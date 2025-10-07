История Мцхеты — это история грузинской государственности и христианства.
Мы поговорим об архитектуре и значении каждого из храмов, об образе Святой Нино, о легендах и символах. Эта экскурсия — не просто поездка, а глубокое прикосновение к духовной и культурной основе страны.
Описание экскурсии
- Собор Светицховели — главный храм Мцхеты и всей Грузии, построенный в 11 веке. По преданию, под его основанием покоится хитон Христа. Уникальные резные фасады, фрески и свет, струящийся сквозь узкие окна, создают атмосферу подлинной святости
- Монастырь Самтавро — древний женский монастырь, где хранятся мощи святого царя Мириана и царицы Наны. Здесь жила Святая Нино, принёсшая христианство в Грузию. Величие архитектуры сочетается с уединением и тишиной
- Монастырь Джвари — храм 6 века на вершине холма. Отсюда открывается один из самых живописных видов в Грузии — слияние Арагви и Куры. Сам храм — редкий пример раннехристианской крестово-купольной архитектуры
- По желанию — поездка к «Летописи Грузии», монументальной скульптурной композиции на окраине Тбилиси, посвящённой истории страны
По предварительной договорённости и за доплату можно включить в маршрут монастыри Шио-Мгвиме и Зедазени.
Организационные детали
- Поездка проходит на легковом авто
- Посещение монастырей требует соответствующей одежды (плечи и колени должны быть закрыты)
- Обед оплачивается отдельно (в среднем €15–20)
- Дети до 6 лет — бесплатно, если в транспорте будет свободное место
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иракли — ваша команда гидов в Тбилиси
Мы предлагаем уникальные экскурсии с индивидуальным подходом. Наши гиды — настоящие эксперты, которые делятся глубокими знаниями и любовью к Грузии. Мы гарантируем незабываемый опыт, благодаря вниманию к деталям, комфортному сопровождению и эксклюзивным маршрутам. С нами вы откроете Грузию по-настоящему — через её историю, культуру и живописные пейзажи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
B
Boris
7 окт 2025
Исторический ракурс и значение Мцхеты для Грузии был подан увлекательно на высоком профессиональном уровне. Организация поездки заслуживает особого внимания:
никакой спешки, предельная внимательность к деталям маленького путешествия в прошлое замечательного грузинского народа
Особая благодарность Александру и экскурсоводу/Кахе/ за гостеприимство и благожелательность, пожелания успехов,
Борис,Вера,Елена, Арина
Входит в следующие категории Тбилиси
