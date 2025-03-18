Погрузитесь в атмосферу романтичного Сигнахи с его уникальной архитектурой и гостеприимством.
Познакомьтесь с традициями виноделия Кахетии на дегустации в винном заводе, отведайте свежий хлеб и сыры, а затем посетите монастырь Бодбе — духовное сердце региона.
Познакомьтесь с традициями виноделия Кахетии на дегустации в винном заводе, отведайте свежий хлеб и сыры, а затем посетите монастырь Бодбе — духовное сердце региона.
Описание экскурсииИстория и романтика города любви Сигнахи Современный Сигнахи — результат работы выдающихся дизайнеров и архитекторов, благодаря чему город преобразился и стал притягивать гостей со всего мира. Город обрел прозвище «город любви» — здесь открыт дом бракосочетаний, работающий круглосуточно, и ожила легенда художника Нико Пиросмани, связанная с его любимой. Дегустация и гастрономия Кахетии Кахетия — винный регион Грузии, здесь вы посетите винный завод и попробуете самые известные сорта местного вина. После вина будет возможность отведать свежий хлеб-шоти и разнообразные местные сыры, наблюдая за процессом выпечки. Духовный центр и виды монастыря Бодбе В монастыре Бодбе, построенном на священных мощах Святой Нино — крестительницы Грузии, вы услышите историю принятия христианства и насладитесь красотой монастырского двора и окружающих видов.
В соответствии с календарем
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Винный завод
- Пекарня с грузинскими традициями
- Город Сигнахи
- Монастырь св. Нино в Бодбе
Что включено
- Услуги проводника на личном транспорте
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Завершение: Любая локация в пределах Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: В соответствии с календарем
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Недавно мы отправились в индивидуальный тур в Кахетию, и это путешествие превзошло все наши ожидания! Мы искали именно такой формат экскурсии, потому что не хотели путешествовать в составе группы –
Вам был полезен этот отзыв?
А
Начну с плюсов. Карен - прекрасный водитель, водит очень аккуратно, микроавтобус шикарный, ехать было — одно удовольствие. В Сигнахи мы обедали в прекрасном ресторане с великолепным видом на горы. Мы
Вам был полезен этот отзыв?
M
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Брали экскурсию в Кахетию и город любви Сигнахи. Экскурсию должен был проводить Армен, но почему-то приехал другой гид. Хотя гидом назвать его трудно, нас просто отвезли в город Сигнахи, по
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Индивидуальный тур в Кахетию - город любви Сигнахи»
-
25%
Групповая
до 18 чел.
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
$24
$32 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Кахетия от К до Я
Пройтись по улочкам Сигнахи, посетить монастырь Нино и распробовать напитки винного края
Начало: место вашего проживания
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €188
€235 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
Чудесный день в Сигнахи: природа Кахетии и грузинское вино
Отправиться из Тбилиси в «город любви» за аутентичной атмосферой и местными деликатесами
Начало: В центре Тбилиси
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €76
€80 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Сигнахи - из Тбилиси в Кахетию
Проехать по Алазанской долине, погулять по городу любви и познакомиться с грузинским виноделием
Начало: В центре Тбилиси
18 авг в 08:30
20 авг в 08:30
от €193 за всё до 5 чел.
$245 за экскурсию