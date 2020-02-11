14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Аджарский хачапури по аутентичному рецепту

Мы устроимся в уютном домашнем кафе в сердце Тбилиси, где под руководством опытного повара вы приготовите культовые хачапури «аджарули» по старинному рецепту деревень Аджарии. Шаг за шагом вы своими руками сделаете знаменитые сырные лепешки-лодочки с желтком в центре, которые в Грузии знают все, но правильно готовят лишь немногие. А заодно узнаете, в чем отличие настоящего аджарского хачапури, и познакомитесь с историей грузинского блюда. А затем с аппетитом съедите приготовленный с пылу, с жару хачапури, сопровождая его бокалом вкуснейшего домашнего вина.

Приготовить «правильные» хинкали

Подкрепившись, приступим ко второй части мастер-класса. На этот раз будем готовить хинкали — так, как это делают грузины-горцы к северу от Тбилиси. Вы узнаете, как замесить нужное тесто, и научитесь лепить истинно-грузинские хинкали. Сопровождаться готовка будет колоритными байками и нескучными историями о традициях и жителях Тбилиси, местном быте и национальной кухне. А в конце, конечно же, вас ждет дегустация собственноручно приготовленных хинкали в атмосфере грузинского застолья.