Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье
Вам доведётся дегустировать и готовить главные символы кулинарии страны, а также выдержать испытание для крепких духом: настоящее застолье в грузинской семье! И конечно, какая поездка в Грузию без знакомства с наследием: вы доберётесь до Кахетии и Казбека, увидите старый Тбилиси и пещерные города Уплисцихе, войдёте под священные своды древних храмов и полюбуетесь крепостями среди гор.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 400
Описание
Организационные детали
Можно с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в страну картвелов
Встреча гостей в аэропорту и заселение в гостиницу. Мы безотлагательно начнём погружаться в грузинский колорит: в первый же день вас ждёт ужин в национальном ресторане!
Знакомство с Тбилиси
После завтрака — обзорная экскурсия по старому городу. Архитектура Тбилиси очень самобытна: вы увидите местные дома с витиеватыми резными галереями, пройдёте по пёстрым улочкам и узнаете историю столицы.
После обеда мы посетим знаменитые серные бани, которые занимают собой целый квартал: с этим местом также связана легенда об основании города.
Вечером — ужин в грузинском ресторане и отдых.
Мцхета, Джвари, Уплисцихе
Утром выезжаем в первую столицу Грузии — город Мцхета. Там побываем в Светицховели — главном кафедральном патриаршем храме страны. Затем поднимемся на гору к монастырю Джвари, объекту наследия Юнеско. От стен монастыря открывается живописный вид на слияние рек Арагви и Куры, о которых с восторгом писал Лермонтов.
После обеда во Мцхете направимся чуть западнее, к пещерному городу языческих монахов — древнему Уплисцихе, пропитанному историями и легендами.
Возвращение в Тбилиси, ужин и отдых.
Кахетия - винный край
Сегодня наш путь лежит в восточную часть Грузии, регион Кахетия. Сначала заедем в Бодбийский монастырь. Там посетим храм, связанный с важной для Грузии просветительницей — святой Нино. В монастыре погуляем по ухоженному саду и узнаем историю православной святыни.
Далее проследуем в Сигнахи и погуляем по его узким уютным улочкам. С крепостной стены «города любви» открывается впечатляющий вид на Алазанскую долину. После запланирована дегустация местных вин и обед по-кахетински.
Суровый Кавказ: крепости и уединённые монастыри
После завтрака выезжаем на Жинвальское водохранилище. На берегу расположена живописная крепость Ананури, долгое время служившая северным оборонным форпостом. Затем остановимся у слияния двух рек — Чёрной и Белой Арагви, о происхождении цветов которых есть красивая и печальная легенда.
Далее наш путь лежит высоко в горы: мы поднимемся по Военно-Грузинской дороге к Арке дружбы народов, с которой открывается захватывающий вид на окрестные скалы. После отправимся в посёлок Степанцминда у подножья Казбека: посетим суровый Гергетский монастырь, расположенный в горах над поселением.
Застолье
Утром запланировано свободное время, а позже вас ждут проводы по-грузински. В программе — традиционное застолье с тамадой, тосты, грузинский хор и мастер-классы по приготовлению хинкали, хачапури и чурчхелы! Вы будете дегустировать вина, танцевать под национальную музыку и почувствуете на себе тепло и удивительное гостеприимство грузинской семьи.
Прощание
Пришло время прощаться с душевной Грузией — сегодня мы отвезём вас в аэропорт и скажем «до новых встреч!»
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Тбилиси, деньЗавершение: Аэропорт Тбилиси, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.