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попросились в Национальный музей, чтобы посмотреть экспозицию Пиросмани, и нас терпеливо ждали, пока мы там нагуляемся. По дороге мы заехали в дом, где нам показали, как пекут шоти пури в тонэ и дали попробовать испечь самим, это было здорово.



Минусы, наверное, связаны с нашими завышенными ожиданиями. Карен был немногословен, и его рассказы о местах, куда мы заезжали, были минимальными. Всё знакомство с кахетинским виноделием ограничилось посещением завода Ktw с дегустацией виноматериалов. Восхищаясь стилем вождения нашего водителя, всё же было очень жалко проезжать мимо красивейших мест без возможности остановиться и полюбоваться ими подольше, сфотографироваться — мы остановились только однажды.



Я уверен, для кого-то это был бы прекрасный фомат тура; у нас же были немного смешанные эмоции: так красиво и интересно всё вокруг, и насколько больше можно было бы узнать, попробовать и посмотреть за целый день. Карену большое спасибо, но наши ожидания были немного другими.



UPD: Продолжение тут: https://cloud.mail.ru/public/9aa1/d5g4v4eVU