Тур начнется с посещения монастырского храма Джвари, увековеченного в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма «Мцыри») (VI-VII вв. ). С высоты храма открывается завораживающий вид на город 🏙️ Мцхета.

Далее мы посетим Кафедральный собор Светицховели, второй по величине храм в Грузии. Собор всегда был сердцем грузинской церкви и сегодня является таковым.

Затем мы отправимся в Уплисцихе - античный пещерный город, одно из древнейших поселений в Грузии. Город-крепость завораживает своим необычным видом. Словно гигантские поры на скалах зияют пещерные гроты, внутри которых когда-то кипела жизнь.