Тур начнется с посещения монастырского храма Джвари, увековеченного в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма «Мцыри») (VI-VII вв. ). С высоты храма открывается завораживающий вид на город 🏙️ Мцхета.
Далее мы посетим Кафедральный собор Светицховели, второй по величине храм в Грузии. Собор всегда был сердцем грузинской церкви и сегодня является таковым.
Затем мы отправимся в Уплисцихе - античный пещерный город, одно из древнейших поселений в Грузии. Город-крепость завораживает своим необычным видом. Словно гигантские поры на скалах зияют пещерные гроты, внутри которых когда-то кипела жизнь.
Что входит
Входные билеты в Уплисцихе
Гид-специалист по Уплисцихе (на месте)
Трансфер из вашего отеля к месту начала экскурсии
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 В лобби вашего отеля
Место завершения
🏁 По договоренности
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.