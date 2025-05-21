Перезагрузка – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Тбилиси, цены от €75, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Зов горных богов: ущелье Дзама, монастырь Ортубани и озеро Батети
На машине
9 часов
-
20%
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Зов горных богов: ущелье Дзама, монастырь Ортубани и озеро Батети
Увидеть скрытые жемчужины Грузии, восхититься красотой природы и обогатиться духовным опытом
Завтра в 08:00
13 июн в 08:00
€216€270 за всё до 6 чел.
В самом сердце Кахетии: горы, лошади и застолье
На машине
Конные прогулки
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
В самом сердце Кахетии: горы, лошади и застолье
Прокатиться на лошадях по Кавказскому хребту и оказаться за щедрым грузинским столом
Начало: У театра марионеток Резо Габриадзе
14 июн в 09:00
15 июн в 09:00
от €270 за всё до 7 чел.
Медитативно-чайное путешествие недалеко от Тбилиси
4 часа
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Медитативно-чайное путешествие недалеко от Тбилиси
Встретить утро в окружении гор и умиротворяющих пейзажей
Начало: На площади Свободы
14 июн в 04:30
21 июн в 04:30
€75€100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Перезагрузка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Зов горных богов: ущелье Дзама, монастырь Ортубани и озеро Батети
  2. В самом сердце Кахетии: горы, лошади и застолье
  3. Медитативно-чайное путешествие недалеко от Тбилиси
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Монастырь Джвари
  7. Крепость Ананури
  8. Мост мира
  9. Собор Светицховели
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 270 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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