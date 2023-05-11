Побывать в самобытном крае, где сохранилась первозданная природа
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Описание
Что вас ожидает
Приглашаем вас съездить в один из самых живописных регионов Грузии. Вас ждут нерукотворные чудеса природы в сочетании с оборудованными местами для активного и познавательного отдыха. В течение дня вы успеете исследовать пещерный лабиринт, побывать в древнем каньоне и насладиться видами лазурной реки, бегущей по ущелью. А при желании — совершите прогулку на лодке.
Природная архитектура пещеры Прометея
Здесь вы убедитесь в том, что природа — талантливый художник, способный создать скальные образования невероятных форм вроде окаменевшего водопада, каменных занавесок и подтёков кальцита. В сопровождении местного гида за час вы осмотрите шесть залов пещеры, после чего преодолеете часть пути пешком или прокатитесь 15 минут на лодке по подземной реке Куми.
Захватывающий дух каньон
Мартвильский каньон со стенами в виде каменной арки образовался в эру мезозоя. Из-за высокой влажности он весь зарос ветвистыми лианами и мхами-многолетниками. Вы сможете пройтись по нему пешком или отправиться на лодочную прогулку.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes
- Это однодневная программа с ранним выездом и поздним возвращением: выезд из Тбилиси в 07:00, окончание около 23:00
- Обратите внимание: детям до 6 лет вход в пещеру Прометея запрещён
Дополнительные расходы
- Завтрак в традиционном грузинском ресторане (по желанию)
- Входной билет в пещеру Прометея: 23 лари
- Катание на лодке в пещере: 17 лари
- Входной билет в каньон: 15 лари
- Катание на лодке в каньоне: 15 лари
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.