Познакомиться с грузинской столицей в увлекательном и весёлом формате
Приглашаю юных путешественников и их родителей на интерактивную экскурсию по Тбилиси! Вы будете искать достопримечательности с помощью ребусов и шифров, выполнять квест-задания и участвовать в мини-спектакле о Грузии. А ещё кататься на аттракционе, есть пончики и фотографироваться в национальных костюмах.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Галерея исторических миниатюр с макетами городов и стран, кораблей и дворцов
- Самый популярный парк в Тбилиси и катание на колесе обозрения
- Мини-урок истории Грузии с театральными элементами
- Фотосессия в образе средневековых кавказских, римских и греческих воинов
- Викторина на внимательность с призами
- Вкусные пончики, мороженое и лимонад
И многое другое!
Организационные детали
- Как минимум одним из участников должен быть подросток или ребёнок 7-15 лет
- По запросу я могу провести экскурсию для большего числа людей — цену и детали уточняйте в личном сообщении
- В стоимость всё включено: транспорт между удаленными локациями, входные билеты, раздаточные материалы и угощения
- Я буду сопровождать вас на протяжении всей экскурсии: давать задания, проверять ответы и при необходимости делать подсказки
- Для поиска некоторых ответов вам понадобится смартфон с доступом к интернету
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 204 туристов
Добро пожаловать в Грузию, дорогие друзья! Меня зовут Валерий, мне 33 года. Родился в Грузии. Всё моё детство и юношество прошли в Тбилиси. Я побывал в 18 странах мира и свободно разговариваю на 7 языках. По роду занятий гид и переводчик, кроме того, я большой любитель вина. За время моей туристической деятельности мне посчастливилось побывать на лучших винодельнях Грузии и её столицы. Буду рад поделиться с вами своими знаниями и знакомствами. До встречи в Тбилиси!
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