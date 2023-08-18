Такой квест мог родиться только в городе, который тысячелетиями хранит гастрономические традиции предков. Как за полдня открыть для себя множество новых вкусов и попробовать классические и авторские блюда? Отправиться с компанией в гастропутешествие. Мы приготовили для вас увлекательный маршрут в игровом формате и подобрали самые атмосферные рестораны, кафе и бары.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На маршруте будет 5–6 локаций. Это рестораны и кафе грузинской и европейской кухонь — излюбленные заведения местных жителей, а также новые гастроместа, ещё неизвестные в городе.

Чтобы определить все локации квеста, вам предстоит отвечать на вопросы, справляться с интересными заданиями и, конечно, самое приятное — дегустировать всё новые и новые блюда, напитки, десерты.

Кстати, будет не только вкусно, но и познавательно. Вы узнаете множество интересных фактов из истории разных народов и культур.

Как будет проходить квест?

В начале мероприятия я проведу вам инструктаж.

Локации вы будете искать самостоятельно. С членами моей команды встретитесь в точках маршрута и на финише.

Во время квеста я всегда буду на связи. При необходимости пишите, звоните.

Задания вы получите в электронном виде, часть вопросов будете находить на объектах, а ответы — отправлять мне в мессенджер.

Вы можете разделиться на группы. Победит та команда, которая дойдёт до финиша первой. Конечно, можно играть не на время, а ради гастрономического удовольствия и новых эмоций.

В конце квеста мы соберёмся вместе, подведём результаты, раздадим вкусные и полезные презенты.

Можно ли прийти с детьми?

Конечно, можно и нужно. Предупредите заранее, и мы скорректируем маршрут под детскую тематику и добавим в квест развлекательные загадки, которые будет интересны и взрослым, и ребятам.

Организационные детали