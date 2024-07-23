16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие включает посещение крупнейших винных заводов, где можно узнать о традициях производства и попробовать вино прямо из бочки. Дегустации в скальном тоннеле и заводе Киндзмараули
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Посещение крупнейших винных заводов
- 🏞 Панорамы Алазанской долины
- ⛪ Монастырь Бодбе и его история
- 🎨 Знакомство с творчеством Пиросмани
- 🚗 Комфортабельный транспорт с WiFi
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Винный завод KTW
- Винное хранилище Хареба
- Завод Киндзмараули
- Бодбийский монастырь
- Город Сигнахи
Описание экскурсии
Грузия и вино: история вечной любви
Моя цель на этот день — помочь вам лучше узнать Кахетию и Грузию через рассказы о традиционном виноделии и нашей винной культуре. Вы поймете, чем грузинская технология производства вина отличается от европейской и почему виноградная лоза неразрывно связана с верой. Узнаете о грузинских регионах виноградарства и особенностях экспорта, разберетесь в разновидностях вин и тонкостях профессии тамады. Но конечно, будет не только теория! Вы насладитесь вином во время трех остановок:
- На винном заводе KTW (Кахетинское традиционное виноделие) узнаете о возрождении грузинского вина в прошлом веке, попробуете вино прямо из бочки и 10-летний коньяк.
- В винном хранилище «Хареба» — в тоннеле, вырубленном в скалистом склоне — вас ждет полноценная дегустация 2 видов вина по грузинской и/или европейской технологии.
- В центре городка Кварели заглянем на завод Киндзмараули: вы посмотрите на разливочный цех и процесс консервации, а после продегустируете 4 вида вина.
Сигнахи и Бодбе: красота и вера в Кахетии
Этот день не ограничится винной темой. По пути мы заедем в Бодбийский женский монастырь, где покоится Святая Нино. Я расскажу об этой женщине, принесшей христианство в Грузию, и о местной чудотворной иконе.
Неподалеку от Бодбе вас встретит красивейшая панорама Алазанской долины и Сигнахи, а следом и сам «город любви». Вы погуляете по мощеным улочкам, подниметесь на крепостную стену, познакомитесь с творчеством художника Нико Пиросмани (о котором поется в песне «Миллион алых роз») и узнаете о реконструкции очаровательного городка.
Организационные детали
- Я заберу вас из любого удобного вам места в Тбилиси и отвезу обратно после экскурсии
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Wolksvagen Jetta (в машине есть WiFi)
- Дополнительные расходы: билеты в музей Нико Пиросмани (5 лари с человека), обед (по желанию) и винные дегустации (Хареба — 15 лари за 2 вида вина по грузинской технологии, 12 лари за 2 вида вина по европейской технологии, Киндзмараули — 8 лари за 4 вида вина)
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Giorgi не гид. Giorgi - ваш друг из Джорджии, который хочет показать вам свою прекрасную страну, которую он действительно