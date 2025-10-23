Экскурсия по страницам истории Грузии Это путешествие словно книга, где каждая остановка — новая глава. Первая — древняя столица, где до сих пор звучит эхо православия. Вторая — храм, нависающий над слиянием рек, как сторож времени. Третья — комната, где родился человек, изменивший XX век. И последняя — город, вырезанный в скале, где жили, молились и торговали тысячи лет назад. Наш маршрут:

Светицховели (Мцхета) — главный храм Грузии.

Джвари — культовый храм на вершине горы.

Гори — город-музей Сталина.

Уплисцихе — пещерный город с тысячелетней историей. Погрузитесь в суть грузинской истории — от святых до сталинских времён и до каменных пещер. Идеальное путешествие для тех, кто хочет понять, как менялась Грузия на протяжении веков. Важная информация:.

