на Алазанскую долину, вах-вах-вах!
Прекрасная поездка, очень познавательно и душевно, рекомендуем! А какие виды на Алазанскую долину, вах-вах-вах!
Прекрасная поездка, очень познавательно и душевно, рекомендуем! А какие виды на Алазанскую долину, вах-вах-вах!
Прекрасная поездка, очень познавательно и душевно, рекомендуем! А какие виды на Алазанскую долину, вах-вах-вах!
Прекрасная поездка, очень познавательно и душевно, рекомендуем! А какие виды на Алазанскую долину, вах-вах-вах!
Прекрасная поездка, очень познавательно и душевно, рекомендуем! А какие виды на Алазанскую долину, вах-вах-вах!
Прекрасная поездка, очень познавательно и душевно, рекомендуем! А какие виды на Алазанскую долину, вах-вах-вах!
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S
Translated from English by Google. I do not write well in Russian.
Giorgi не гид. Giorgi - ваш друг из Джорджии, который хочет показать вам свою прекрасную страну, которую он действительно
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любит. Через десять минут после нашей встречи я чувствовал, что знаю его годами. Он адаптировал поездку в соответствии с нашими запросами и выделил больше времени на места, которые нам были интересны, и сократил другие. И «между делом» также помог нам устроить в Тбилиси несколько дел - все это с обаянием и хорошим настроением. Тем не менее, он знает и вежливо «настаивает», чтобы показать вам важные сайты.
В музее Сигнаги он вызвал гида музея, чтобы представить более широкую картину произведений Нико Пиросмани.
Мы - любители вина, и было очень интересно познакомиться с грузинскими традиционными винами. Я бы провел меньше времени в KTW, так как там очень большие группы с гидом (~ 30 человек), что не позволяет сосредоточиться на винах и / или задавать вопросы (в KTW вы должны присоединиться к другим посетителям, в то время как на остальных винных заводах это действительно визит только для вас). С другой стороны, KTW является хорошим примером крупномасштабной винодельни, а для людей, менее знакомых с процессом виноделия, это информативен.
И последнее, но не менее важное: Giorgi - очень безопасный водитель, никогда не рискующий. В часто хаотичном движении в Джорджии это очень важно.
==== Giorgi is not a guide. Giorgi is your Geogian friend who's eager to show you his beautiful country that he truly loves. Ten minutes after we met, I felt I know him for years. He adapted the trip according to our requests and allocated more times to the places we were interested and squizing visit to other. And "by the way" also helped us to arrange few things in Tbilisi - all that with charm and good mood. Yet, he knows and politely "insist" to show you not to be missed sites.
In the Signagi museum he called the musem's guide in order to present broader picture of Niko Pirosmani oeuvres.
We're wine enthusiasts and it was very interesting to get to know Georgian traditional wines. I'd spend less time in KTW since the guided groups are very big there (~30 persons) which does not allow to to concentrate on the wines and/or ask questions (in KTW you have to join other visitors, while in the rest of wineries it is really private). On the other hand, KTW is a good example of a large scale winery and for the people less familiar with winemaking process it is informative Last but not least: Giorgi is a very safe drive, never risking nor himself nor you. In the sometimes chaotic Georgian traffic, it is very important.

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Т
Гиоргий - очень приятный, честный человек, знающий и любящий свою страну. Наша поездка хоть и была усложнена присутствием наших маленьких (и очень активных) детей и нашей бабушки, которая очень медленно
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ходит, но всегда имеет свое мнение относительно всего =) - Гиоргий блестяще справился со своей работой, и был очень внимателен и обходителен как с нашей бабушкой, так и с нашими детьми. Наши дети и бабушка его полюбили - а это говорит о многом! =) В целом поездка была очень познавательной как в сфере вин и виноделия, так и в сфере культуры и истории Грузии. Всем рекомендую - мы провели отличный день в приятной компании и узнали очень многое, Гиоргий отлично умеет налаживать контакт с людьми и мы даже не чувствовали, что это гид и экскурсия, это было приятное и насыщенное времяпровождение с отличным человеком! Вы теперь часть нашей семьи, Гиоргий =) спасибо Вам большое за Ваш труд и любовь к своему делу и людям!

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И
Ездили на экскурсию с семьей. Это была наша первая поездка в Грузию, и мы считаем, что нам очень повезло с гидом, он влюбил нас в Грузию с первого взгляда. Георгий
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хорошо знает историю своей страны, увлекательно и с любовью рассказывает о ее жизни и традициях. Ко всему, Георгий хороший водитель, что немаловажно, учитывая горную местность. Маршрут построен прекрасно - замечательные дегустации, шикарные ландшафты, незабываемая Алазанская долина и романтический город Сигнахи. В завершении вкусный ужин в колоритном ресторанчике.
Незабываемые впечатления, спасибо большое Георгию, мы обязательно вернемся.

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Юрий
Экскурсия состояла из посещения 3-х винодельческих заводов, монастыря в Бодбе и города Сигнахи с посещением краеведческого музея. Наш гид-Георгий оказался очень обаятельный, пунктуальный, начитанный, хорошо знающий историю своей страны, прекрасно
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разговаривающий по русски молодой человек. Время экскурсии пролетело незаметно. Мы получили массу положительных эмоций и многое узнали о Кахетии, о грузинских традициях, о сортах вина, о методах изготовления вина, о культуре употребления вина. Также Георгий нам помог с организацией нашего отдыха в другой день, хотя мог этого не делать. Огромное ему спасибо!

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Л
Яркий и насыщенный день в Кахетии, за что огромное спасибо нашему гиду Гиоргию! Очень приятный гид, с разговорной русской речью и талантом увлекательно рассказать историю своего края. Добродушный и позитивный,
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зарядил нас на весь день своей энергией! Отдельное спасибо за Wi-Fi по дороге в машине, нам он был необходим! Побывали на нескольких дегустациях на разных заводах. Вино в Кахетии заслуживает отдельного отзыва) Закончился день ужином в ресторане, который Гиоргий подобрал в соответствии с нашими пожеланиями. Мы были в Грузии всего лишь день, но умудрились в неё влюбиться, и это большая заслуга гида. Обязательно вернёмся снова!

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