1 чел.
По популярности
скидка
55%
Групповая
11 часов
Увлекательное путешествие из Тбилиси в Казбеги: природа и история Грузии
Путешествие по величественным горам Грузии, историческим местам и скрытым жемчужинам природы
Начало: На площади Свободы
«Здесь есть также малый водопад и озеро»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
33€15 за человека
скидка
35%
Групповая
7 часов
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Групповая поездка в красивейшее природное место с водопадами
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«Туда, где со стен каньона нитями струятся водопады»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
78€51 за человека
Фотопрогулка
8 часов
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Сделать отличные снимки у водопадов, скал, крепостей и памятников, до которых не добираются туристы
Начало: Центр Тбилиси
«Нетуристическая Грузия: от крепостей до водопадов»
27 июня в 08:00
5 июля в 08:00
€186 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Тбилиси по Имеретии
Увидеть знаменитый столп Кацхи, пройти виа феррату и отдохнуть у водопада
Начало: на Площади свободы
«Малый водопад Шавморева на реке Проне»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€130 за человека
скидка
40%
Мини-группа
8 часов
Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
Высокогорная деревня, водопады и кофе на бриллиантовом мосту
Начало: В районе Серных бань
«Дашбашский каньон и каскадные водопады»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
80€48 за человека
скидка
44%
Мини-группа
7 часов
Бриллиантовый мост, каньон Дашбаши и каскадные водопады
Групповая поездка из Тбилиси - к самым свежим и фотогеничным достопримечательностям Грузии
Начало: На площади Свободы
«Спуститесь по тропе к каскадным водопадам и сделаете миллион красивых фото»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
90€50 за человека
Индивидуальная
10 часов
Авторская экскурсия «Неизведанная Кахетия»
Посетить малоизвестные древние города, побывать в гостях у кистинцев и полюбоваться водопадом Хадори
Начало: на площади Революции роз
«В завершение мы отправимся в глубь ущелья, посетим живописный водопад Хадори»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от €230 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 июня 2024Все прошло очень хорошо, мы остались довольны! Гид Роберт, помимо хороших знаний, оказался ещё и прекрасным певцом и радовал нас по дороге красивыми песнями на грузинском языке!
- ДДиана4 июня 2024Экскурсия прошла на высшем уровне, все остались довольны, даже несмотря на то, что она достаточно длительная. Посмотрели все указанные места,
- ММария30 мая 2024Хорошая экскурсия, отличный маршрут. Приятный экскурсовод и водитель. Поездка оставила только положительные впечатления. Спасибо организаторам.
- ААлина29 мая 2024Все понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, что в наш приезд было
- ААнна10 мая 2024В целом экскурсия понравилась: природа Грузии просто изумительна, Генриетта хороший гид, но как-то нам не хватило как будто информации по
- ВВалерия2 мая 2024Было очень весело) Активности правда много, запасайтесь обувью с хорошим протектором и желательно взять тапки типа кроксов)))
- ППолина2 мая 2024Пишу отзыв, уже рассматривая фото дома с поездки в каньон Дашбаш. Очень понравилась экскурсия, мост конечно заставил немного набраться храбрости,
- ААлександр25 апреля 2024Прекрасная экскурсия ❤️ Спасибо вам
- ЕЕлена25 апреля 2024Большое спасибо за прекрасный день. Всё очень понравилось. Великолепное место Красивые каскады водопадов в Каньоне Дашбаши, глаз не оторвать. Запоминающаяся поездка, эмоций море От всей души рекомендую
- ККлавдия20 апреля 2024Невероятное место, завораживающая красота, подвесная дорога и подвесной мост Каскадные водопады и каньон Очень впечатляет Грузия волшебная страна Здесь хочется остаться навсегда Спасибо вам за прекрасный день!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Водопады»
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