читать дальше

тем местам, где мы были. Порой казалось, что водитель первый раз едет по этому маршруту, так как мы несколько раз спрашивали дорогу у местных. Места и мост, конечно, очень красивые и посмотреть хотя бы один раз эти места точно стоит