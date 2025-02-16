Из Тбилиси мы отправимся в историческую область на северо-востоке страны. Вы побываете в сёлах, построенных на неприступных склонах высокогорья.
Увидите редкие образцы фортификационной архитектуры и узнаете, как горцы столетиями защищали свои земли.
А в доме-музее Важи Пшавелы познакомитесь с душой грузинского народа через творчество одного из наших величайших писателей.
Увидите редкие образцы фортификационной архитектуры и узнаете, как горцы столетиями защищали свои земли.
А в доме-музее Важи Пшавелы познакомитесь с душой грузинского народа через творчество одного из наших величайших писателей.
Описание экскурсии
- Вы побываете в местах, которые редко посещают путешественники, и откроете для себя древние села, построенные на головокружительных высотах.
- Мы исследуем самое знаменитое и колоритное село в Хевсурети — Шатили, а также село Муцо, где сохранились остатки крепости — некогда самой неуязвимой на северо-восточной границе Грузии.
- Пообщаемся с местными жителями и прикоснёмся к живым традициям края.
- Вы также оцените красоту местных ущелий реки Арагви и панорам Жинвальского водохранилища.
- Попробуете вкуснейшие хинкали по-хевсурски и другие традиционные блюда.
- И познакомитесь с культурным наследием региона, посетив дом-музей знаменитого писателя Важи Пшавелы в селе Чаргалы.
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожнике 4×4 Mitsubishi Delica или Mercedes ML.
- Дополнительные расходы: обед в кафе — $15–20 за человека, дом-музей — меньше $0,5 с человека.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Тбилиси
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Миша, я представляю дружную команду гидов в Грузии. С радостью покажем вам самые интересные и живописные места любимой страны. Ждём вас на наших экскурсиях.Задать вопрос
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