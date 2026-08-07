Приглашаем юных путешественников и их родителей на интерактивную экскурсию по Тбилиси! Вы будете искать достопримечательности с помощью ребусов и шифров, выполнять квест-задания и участвовать в мини-спектакле о Грузии. А ещё кататься на аттракционе, есть пончики и фотографироваться в национальных костюмах.
Описание квеста
- Галерея исторических миниатюр с макетами городов и стран, кораблей и дворцов
- Самый популярный парк в Тбилиси и катание на колесе обозрения
- Мини-урок истории Грузии с театральными элементами
- Фотосессия в образе средневековых кавказских, римских и греческих воинов
- Викторина на внимательность с призами
- Вкусные пончики, мороженое и лимонад
И многое другое!
Организационные детали
- Как минимум одним из участников должен быть подросток или ребёнок 7-15 лет
- По запросу можно провести экскурсию для большего числа людей — цену и детали уточняйте в личном сообщении
- В стоимость всё включено: транспорт между удаленными локациями, входные билеты, раздаточные материалы и угощения
- Будем сопровождать вас на протяжении всей экскурсии: давать задания, проверять ответы и при необходимости делать подсказки
- Для поиска некоторых ответов вам понадобится смартфон с доступом к интернету
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за
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