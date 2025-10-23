Однодневная экскурсия, охватывающая ключевые этапы истории Грузии: от древней столицы Мцхета с её собором Светицховели и храмом Джвари, до советской эпохи в музее Сталина в Гори и, наконец, в пещерном городе Уплисцихе — одном из старейших поселений на территории страны. Идеальное путешествие для тех, кто хочет понять, как менялась Грузия на протяжении веков.
Описание экскурсии
Экскурсия по страницам истории Грузии Это путешествие словно книга, где каждая остановка — новая глава. Первая — древняя столица, где до сих пор звучит эхо православия. Вторая — храм, нависающий над слиянием рек, как сторож времени. Третья — комната, где родился человек, изменивший XX век. И последняя — город, вырезанный в скале, где жили, молились и торговали тысячи лет назад. Наш маршрут:
- Светицховели (Мцхета) — главный храм Грузии.
- Джвари — культовый храм на вершине горы.
- Гори — город-музей Сталина.
Уплисцихе — пещерный город с тысячелетней историей. Погрузитесь в суть грузинской истории — от святых до сталинских времён и до каменных пещер. Идеальное путешествие для тех, кто хочет понять, как менялась Грузия на протяжении веков. Важная информация:.
Уплисцихе — пещерный город с тысячелетней историей. Погрузитесь в суть грузинской истории — от святых до сталинских времён и до каменных пещер. Идеальное путешествие для тех, кто хочет понять, как менялась Грузия на протяжении веков. Важная информация:.
• Уплисцихе — пещерный город с тысячелетней историей. Погрузитесь в суть грузинской истории — от святых до сталинских времён и до каменных пещер. Идеальное путешествие для тех, кто хочет понять, как менялась Грузия на протяжении веков. Важная информация:
- Учитывайте, что погодные условия в горах быстро меняются.
- Важно соблюдать время, которое гид предоставляет на локациях.
- Предупреждайте, пожалуйста, организатора, если не можете отправиться на экскурсию.
Отправляемся каждый день в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Светицховели (Мцхета)
- Джвари
- Гори
- Уплисцихе
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустации вина
Что не входит в цену
- Входные билет (30 лари на все локации)
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано 11
Когда и сколько длится?
Когда: Отправляемся каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Учитывайте, что погодные условия в горах быстро меняются
- Важно соблюдать время, которое гид предоставляет на локациях
- Предупреждайте, пожалуйста, организатора, если не можете отправиться на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
23 окт 2025
Гид рассказывал только в автобусе) на локациях экскурсий не было
G
GRIGORIY
3 авг 2025
Сегодня у нас была замечательная экскурсия. Экскурсовод Давид провел экскурсию очень профессионально с любовью к своему делу. Рассказал много очень интересного об истории Грузии. Большое тебе спасибо.
С
Светлана
20 июл 2025
Это было супер!!! Невероятной красоты место - Мцхета. А Уплесцихе надо внести с мисок чудес света!!! Горячо рекомендую всем. Экскурсовод
Давид работал на двух языках, - и это еще интереснее!
Давид работал на двух языках, - и это еще интереснее!
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
-
60%
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия «Вечная Грузия»: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас
Начало: Перед оперным театром
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
14 ноя в 09:30
€19
€47 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Тбилиси
Путешествие по древним местам Грузии: Мцхета, Шиомгвиме и Уплисцихе. Узнайте больше о культуре и истории этой удивительной страны
Начало: Место Вашего проживания
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
от €208 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе
Откройте для себя два уникальных места Грузии за один день. Увидьте, как страна развивалась от бронзового века до христианства
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
Завтра в 08:30
18 ноя в 08:30
от €218
€242 за всё до 6 чел.