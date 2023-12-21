После завтрака — обзорная экскурсия по старому городу. Архитектура Тбилиси очень самобытна: вы увидите местные дома с витиеватыми резными галереями, пройдёте по пёстрым улочкам и узнаете историю столицы.

После обеда мы посетим знаменитые серные бани, которые занимают собой целый квартал: с этим местом также связана легенда об основании города.

Вечером — ужин в грузинском ресторане и отдых.