16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Кахетии - с мая по октябрь, когда погода наиболее комфортная, а виноградники полны жизни. В это время также проходят многие винные фестивали, что добавляет колорита путешествию. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учесть более прохладную погоду. Весной, в апреле, природа пробуждается, и это время также подходит для поездки, хотя и менее насыщено событиями. В любое время года Кахетия готова подарить вам уникальные впечатления.

Кахетия - это сердце грузинского виноделия.Путешествие включает посещение крупнейших винных заводов, где можно узнать о традициях производства и попробовать вино прямо из бочки. Дегустации в скальном тоннеле и заводе Киндзмараули

подарят незабываемые впечатления. Помимо винной культуры, маршрут включает визит в Бодбийский монастырь и прогулку по Сигнахи, известному как «город любви». Это путешествие раскрывает всю красоту и богатство Кахетии, приглашая вас прикоснуться к её истории и традициям

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Грузия и вино: история вечной любви

Моя цель на этот день — помочь вам лучше узнать Кахетию и Грузию через рассказы о традиционном виноделии и нашей винной культуре. Вы поймете, чем грузинская технология производства вина отличается от европейской и почему виноградная лоза неразрывно связана с верой. Узнаете о грузинских регионах виноградарства и особенностях экспорта, разберетесь в разновидностях вин и тонкостях профессии тамады. Но конечно, будет не только теория! Вы насладитесь вином во время трех остановок:

На винном заводе KTW (Кахетинское традиционное виноделие) узнаете о возрождении грузинского вина в прошлом веке, попробуете вино прямо из бочки и 10-летний коньяк.

В винном хранилище «Хареба» — в тоннеле, вырубленном в скалистом склоне — вас ждет полноценная дегустация 2 видов вина по грузинской и/или европейской технологии.

В центре городка Кварели заглянем на завод Киндзмараули: вы посмотрите на разливочный цех и процесс консервации, а после продегустируете 4 вида вина.

Сигнахи и Бодбе: красота и вера в Кахетии

Этот день не ограничится винной темой. По пути мы заедем в Бодбийский женский монастырь, где покоится Святая Нино. Я расскажу об этой женщине, принесшей христианство в Грузию, и о местной чудотворной иконе.

Неподалеку от Бодбе вас встретит красивейшая панорама Алазанской долины и Сигнахи, а следом и сам «город любви». Вы погуляете по мощеным улочкам, подниметесь на крепостную стену, познакомитесь с творчеством художника Нико Пиросмани (о котором поется в песне «Миллион алых роз») и узнаете о реконструкции очаровательного городка.

Организационные детали