  1. Грузия
  2. Экскурсии

Древняя Грузия

Клуб Ч.
Клуб Ч. – Гид из Тбилиси
Приглашаем вас отправится на историческую экскурсию ⛳ по Грузии, во время которой вы увидите одни из самых древних достопримечательностей 🏛️ страны.

Мы поднимемся к монастырскому храму Джвари и увидим одни из самых знаменитых видом Грузии, побываем в Кафедральном соборе Светицховели, а также посетим античный пещерный город 🏙️ — Уплисцихе.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $45 за экскурсию

    Заказать трансфер
Древняя Грузия
Древняя Грузия

Что вы увидите

  • Монастырский храм Джвари
  • обзорный вид на город Мцхета
  • Кафедральный собор Светицховели
  • Уплисцихе
Тур начнется с посещения монастырского храма Джвари, увековеченного в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма «Мцыри») (VI-VII вв. ). С высоты храма открывается завораживающий вид на город 🏙️ Мцхета.
Далее мы посетим Кафедральный собор Светицховели, второй по величине храм в Грузии. Собор всегда был сердцем грузинской церкви и сегодня является таковым.
Затем мы отправимся в Уплисцихе - античный пещерный город, одно из древнейших поселений в Грузии. Город-крепость завораживает своим необычным видом. Словно гигантские поры на скалах зияют пещерные гроты, внутри которых когда-то кипела жизнь.
Что входит
  • Входные билеты в Уплисцихе
  • Гид-специалист по Уплисцихе (на месте)
  • Трансфер из вашего отеля к месту начала экскурсии
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 В лобби вашего отеля
Место завершения
🏁 По договоренности
Древняя Грузия
Древняя Грузия
Древняя Грузия
Древняя Грузия

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Клуб Ч.
Клуб Ч.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Клуб Ч. проводит ещё 2 экскурсии

Трансфер: Аэропорт – Тбилиси
$35
1 час
Трансфер: Аэропорт – Тбилиси
Вечерний тур по Тбилиси 19-го века
$35
3 часа
Вечерний тур по Тбилиси 19-го века

Еще несколько необычных экскурсий в Тбилиси

По Тбилиси — душевно и зажигательно!
20
3.5 часа
По Тбилиси — душевно и зажигательно!
1516 отзывов
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
Тбилиси с огоньком
10
3.5 часа
Тбилиси с огоньком
725 отзывов
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
29
10 часов
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
631 отзыв
Побывать в месте, воспетом Пушкиным и ставшим одним из символов Грузии
Вглубь столетий Тбилиси
10
4.5 часов
Вглубь столетий Тбилиси
529 отзывов
Ежедневная обзорная экскурсия по главным местам города
Старый и верный традициям Тбилиси
25
4 часа
Старый и верный традициям Тбилиси
481 отзыв
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Мцхета — колыбель грузинского христианства
17
4 часа
Мцхета — колыбель грузинского христианства
456 отзывов
Легендарные храмы и потрясающие виды