14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Кулинарный мастер-класс в сердце Тбилиси с грузинскими байками и домашним вином

Гия
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Гия – представитель гидов
Хачапури, горячие хинкали и ароматное вино — приготовьтесь почувствовать истинные вкусы Грузии! На кулинарном мастер-классе вы приготовите сырные лодочки по старинному аджарскому рецепту и слепите хинкали, как это делают в горных деревнях.

Колоритные легенды, байки и рассказы о грузинских традициях прилагаются.
23 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в центре Тбилиси, недалеко от метро Руставели
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У этой экскурсии14 отзывов
4.79
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень

Что вас ожидает

Аджарский хачапури по аутентичному рецепту
Мы устроимся в уютном домашнем кафе в сердце Тбилиси, где под руководством опытного повара вы приготовите культовые хачапури «аджарули» по старинному рецепту деревень Аджарии. Шаг за шагом вы своими руками сделаете знаменитые сырные лепешки-лодочки с желтком в центре, которые в Грузии знают все, но правильно готовят лишь немногие. А заодно узнаете, в чем отличие настоящего аджарского хачапури, и познакомитесь с историей грузинского блюда. А затем с аппетитом съедите приготовленный с пылу, с жару хачапури, сопровождая его бокалом вкуснейшего домашнего вина.

Приготовить «правильные» хинкали
Подкрепившись, приступим ко второй части мастер-класса. На этот раз будем готовить хинкали — так, как это делают грузины-горцы к северу от Тбилиси. Вы узнаете, как замесить нужное тесто, и научитесь лепить истинно-грузинские хинкали. Сопровождаться готовка будет колоритными байками и нескучными историями о традициях и жителях Тбилиси, местном быте и национальной кухне. А в конце, конечно же, вас ждет дегустация собственноручно приготовленных хинкали в атмосфере грузинского застолья.

