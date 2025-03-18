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Индивидуальный тур в Кахетию - город любви Сигнахи

Обзорная экскурсия в Кахетию: путешествие по аутентичным улочкам Сигнахи
Погрузитесь в атмосферу романтичного Сигнахи с его уникальной архитектурой и гостеприимством.

Познакомьтесь с традициями виноделия Кахетии на дегустации в винном заводе, отведайте свежий хлеб и сыры, а затем посетите монастырь Бодбе — духовное сердце региона.
4
4 отзыва
Индивидуальный тур в Кахетию - город любви Сигнахи
Индивидуальный тур в Кахетию - город любви Сигнахи
Индивидуальный тур в Кахетию - город любви Сигнахи

Описание экскурсии

История и романтика города любви Сигнахи Современный Сигнахи — результат работы выдающихся дизайнеров и архитекторов, благодаря чему город преобразился и стал притягивать гостей со всего мира. Город обрел прозвище «город любви» — здесь открыт дом бракосочетаний, работающий круглосуточно, и ожила легенда художника Нико Пиросмани, связанная с его любимой. Дегустация и гастрономия Кахетии Кахетия — винный регион Грузии, здесь вы посетите винный завод и попробуете самые известные сорта местного вина. После вина будет возможность отведать свежий хлеб-шоти и разнообразные местные сыры, наблюдая за процессом выпечки. Духовный центр и виды монастыря Бодбе В монастыре Бодбе, построенном на священных мощах Святой Нино — крестительницы Грузии, вы услышите историю принятия христианства и насладитесь красотой монастырского двора и окружающих видов.

В соответствии с календарем

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Винный завод
  • Пекарня с грузинскими традициями
  • Город Сигнахи
  • Монастырь св. Нино в Бодбе
Что включено
  • Услуги проводника на личном транспорте
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Завершение: Любая локация в пределах Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: В соответствии с календарем
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
Недавно мы отправились в индивидуальный тур в Кахетию, и это путешествие превзошло все наши ожидания! Мы искали именно такой формат экскурсии, потому что не хотели путешествовать в составе группы –
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для нас важен комфорт, свобода передвижения и отсутствие привязанности к строгому графику. К тому же, мы не любим супер ранние подъемы, поэтому нас забрали прямо из отеля в удобное для нас время – в 11 утра, и при этом мы успели насладиться всеми запланированными местами.

Отдельное спасибо нашему гиду Карену за безупречную организацию и внимательность к деталям. Поездка прошла максимально комфортно, машина была удобной, а маршрут продуман так, чтобы мы могли в спокойном темпе насладиться каждым моментом.

Сигнахи – это настоящий город любви, который буквально завораживает своей атмосферой. Узкие мощеные улочки, живописные дома с резными балконами, потрясающие панорамные виды на Алазанскую долину – здесь действительно ощущается нечто особенное. Не зря этот город часто сравнивают с итальянскими!

Во время поездки мы попробовали традиционные кахетинские вина, насладились ароматным свежим хлебом и посетили монастырь Бодбе – место с удивительной энергетикой. Карен не просто показывал нам достопримечательности, но и делился интересными историями, создавая особую атмосферу, в которой хотелось слушать и впитывать каждое слово.

Этот день был наполнен яркими эмоциями, потрясающими видами и настоящим грузинским гостеприимством. Мы остались в восторге и благодарны Карену за эту поездку!

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А
Начну с плюсов. Карен - прекрасный водитель, водит очень аккуратно, микроавтобус шикарный, ехать было — одно удовольствие. В Сигнахи мы обедали в прекрасном ресторане с великолепным видом на горы. Мы
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попросились в Национальный музей, чтобы посмотреть экспозицию Пиросмани, и нас терпеливо ждали, пока мы там нагуляемся. По дороге мы заехали в дом, где нам показали, как пекут шоти пури в тонэ и дали попробовать испечь самим, это было здорово.

Минусы, наверное, связаны с нашими завышенными ожиданиями. Карен был немногословен, и его рассказы о местах, куда мы заезжали, были минимальными. Всё знакомство с кахетинским виноделием ограничилось посещением завода Ktw с дегустацией виноматериалов. Восхищаясь стилем вождения нашего водителя, всё же было очень жалко проезжать мимо красивейших мест без возможности остановиться и полюбоваться ими подольше, сфотографироваться — мы остановились только однажды.

Я уверен, для кого-то это был бы прекрасный фомат тура; у нас же были немного смешанные эмоции: так красиво и интересно всё вокруг, и насколько больше можно было бы узнать, попробовать и посмотреть за целый день. Карену большое спасибо, но наши ожидания были немного другими.

UPD: Продолжение тут: https://cloud.mail.ru/public/9aa1/d5g4v4eVU

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M
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Н
Брали экскурсию в Кахетию и город любви Сигнахи. Экскурсию должен был проводить Армен, но почему-то приехал другой гид. Хотя гидом назвать его трудно, нас просто отвезли в город Сигнахи, по
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дороге заехав на винный завод, и отвезли обратно. Никакой экскурсии по сути не было, гид выполнял обязанности водителя. В экскурсии было заявлено, что после винодельни мы должны заехать к кахинским домохозяйкам, которые пекут знаменитый грузинский хлеб-шоти, не заехали… причину нам не объяснили! В общем очень слабая экскурсия, не рекомендуем.

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