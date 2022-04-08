Что привлекает опытного и бывалого путешественника? Какой маршрут ему выбрать, когда казалось бы, его уже ничего не удивит? Доверьтесь нам, мы откроем вам то, что скрыто от глаз обычного обывателя. Мы покажем вам девственные леса, дикие и необузданные реки и водопады, где вы окунетесь в мир древних традиций, где религия и язычество настолько переплетены между собой, что кажется мистикой, где нет места фальши современного мира, где вы реально ощутите гордый, горный дух нашей прекрасной страны…
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида. Транспорт
Что не входит
Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, «I LOVE TBILISI»
Завершение: Тбилиси, Мейдан
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ежедневно в 12:00
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