Организационные детали

  • Застолье можно продолжить и дополнительно заказать любые блюда и напитки из меню уютного кафе, в котором будет проходить мастер-класс.
  • В стоимость мастер-класса входят все ингредиенты для приготовления блюд и приветственный бокал вина.
  • Экскурсия проводится в домашнем кафе в центре Тбилиси, куда вы легко доберетесь из любой части города.
  • Мастер-класс для вас проведет профессиональный повар и один из гидов нашей дружной команды. Они покажут вам ту Грузию, которую любят всей душой.
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре Тбилиси, недалеко от метро Руставели.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Гия
Гия
Меня зовут Гия, я коренной тбилисец и всю свою жизнь прожил здесь, а город прожил эти иногда непростые годы вместе со мной. Очень люблю мой Тбилиси и предлагаю вам пройти ускоренный курс Грузинологии, Тбилисизнания и Тифлисничества. А проще говоря, приглашаю вас пощупать простую, настоящую тбилисскую жизнь. В нашей команде — проверенные в бою товарищи. Они покажут вам ту Грузию, которую любят всей душой! А после прогулки приходите в гости ко мне, и я угощу вас вкуснейшим домашним вином из Кахетии, научу готовить грузинские блюда по старинным семейным рецептам и расскажу самые интересные истории о Тбилиси.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 февраля 2020
Мне очень понравилось, так как это был будний день, сначала я была одна. Это очень круто , что ты задаешь разные глупые вопросы и тебе отвечают. Где-то в отзывах читала , что дают некий свой рецепт блюд, а не то что в ресторанах. Так вот господа, дают рецепт, который передается веками , какой он был изначальный. И на деле вы убеждаетесь, что это очень вкусно. А сыра в хачапури по-аджарски столько , что он вытекает из "лодочки", где вам так подавали в ресторанах. И еще на стене можно что-нибудь нарисовать, что делает место уникальным. А люди, кто устраивает мастер-класс, просто замечательные, очень круто, что они говорят дополнительно на русском и английском. Спасибо большое.
Marija
4 февраля 2020
Потрясающе провела время на мастер классе в гостях у Гия. Хачапури и хинкали получились вкусными и, если так правильно сказать - правильными. Получила удовольствие как от процесса приготовления, так и от приятного общения. Уютная распологающая атмосфера. Желаю дальнейшего процветания!
31 августа 2019
Просто чудесный мастер класс! Научились готовить хачапури по аджарски и хинкали. Хинкали делали с сыром и мясом. Гия рассказал нам нюансы пригоготовления теста, выпечки и варки. Узнали историю названия кафе, идею которого дали тёплые воспоминания детства. Ощущения, что были не на мастер классе, а в гостях у друзей. На следующий раз обязательно посетим урок изготовления чурчхелы. Этот день - прекрасное завершение нашего отдыха в Грузии. Спасибо огромное! Приходите, не подалее
30 августа 2019
Посетили сегодня мастер-класс по приготовлению хачапури и хинкали. Место очерь располагающее, хорошо оформленное. Гия был очень внимателен и подробно объяснял технологию лепки. Потом с удовольствием съели приготовленное.
Из минусов:
1. Тесто было приготовлено заранее (я понимаю, что оно не успеет подойти, но можно дать участникам замесить тесто, а потом печь из заранее приготовленного).
2. Еда получилась слишком плотной. Нет смысла в один мастер класс заниматься и хачапури, и хинкали.
3. Сопутствующие объяснения были минимальными.
4. Вместо двух плотных мучных блюд лучше заняться одним и салатами
Alexander
11 июля 2019
Начнем с того, что Гия, который ведет мастер-класс, создает чрезвычайно располагающую атмосферу. Не просто приятное общение, а действительно как будто приехали к родственнику в гости и никто ни куда не спешит. На протяжении всего времени, было ощущение, что мы действительно желанные гости, а это дорогого стоит!
С технической точки зрения, был представлен действительно оригинальный рецепт хачапури (не буду спойлить, для тех кто еще не был), но очень вкусный. Приготовив, хачапури и неспешно съев его, перешли к хинкалям, которые тоже были на славу.
Помимо вина, в кафе есть очень вкусное крафтовое пиво - для меня было особенно хорошо :)
В целом оценка 10 из 10 не только насчет содержания мастер-класса, а и за саму атмосферу "домашности" которую я нигде в подобных местах не встречал, ведь обычно во всех туристических вещах "время-деньги" очень ощущается...
На стенах заведения можно оставить свою благодарность, что мы с удовольствием и сделали.
Еще раз огромное спасибо и удачи этим замечательным людям!
7 июля 2019
Мне подобный опыт интересен. Понравилась повар, которая учила. К сожалению, делать надо немного, все заготовлено заранее. Хинкали получились не такие, к которым мы привыкли. Тесто как бы расквасилось при варке, так как по рецепту этого ресторана туда не добавляют яйцо. Ну и соответственно хинкали получились некрасивые. В целом все понравилось, но без восторга.
3 июля 2019
Спасибо Гие и его прекрасной команде: обеим чудесным Мзиям!
Ко всем посетителям здесь относятся как к дорогим гостям.
Вкуснейшая аутентичная еда(поверьте человеку, выросшему на Кавказе). . Небольшой семейный уютный ресторан. Гия увлекает своими рассказами о производстве вина, о сырах. Хочется сказать, что непросто в наше время встретить человека с таким академически чистым русским языком.
Итак, мастер-класс прошёл как встреча друзей. Я получила рецепт хачапури, будем пробовать дома. Надеюсь, что найду подходящие сыры.
Посетители ресторана и мастер-класса при желании могут оставлять свои отзывы на стене, что мы и сделали)). И это отдельное удовольствие, когда ты стоишь и читаешь отзывы и пожелания на разных языках, идущие от самого сердца.
Спасибо за все, дорогие!
Мы в Грузии уже две недели. Возможно, кому-то будет полезна информация. Я думаю, что в Грузии настолько безопасно, насколько может быть безопасно в нашем не совсем спокойном мире. Живу в Европе, владею тремя иностранными языками, но ни на одну секунду не пришла в голову мысль на всякий случай разговаривать с ребёнком не на русском языке. Российские масс-медиа лгут!
23 мая 2019
Очень интересно, необычно и очень вкусно!!! Это домашнее кафе, готовят по традиционным грузинским рецептам. В подарок к сделанным нами хачапури и хинкали - стакан вина, на выбор. Все очень вкусное, свежее хачапури - словами не передать как вкусно! Вино тоже отличное! Также можно купить чай, домашнее варенье, сванскую соль, но ничего не навязывают абсолютно, про это даже не рассказывают, просто скромно стоит в сторонке )) Очень рекомендую и с детьми, и взрослым - будет интересно ))
Анна
14 мая 2019
Хорошо и весело провели время с друзьями! Сами приготовили, сами же и все съели! Думали что не осилим всю свою стряпню, но все оказалось очень вкусно! Было приятно и интересно! Спасибо!
13 мая 2019
Отличная экскурсия - мастер-класс с деталями и нюансами, дегустацией вина и рассказами о кухне Грузии. Рекомендую.
Ещё 4 отзыва

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