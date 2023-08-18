Устроить вкусное приключение в грузинской столице
Такой квест мог родиться только в городе, который тысячелетиями хранит гастрономические традиции предков.
Как за полдня открыть для себя множество новых вкусов и попробовать классические и авторские блюда? Отправиться с компанией в гастропутешествие.
Мы приготовили для вас увлекательный маршрут в игровом формате и подобрали самые атмосферные рестораны, кафе и бары.
Как за полдня открыть для себя множество новых вкусов и попробовать классические и авторские блюда? Отправиться с компанией в гастропутешествие.
Мы приготовили для вас увлекательный маршрут в игровом формате и подобрали самые атмосферные рестораны, кафе и бары.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На маршруте будет 5–6 локаций. Это рестораны и кафе грузинской и европейской кухонь — излюбленные заведения местных жителей, а также новые гастроместа, ещё неизвестные в городе.
Чтобы определить все локации квеста, вам предстоит отвечать на вопросы, справляться с интересными заданиями и, конечно, самое приятное — дегустировать всё новые и новые блюда, напитки, десерты.
Кстати, будет не только вкусно, но и познавательно. Вы узнаете множество интересных фактов из истории разных народов и культур.
Как будет проходить квест?
- В начале мероприятия я проведу вам инструктаж.
- Локации вы будете искать самостоятельно. С членами моей команды встретитесь в точках маршрута и на финише.
- Во время квеста я всегда буду на связи. При необходимости пишите, звоните.
- Задания вы получите в электронном виде, часть вопросов будете находить на объектах, а ответы — отправлять мне в мессенджер.
- Вы можете разделиться на группы. Победит та команда, которая дойдёт до финиша первой. Конечно, можно играть не на время, а ради гастрономического удовольствия и новых эмоций.
- В конце квеста мы соберёмся вместе, подведём результаты, раздадим вкусные и полезные презенты.
Можно ли прийти с детьми?
Конечно, можно и нужно. Предупредите заранее, и мы скорректируем маршрут под детскую тематику и добавим в квест развлекательные загадки, которые будет интересны и взрослым, и ребятам.
Организационные детали
- Важно иметь заряженный смартфон или планшет, доступ к интернету и одному из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber
- Приходите в удобной обуви, на случай дождя или снега возьмите зонт или дождевик
- Дегустация блюд и напитков включена в стоимость
ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Руставели
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 186 туристов
Добро пожаловать в Грузию, дорогие друзья! Меня зовут Валерий, мне 33 года. Родился в Грузии. Всё моё детство и юношество прошли в Тбилиси. Я побывал в 18 странах мира и свободно разговариваю на 7 языках. По роду занятий гид и переводчик, кроме того, я большой любитель вина. За время моей туристической деятельности мне посчастливилось побывать на лучших винодельнях Грузии и её столицы. Буду рад поделиться с вами своими знаниями и знакомствами. До встречи в Тбилиси!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
18 авг 2023
Искала себе интересный вариант экскурсии по Тбилиси и наткнулась на гастроквест. Недолго думая, забронировала и не пожалела. Квест прошел на одном дыхании, все очень понравилось. Задания были разного уровня. Блюда и напитки были вкусными и освежающими, что немаловажно, так как на улице было очень жарко.
О
Оксана
17 авг 2023
Увлекательно,познавательно и вкусно! Три слова, которые полно и ярко характеризуют данный гастроквест по Тбилиси. Это отличный способ познакомиться с Тбилиси и его гастролокациями. С помощью заданий было интересно находить нужные точки, а потом дегустировать блюда. Искренне рекомендую)
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