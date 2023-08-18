Гастроквест в Тбилиси - это уникальная возможность познакомиться с гастрономическими традициями Грузии.
Участники отправляются в увлекательное путешествие по 5-6 локациям, где дегустируют блюда грузинской и европейской кухонь. Квест включает задания и
Участники отправляются в увлекательное путешествие по 5-6 локациям, где дегустируют блюда грузинской и европейской кухонь. Квест включает задания и
5 причин купить эту экскурсию
- 🍽 Дегустация грузинских блюд
- 🗺 Увлекательный маршрут
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🎁 Подарки в конце квеста
- 📱 Поддержка гида онлайн
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для гастроквеста в Тбилиси - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться не только вкусной едой, но и приятной атмосферой города. В октябре и апреле также приятно гулять, но может быть немного прохладнее. В зимние месяцы квест проходит в закрытых помещениях, что позволяет избежать непогоды и все равно насладиться гастрономическим путешествием.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Тбилиси
Описание экскурсии
На маршруте будет 5–6 локаций. Это рестораны и кафе грузинской и европейской кухонь — излюбленные заведения местных жителей, а также новые гастроместа, ещё неизвестные в городе.
Чтобы определить все локации квеста, вам предстоит отвечать на вопросы, справляться с интересными заданиями и, конечно, самое приятное — дегустировать всё новые и новые блюда, напитки, десерты.
Кстати, будет не только вкусно, но и познавательно. Вы узнаете множество интересных фактов из истории разных народов и культур.
Как будет проходить квест?
- В начале мероприятия я проведу вам инструктаж.
- Локации вы будете искать самостоятельно. С членами моей команды встретитесь в точках маршрута и на финише.
- Во время квеста я всегда буду на связи. При необходимости пишите, звоните.
- Задания вы получите в электронном виде, часть вопросов будете находить на объектах, а ответы — отправлять мне в мессенджер.
- Вы можете разделиться на группы. Победит та команда, которая дойдёт до финиша первой. Конечно, можно играть не на время, а ради гастрономического удовольствия и новых эмоций.
- В конце квеста мы соберёмся вместе, подведём результаты, раздадим вкусные и полезные презенты.
Можно ли прийти с детьми?
Конечно, можно и нужно. Предупредите заранее, и мы скорректируем маршрут под детскую тематику и добавим в квест развлекательные загадки, которые будет интересны и взрослым, и ребятам.
Организационные детали
- Важно иметь заряженный смартфон или планшет, доступ к интернету и одному из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber
- Приходите в удобной обуви, на случай дождя или снега возьмите зонт или дождевик
- Дегустация блюд и напитков включена в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Искала себе интересный вариант экскурсии по Тбилиси и наткнулась на гастроквест. Недолго думая, забронировала и не пожалела. Квест прошел на одном дыхании, все очень понравилось. Задания были разного уровня. Блюда и напитки были вкусными и освежающими, что немаловажно, так как на улице было очень жарко.
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О
Увлекательно,познавательно и вкусно! Три слова, которые полно и ярко характеризуют данный гастроквест по Тбилиси. Это отличный способ познакомиться с Тбилиси и его гастролокациями. С помощью заданий было интересно находить нужные точки, а потом дегустировать блюда. Искренне рекомендую)
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