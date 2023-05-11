В горах Западной Грузии скрывается царство мифов и легенд! Где-то здесь Ясон похитил Золотое руно, а аргонавты видели орла, что клевал печень у царя скифов. В группе до 15 человек вы исследуете природные чудеса региона. В пещере Прометея пройдёте среди подземных залов, карстовых озёр и речушек. А в каньоне Мартвиль, возле скал и водопадов, представите, что спускаетесь к Харону.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приглашаем вас съездить в один из самых живописных регионов Грузии. Вас ждут нерукотворные чудеса природы в сочетании с оборудованными местами для активного и познавательного отдыха. В течение дня вы успеете исследовать пещерный лабиринт, побывать в древнем каньоне и насладиться видами лазурной реки, бегущей по ущелью. А при желании — совершите прогулку на лодке.

Природная архитектура пещеры Прометея

Здесь вы убедитесь в том, что природа — талантливый художник, способный создать скальные образования невероятных форм вроде окаменевшего водопада, каменных занавесок и подтёков кальцита. В сопровождении местного гида за час вы осмотрите шесть залов пещеры, после чего преодолеете часть пути пешком или прокатитесь 15 минут на лодке по подземной реке Куми.

Захватывающий дух каньон

Мартвильский каньон со стенами в виде каменной арки образовался в эру мезозоя. Из-за высокой влажности он весь зарос ветвистыми лианами и мхами-многолетниками. Вы сможете пройтись по нему пешком или отправиться на лодочную прогулку.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes

Это однодневная программа с ранним выездом и поздним возвращением: выезд из Тбилиси в 07:00, окончание около 23:00

Обратите внимание: детям до 6 лет вход в пещеру Прометея запрещён

Дополнительные расходы