В игровом формате вы узнаете любопытные факты о городе и откроете для себя новые и интересные места. Квест будет проходить без сопровождения гида, что позволит вам самостоятельно раз за разом проходить предстоящие этапы игры, а также находить и исследовать новые локации, благодаря чему экскурсия станет более интересной и запоминающей.

Организационные детали.

Я встречу вас в начале прогулки, проведу необходимый инструктаж, а далее вы отправитесь в самостоятельное путешествие по городу в удобном для вас ритме. А мы, в свою очередь, будем всегда на связи в случае возникновения любых вопросов.

Важно знать:

Квест проходит без сопровождения гида. (С гидом вы встречаетесь только в начале и на финише мероприятия)

Для того, чтобы вы смогли принять участие в данном квесте вам необходимо иметь при себе:

Смартфон или планшет. Доступ к интернету. (Если у вас возникнут сложности с интернетом, обратитесь к нам заранее и мы решим этот вопрос). Доступ к одному из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber.

С помощью мессенджера, я вышлю вам письменное задание, которое вы пошагово будете преодолевать, а ответы в режиме реального времени вы будете отправлять мне на один мессенджеров. (Telegram, WhatsApp, Viber)

В конце нашей игры мы собираемся все вместе (место встречи будет указано в задании квеста), где я оглашу результаты ваших ответов.

В промежутке между локациями ваш гид организует вам чайную или кофейную паузу, а по желанию гостей и винную.

Подсказки: Вы можете использовать различные инструменты для определения правильных ответов.