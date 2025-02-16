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Из Тбилиси мы отправимся в историческую область на северо-востоке страны. Вы побываете в сёлах, построенных на неприступных склонах высокогорья.



Увидите редкие образцы фортификационной архитектуры и узнаете, как горцы столетиями защищали свои земли.



А в доме-музее Важи Пшавелы познакомитесь с душой грузинского народа через творчество одного из наших величайших писателей.