Экскурсии на водопады из Тбилиси

Найдено 7 экскурсий в категории «Водопады» в Тбилиси, цены от €15, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
11 часов
35 отзывов
Увлекательное путешествие из Тбилиси в Казбеги: природа и история Грузии
Путешествие по величественным горам Грузии, историческим местам и скрытым жемчужинам природы
Начало: На площади Свободы
«Здесь есть также малый водопад и озеро»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
7 часов
5 отзывов
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Групповая поездка в красивейшее природное место с водопадами
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«Туда, где со стен каньона нитями струятся водопады»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7851 за человека
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
6 отзывов
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Сделать отличные снимки у водопадов, скал, крепостей и памятников, до которых не добираются туристы
Начало: Центр Тбилиси
«Нетуристическая Грузия: от крепостей до водопадов»
27 июня в 08:00
5 июля в 08:00
186 за всё до 3 чел.
Путешествие из Тбилиси по Имеретии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие из Тбилиси по Имеретии
Увидеть знаменитый столп Кацхи, пройти виа феррату и отдохнуть у водопада
Начало: на Площади свободы
«Малый водопад Шавморева на реке Проне»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
130 за человека
Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
Высокогорная деревня, водопады и кофе на бриллиантовом мосту
Начало: В районе Серных бань
«Дашбашский каньон и каскадные водопады»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8048 за человека
Бриллиантовый мост, каньон Дашбаши и каскадные водопады
🚌 На автобусе
скидка
44%
Мини-группа
7 часов
9 отзывов
Бриллиантовый мост, каньон Дашбаши и каскадные водопады
Групповая поездка из Тбилиси - к самым свежим и фотогеничным достопримечательностям Грузии
Начало: На площади Свободы
«Спуститесь по тропе к каскадным водопадам и сделаете миллион красивых фото»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9050 за человека
Авторская экскурсия «Неизведанная Кахетия»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
Авторская экскурсия «Неизведанная Кахетия»
Посетить малоизвестные древние города, побывать в гостях у кистинцев и полюбоваться водопадом Хадори
Начало: на площади Революции роз
«В завершение мы отправимся в глубь ущелья, посетим живописный водопад Хадори»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 230 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в группе)
    Все прошло очень хорошо, мы остались довольны! Гид Роберт, помимо хороших знаний, оказался ещё и прекрасным певцом и радовал нас по дороге красивыми песнями на грузинском языке!
  • Д
    Диана
    4 июня 2024
    Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в группе)
    Экскурсия прошла на высшем уровне, все остались довольны, даже несмотря на то, что она достаточно длительная. Посмотрели все указанные места,
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    все круто продумано по таймингу, везде успели. Гид божественный, очень интересно все рассказывал, местами шутил, что очень поддерживало общую атмосферу. Рекомендую данную экскурсию 100 процентов, наверное одна из самых запоминающихся из Тбилиси, вспоминаем всей семьей до сих пор!!

    Экскурсия прошла на высшем уровне, все остались довольны, даже несмотря на то, что она достаточно длительнаяЭкскурсия прошла на высшем уровне, все остались довольны, даже несмотря на то, что она достаточно длительнаяЭкскурсия прошла на высшем уровне, все остались довольны, даже несмотря на то, что она достаточно длительнаяЭкскурсия прошла на высшем уровне, все остались довольны, даже несмотря на то, что она достаточно длительная
  • М
    Мария
    30 мая 2024
    Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в группе)
    Хорошая экскурсия, отличный маршрут. Приятный экскурсовод и водитель. Поездка оставила только положительные впечатления. Спасибо организаторам.
    Хорошая экскурсия, отличный маршрут. Приятный экскурсовод и водитель. Поездка оставила только положительные впечатления. Спасибо организаторамХорошая экскурсия, отличный маршрут. Приятный экскурсовод и водитель. Поездка оставила только положительные впечатления. Спасибо организаторам
  • А
    Алина
    29 мая 2024
    Бриллиантовый мост, каньон Дашбаши и каскадные водопады
    Все понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, что в наш приезд было
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    ветрено и качели на мосту не работали, но это ни сколько не испортило впечатление о поездке! Спасибо экскурсоводу Генриетте за этот чудесный день! 🇬🇪♥️.

    Все понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, чтоВсе понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, чтоВсе понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, чтоВсе понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, чтоВсе понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, чтоВсе понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, чтоВсе понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, чтоВсе понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, что
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Бриллиантовый мост, каньон Дашбаши и каскадные водопады
    В целом экскурсия понравилась: природа Грузии просто изумительна, Генриетта хороший гид, но как-то нам не хватило как будто информации по
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    тем местам, где мы были. Порой казалось, что водитель первый раз едет по этому маршруту, так как мы несколько раз спрашивали дорогу у местных. Места и мост, конечно, очень красивые и посмотреть хотя бы один раз эти места точно стоит

  • В
    Валерия
    2 мая 2024
    Путешествие из Тбилиси по Имеретии
    Было очень весело) Активности правда много, запасайтесь обувью с хорошим протектором и желательно взять тапки типа кроксов)))
  • П
    Полина
    2 мая 2024
    Бриллиантовый мост, каньон Дашбаши и каскадные водопады
    Пишу отзыв, уже рассматривая фото дома с поездки в каньон Дашбаш. Очень понравилась экскурсия, мост конечно заставил немного набраться храбрости,
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    но все безопасно. Виды супер. После посещения самого моста дается время для спуска вниз в каньон к водопадам. Лучше надевать удобную обувь, так как потом подьем немного в горку, это хорошая такая физ нагрузка. После моста и каньона посмотрели сохранившуюся немецкую деревню и церковь.

    Пишу отзыв, уже рассматривая фото дома с поездки в каньон Дашбаш. Очень понравилась экскурсия, мост конечноПишу отзыв, уже рассматривая фото дома с поездки в каньон Дашбаш. Очень понравилась экскурсия, мост конечноПишу отзыв, уже рассматривая фото дома с поездки в каньон Дашбаш. Очень понравилась экскурсия, мост конечно
  • А
    Александр
    25 апреля 2024
    Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
    Прекрасная экскурсия ❤️ Спасибо вам
  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
    Большое спасибо за прекрасный день. Всё очень понравилось. Великолепное место Красивые каскады водопадов в Каньоне Дашбаши, глаз не оторвать. Запоминающаяся поездка, эмоций море От всей души рекомендую
  • К
    Клавдия
    20 апреля 2024
    Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
    Невероятное место, завораживающая красота, подвесная дорога и подвесной мост Каскадные водопады и каньон Очень впечатляет Грузия волшебная страна Здесь хочется остаться навсегда Спасибо вам за прекрасный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в группе)
  2. Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
  3. Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
  4. Путешествие из Тбилиси по Имеретии
  5. Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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