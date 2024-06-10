Приглашаю вас в душевное, вкусное и невероятно красивое путешествие! Я отвезу вас на островок тишины и спокойствия — к озеру Тамариси, расположенному всего в часе езды от Тбилиси. Вы отдохнёте душой, полюбуетесь окружающими пейзажами и порыбачите. В это время наш профессиональный повар приготовит для вас фантастический обед на углях.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Пикник на горном озере
Мы заедем за вами в отель на комфортабельном авто и отправимся на живописное горное озеро Тамариси. Вы отдохнёте, порыбачите, зарядитесь энергией гор и узнаете, что такое настоящее грузинское застолье. Мы приготовим для вас на углях шашлык и подадим его как полагается: со свежими овощами, зеленью, ароматным соусом и лавашом. А также познакомим вас с местными традициями виноделия, щедро угощая домашним грузинским вином и чачей. Конечно, не обойдётся без тостов и душевных разговоров!
Организационные детали
- В стоимость всё включено: транспорт, снаряжение для рыбалки, обед и дегустации
- Дорога к озеру очень комфортная: без перевалов и серпантинов
- Меню можно обсудить индивидуально, все ваши пожелания будут учтены
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 1489 туристов
Привет! Меня зовут Давид, и я приглашаю вас на захватывающее путешествие по Грузии. Моя страсть к этой удивительной стране вдохновляет меня делиться ее красотой и уникальной культурой с другими. Погрузитесь в мир древних монастырей, горных пейзажей и гостеприимства грузинских семей во время наших увлекательных экскурсий. Давайте вместе создадим незабываемые воспоминания о Грузии!Задать вопрос
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