Что привлекает опытного и бывалого путешественника? Какой маршрут ему выбрать, когда казалось бы, его уже ничего не удивит? Доверьтесь нам, мы откроем вам то, что скрыто от глаз обычного обывателя. Мы покажем вам девственные леса, дикие и необузданные реки и водопады, где вы окунетесь в мир древних традиций, где религия и язычество настолько переплетены между собой, что кажется мистикой, где нет места фальши современного мира, где вы реально ощутите гордый, горный дух нашей прекрасной страны…