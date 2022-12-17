Квест-прогулка для детей и взрослых в самом сердце Тбилиси

Если для вас стандартные экскурсии с гидом перестали быть интересны

Если для вас стандартные экскурсии с гидом перестали быть интересны и вы ищете оригинальный метод для знакомства со столицей Грузии, тогда это мероприятие для вас! Приглашаю вас принять участие в моей интерактивной квест-прогулке по новой и старой части Тбилиси.
Квест-прогулка для детей и взрослых в самом сердце Тбилиси
Квест-прогулка для детей и взрослых в самом сердце Тбилиси
Квест-прогулка для детей и взрослых в самом сердце Тбилиси
Квест-прогулка для детей и взрослых в самом сердце Тбилиси
Квест-прогулка для детей и взрослых в самом сердце Тбилиси
Квест-прогулка для детей и взрослых в самом сердце Тбилиси
Квест-прогулка для детей и взрослых в самом сердце Тбилиси
Ближайшие даты:
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Проспект Руставели
  • Район Гаретубани.
  • Район Сололаки и тбилисские парадные
  • Улица 4-х Храмов (ул. Котэ Абхази)
  • Церковь Метехи (церковь V века)
  • Серные бани (V век)
  • Водопад Легвтахеви (Природная достопримечательность)
  • Крепость Нарикала (IV век)
  • Улица Шардени и Манташевские ряды
  • Древний рынок — Мейдан Базар (XIX век)
  • Кафедральный собор Сиони (V век)
  • Мост Мира (стеклянный мост)
  • Театр Марионеток им. Резо Габриадзе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В игровом формате вы узнаете любопытные факты о городе и откроете для себя новые и интересные места. Квест будет проходить без сопровождения гида, что позволит вам самостоятельно раз за разом проходить предстоящие этапы игры, а также находить и исследовать новые локации, благодаря чему экскурсия станет более интересной и запоминающей.
Организационные детали.
Я встречу вас в начале прогулки, проведу необходимый инструктаж, а далее вы отправитесь в самостоятельное путешествие по городу в удобном для вас ритме. А мы, в свою очередь, будем всегда на связи в случае возникновения любых вопросов.

Важно знать:

Квест проходит без сопровождения гида. (С гидом вы встречаетесь только в начале и на финише мероприятия)

Для того, чтобы вы смогли принять участие в данном квесте вам необходимо иметь при себе:

  1. Смартфон или планшет.
  2. Доступ к интернету. (Если у вас возникнут сложности с интернетом, обратитесь к нам заранее и мы решим этот вопрос).
  3. Доступ к одному из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber.
С помощью мессенджера, я вышлю вам письменное задание, которое вы пошагово будете преодолевать, а ответы в режиме реального времени вы будете отправлять мне на один мессенджеров. (Telegram, WhatsApp, Viber)
В конце нашей игры мы собираемся все вместе (место встречи будет указано в задании квеста), где я оглашу результаты ваших ответов.
В промежутке между локациями ваш гид организует вам чайную или кофейную паузу, а по желанию гостей и винную.
Подсказки: Вы можете использовать различные инструменты для определения правильных ответов.
  • Гугл в помощь.
  • Помощь от местных жителей.
  • Я на протяжении всей игры буду оставаться с вами на связи. При необходимости пишите, звоните.

Каждый день в 12:00, 15:00, 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Участие в квесте
  • Дегустация вина
  • Дегустация грузинского лимонада
  • Натуральный энергетический батончик - «Чурчхела»
  • Пешеходная прогулка по старому городу Тбилиси
  • Бутилированная вода для каждого участника мероприятия
Что не входит
  • Входные билеты на общественный транспорт, аттракционы, музеи. (~от 0,5 до 2$)
  • Затрак (~3-5$ на одного человека)
  • Обед (~5-7$ на одного человека)
  • Ужин (~5-7$), если в ресторане (~15-20$ на одного человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Merab Kostava Street, 2
Завершение: Shardeni Street, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12:00, 15:00, 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Поскольку данное мероприятие включает в себя пешую прогулку
  • Участникам рекомендуется приходить на мероприятие в удобной обуви
  • А также в случае дождя или снега взять с собой зонт или дождевик
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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