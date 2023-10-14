Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков

Познакомиться с грузинской столицей в увлекательном и весёлом формате

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Ответы на вопросы
Приглашаю юных путешественников и их родителей на интерактивную экскурсию по Тбилиси! Вы будете искать достопримечательности с помощью ребусов и шифров, выполнять квест-задания и участвовать в мини-спектакле о Грузии. А ещё кататься на аттракционе, есть пончики и фотографироваться в национальных костюмах.
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
17
окт
18
окт
19
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20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Галерея исторических миниатюр с макетами городов и стран, кораблей и дворцов
  • Самый популярный парк в Тбилиси и катание на колесе обозрения
  • Мини-урок истории Грузии с театральными элементами
  • Фотосессия в образе средневековых кавказских, римских и греческих воинов
  • Викторина на внимательность с призами
  • Вкусные пончики, мороженое и лимонад

И многое другое!

Организационные детали

  • Как минимум одним из участников должен быть подросток или ребёнок 7-15 лет
  • По запросу я могу провести экскурсию для большего числа людей — цену и детали уточняйте в личном сообщении
  • В стоимость всё включено: транспорт между удаленными локациями, входные билеты, раздаточные материалы и угощения
  • Я буду сопровождать вас на протяжении всей экскурсии: давать задания, проверять ответы и при необходимости делать подсказки
  • Для поиска некоторых ответов вам понадобится смартфон с доступом к интернету

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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