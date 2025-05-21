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20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Зов горных богов: ущелье Дзама, монастырь Ортубани и озеро Батети
Увидеть скрытые жемчужины Грузии, восхититься красотой природы и обогатиться духовным опытом
Завтра в 08:00
13 июн в 08:00
€216
€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
В самом сердце Кахетии: горы, лошади и застолье
Прокатиться на лошадях по Кавказскому хребту и оказаться за щедрым грузинским столом
Начало: У театра марионеток Резо Габриадзе
14 июн в 09:00
15 июн в 09:00
от €270 за всё до 7 чел.
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25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Медитативно-чайное путешествие недалеко от Тбилиси
Встретить утро в окружении гор и умиротворяющих пейзажей
Начало: На площади Свободы
14 июн в 04:30
21 июн в 04:30
€75
€100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис21 мая 2025Спасибо за интересную экскурсию и прекрасную компанию на день)
- ММария28 октября 2024Нам очень понравилась экскурсия! Ребята, которые проводили экскурсию, просто супер! Душевные, добрые люди ☺️ очень понравилось всё!
- MMarietta12 октября 2024Отличная экскурсия для любителей природы. Осень в горах великолепна. Интересная история монастырей и их восстановления. Экскурсовод Джимми очень приятен в общении. Рекомендую брать в горы обувь для треков.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Перезагрузка»
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