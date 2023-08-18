Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для гастроквеста в Тбилиси - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться не только вкусной едой, но и приятной атмосферой города. В октябре и апреле также приятно гулять, но может быть немного прохладнее. В зимние месяцы квест проходит в закрытых помещениях, что позволяет избежать непогоды и все равно насладиться гастрономическим путешествием.

Гастроквест в Тбилиси - это уникальная возможность познакомиться с гастрономическими традициями Грузии.Участники отправляются в увлекательное путешествие по 5-6 локациям, где дегустируют блюда грузинской и европейской кухонь. Квест включает задания и

вопросы, которые помогут открыть новые грани кулинарного искусства. Программа подходит для семей с детьми, так как маршрут можно адаптировать под детскую тематику. В конце участники собираются вместе, чтобы подвести итоги и получить приятные подарки

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

На маршруте будет 5–6 локаций. Это рестораны и кафе грузинской и европейской кухонь — излюбленные заведения местных жителей, а также новые гастроместа, ещё неизвестные в городе.

Чтобы определить все локации квеста, вам предстоит отвечать на вопросы, справляться с интересными заданиями и, конечно, самое приятное — дегустировать всё новые и новые блюда, напитки, десерты.

Кстати, будет не только вкусно, но и познавательно. Вы узнаете множество интересных фактов из истории разных народов и культур.

Как будет проходить квест?

В начале мероприятия я проведу вам инструктаж.

Локации вы будете искать самостоятельно. С членами моей команды встретитесь в точках маршрута и на финише.

Во время квеста я всегда буду на связи. При необходимости пишите, звоните.

Задания вы получите в электронном виде, часть вопросов будете находить на объектах, а ответы — отправлять мне в мессенджер.

Вы можете разделиться на группы. Победит та команда, которая дойдёт до финиша первой. Конечно, можно играть не на время, а ради гастрономического удовольствия и новых эмоций.

В конце квеста мы соберёмся вместе, подведём результаты, раздадим вкусные и полезные презенты.

Можно ли прийти с детьми?

Конечно, можно и нужно. Предупредите заранее, и мы скорректируем маршрут под детскую тематику и добавим в квест развлекательные загадки, которые будет интересны и взрослым, и ребятам.

Организационные детали