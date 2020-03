16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Translated from English by Google. I do not write well in Russian.

Giorgi не гид. Giorgi - ваш друг из Джорджии, который хочет показать вам свою прекрасную страну, которую он действительно любит. Через десять минут после нашей встречи я чувствовал, что знаю его годами. Он адаптировал поездку в соответствии с нашими запросами и выделил больше времени на места, которые нам были интересны, и сократил другие. И «между делом» также помог нам устроить в Тбилиси несколько дел - все это с обаянием и хорошим настроением. Тем не менее, он знает и вежливо «настаивает», чтобы показать вам важные сайты.

В музее Сигнаги он вызвал гида музея, чтобы представить более широкую картину произведений Нико Пиросмани.

Мы - любители вина, и было очень интересно познакомиться с грузинскими традиционными винами. Я бы провел меньше времени в KTW, так как там очень большие группы с гидом (~ 30 человек), что не позволяет сосредоточиться на винах и / или задавать вопросы (в KTW вы должны присоединиться к другим посетителям, в то время как на остальных винных заводах это действительно визит только для вас). С другой стороны, KTW является хорошим примером крупномасштабной винодельни, а для людей, менее знакомых с процессом виноделия, это информативен.

И последнее, но не менее важное: Giorgi - очень безопасный водитель, никогда не рискующий. В часто хаотичном движении в Джорджии это очень важно.

Giorgi is not a guide. Giorgi is your Geogian friend who's eager to show you his beautiful country that he truly loves. Ten minutes after we met, I felt I know him for years. He adapted the trip according to our requests and allocated more times to the places we were interested and squizing visit to other. And "by the way" also helped us to arrange few things in Tbilisi - all that with charm and good mood. Yet, he knows and politely "insist" to show you not to be missed sites.

In the Signagi museum he called the musem's guide in order to present broader picture of Niko Pirosmani oeuvres.

We're wine enthusiasts and it was very interesting to get to know Georgian traditional wines. I'd spend less time in KTW since the guided groups are very big there (~30 persons) which does not allow to to concentrate on the wines and/or ask questions (in KTW you have to join other visitors, while in the rest of wineries it is really private). On the other hand, KTW is a good example of a large scale winery and for the people less familiar with winemaking process it is informative

Last but not least: Giorgi is a very safe drive, never risking nor himself nor you. In the sometimes chaotic Georgian traffic, it is very important.