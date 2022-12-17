В игровом формате вы узнаете любопытные факты о городе и откроете для себя новые и интересные места. Квест будет проходить без сопровождения гида, что позволит вам самостоятельно раз за разом проходить предстоящие этапы игры, а также находить и исследовать новые локации, благодаря чему экскурсия станет более интересной и запоминающей.
Организационные детали.
Я встречу вас в начале прогулки, проведу необходимый инструктаж, а далее вы отправитесь в самостоятельное путешествие по городу в удобном для вас ритме. А мы, в свою очередь, будем всегда на связи в случае возникновения любых вопросов.
Важно знать:
Квест проходит без сопровождения гида. (С гидом вы встречаетесь только в начале и на финише мероприятия)
Для того, чтобы вы смогли принять участие в данном квесте вам необходимо иметь при себе:
- Смартфон или планшет.
- Доступ к интернету. (Если у вас возникнут сложности с интернетом, обратитесь к нам заранее и мы решим этот вопрос).
- Доступ к одному из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber.
С помощью мессенджера, я вышлю вам письменное задание, которое вы пошагово будете преодолевать, а ответы в режиме реального времени вы будете отправлять мне на один мессенджеров. (Telegram, WhatsApp, Viber)
В конце нашей игры мы собираемся все вместе (место встречи будет указано в задании квеста), где я оглашу результаты ваших ответов.
В промежутке между локациями ваш гид организует вам чайную или кофейную паузу, а по желанию гостей и винную.
Подсказки: Вы можете использовать различные инструменты для определения правильных ответов.
- Гугл в помощь.
- Помощь от местных жителей.
- Я на протяжении всей игры буду оставаться с вами на связи. При необходимости пишите, звоните.