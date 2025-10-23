Мои заказы

Исторический маршрут: от Уплисцихе до Мцхеты

Исторический маршрут
Однодневная экскурсия, охватывающая ключевые этапы истории Грузии: от древней столицы Мцхета с её собором Светицховели и храмом Джвари, до советской эпохи в музее Сталина в Гори и, наконец, в пещерном городе Уплисцихе — одном из старейших поселений на территории страны. Идеальное путешествие для тех, кто хочет понять, как менялась Грузия на протяжении веков.
4
3 отзыва
Исторический маршрут: от Уплисцихе до Мцхеты
Исторический маршрут: от Уплисцихе до Мцхеты
Исторический маршрут: от Уплисцихе до Мцхеты

Описание экскурсии

Экскурсия по страницам истории Грузии Это путешествие словно книга, где каждая остановка — новая глава. Первая — древняя столица, где до сих пор звучит эхо православия. Вторая — храм, нависающий над слиянием рек, как сторож времени. Третья — комната, где родился человек, изменивший XX век. И последняя — город, вырезанный в скале, где жили, молились и торговали тысячи лет назад. Наш маршрут:
  • Светицховели (Мцхета) — главный храм Грузии.
  • Джвари — культовый храм на вершине горы.
  • Гори — город-музей Сталина.
Уплисцихе — пещерный город с тысячелетней историей. Погрузитесь в суть грузинской истории — от святых до сталинских времён и до каменных пещер. Идеальное путешествие для тех, кто хочет понять, как менялась Грузия на протяжении веков. Важная информация:.
Уплисцихе — пещерный город с тысячелетней историей. Погрузитесь в суть грузинской истории — от святых до сталинских времён и до каменных пещер. Идеальное путешествие для тех, кто хочет понять, как менялась Грузия на протяжении веков. Важная информация:.
• Уплисцихе — пещерный город с тысячелетней историей. Погрузитесь в суть грузинской истории — от святых до сталинских времён и до каменных пещер. Идеальное путешествие для тех, кто хочет понять, как менялась Грузия на протяжении веков. Важная информация:
  • Учитывайте, что погодные условия в горах быстро меняются.
  • Важно соблюдать время, которое гид предоставляет на локациях.
  • Предупреждайте, пожалуйста, организатора, если не можете отправиться на экскурсию.

Отправляемся каждый день в 09:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Светицховели (Мцхета)
  • Джвари
  • Гори
  • Уплисцихе
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Дегустации вина
Что не входит в цену
  • Входные билет (30 лари на все локации)
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано 11
Когда и сколько длится?
Когда: Отправляемся каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • Учитывайте, что погодные условия в горах быстро меняются
  • Важно соблюдать время, которое гид предоставляет на локациях
  • Предупреждайте, пожалуйста, организатора, если не можете отправиться на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
И
Иван
23 окт 2025
Гид рассказывал только в автобусе) на локациях экскурсий не было
G
GRIGORIY
3 авг 2025
Сегодня у нас была замечательная экскурсия. Экскурсовод Давид провел экскурсию очень профессионально с любовью к своему делу. Рассказал много очень интересного об истории Грузии. Большое тебе спасибо.
С
Светлана
20 июл 2025
Это было супер!!! Невероятной красоты место - Мцхета. А Уплесцихе надо внести с мисок чудес света!!! Горячо рекомендую всем. Экскурсовод
Давид работал на двух языках, - и это еще интереснее!

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии из Тбилиси

Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
На автобусе
9 часов
-
60%
182 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия «Вечная Грузия»: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас
Начало: Перед оперным театром
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
14 ноя в 09:30
€19€47 за человека
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
На машине
9 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Тбилиси
Путешествие по древним местам Грузии: Мцхета, Шиомгвиме и Уплисцихе. Узнайте больше о культуре и истории этой удивительной страны
Начало: Место Вашего проживания
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
от €208 за человека
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе - из Тбилиси
На машине
8 часов
-
10%
84 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе
Откройте для себя два уникальных места Грузии за один день. Увидьте, как страна развивалась от бронзового века до христианства
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
Завтра в 08:30
18 ноя в 08:30
от €218€242 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси