Приглашаю принять участие в нашем уникальном мероприятии «Грузинский этнос».
Всего за полдня через призму народных танцев, многоголосия и застолья, вы увидите и узнаете о Грузии столько, сколько самостоятельный путешественник не узнал бы за несколько дней, а то и недель.
Помимо приятных воспоминаний и атмосферных фотографий, вернувшись на Родину, вы сможете порадовать ваших близких и родных новыми навыками в грузинских танцах, приготовлением хинкали и хачапури и знаниями мудрых тостов.
Всего за полдня через призму народных танцев, многоголосия и застолья, вы увидите и узнаете о Грузии столько, сколько самостоятельный путешественник не узнал бы за несколько дней, а то и недель.
Помимо приятных воспоминаний и атмосферных фотографий, вернувшись на Родину, вы сможете порадовать ваших близких и родных новыми навыками в грузинских танцах, приготовлением хинкали и хачапури и знаниями мудрых тостов.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Собор Святой Троицы (Самеба)
- Церковь Метехи (церковь V века)
- Серные бани (V век)
- Крепость Нарикала (IV век)
- Улица Шардени и Манташевские ряды
- Район Авлабар
- Кафедральный собор Сиони (V век)
- Старый город (Тбилиси)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Наше знакомство с грузинским этносом мы начнем с посещения единственного контактного музея оружия в Тбилиси, где директор музея, известный этно-гид и историк, предстанет перед нами в княжеском облачении и покажет собственную коллекцию артефактов, найденных в разные времена на территории и за пределами Грузии. Также из уст знатока старины вы узнаете о малоизвестных исторических фактах из раннего и позднего средневековья.
Кроме того, у вас будет уникальная возможность не только осмотреть, но и прикоснуться к истории прошлых веков. Вы сможете облачиться в традиционные грузинские костюмы и доспехи и принять участие в увлекательной фотосессии. Среди музейных экспонатов вы увидите оригинальные кинжалы бронзового века, каменные наконечники стрел, шашки, подковы и другое.
Грузинские народные танцы и единоборстваНеспешной прогулкой мы направимся в сторону заведения, где обучают грузинским боевым искусствам и народным танцам. В сопровождении профессионального хореографа вы примете участие в мастер-классе по обучению одного или двух народных танцев, а опытные танцоры ансамбля покажут два зажигательных танцевальных номера.
Далее у вас будет уникальная возможность, стать свидетелями живого исполнения фольклорных песен, которые признаны шедеврами устного нематериального наследия и являются неотъемлемой частью, грузинской самобытности. Подпевать, разрешается!
Изюминкой данного мероприятия будет захватывающая демонстрация грузинских боевых искусств в исполнении профессионалов.
Всемирно известное грузинское застолье — СупраПолучив положительный заряд энергии от головокружительной программы грузинского фольклора, мы заглянем в гости к тбилисской семье. Вы сможете поучаствовать в мастер-классе по приготовлению грузинских блюд. В этом же доме вас ждет щедрое грузинское застолье с разнообразными закусками с горячими блюдами, а также домашнее вино и чача. В ходе трапезы вас непринужденно научат правилам грузинского застолья, расскажут о последовательностях тостов и как правильно пить из рога.
По правилам Супры, после 5-6 бокалов гордые грузины демонстрируют в танцах свой зажигательный и в то же время сдержанный характер. И вы не отказывайте себе в этом: под уже знакомую мелодию покажите, чему вы научились на предыдущем мероприятии. Гости и хозяева будут приятно удивлены.
Каждый день в 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Посещение музея оружия
- Мастер-класс грузинских танцев
- Мастер-класс хинкали и хачапури
- Традиционная грузинская Супра (Застолье в грузинской семье)
- Фотосессия
- Трансфер
- Дегустация вина и чачи
- Пешеходная экскурсия по старому городу Тбилиси
- Бутилированная вода для каждого участника мероприятия
- Что не входит
- Входные билеты на общественный транспорт
- Аттракционы
- Музеи (~от 0, 5 до 2$)
- Место начала и завершения?
- г. Тбилиси, ул. Шардена, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 15:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- По нашим новым правилам, 50% от оставшейся суммы (можно также оплатить в эквиваленте в грузинской национальной валюте) вам нужно будет перевести на наш банковский счет (таким образом мы страхуем себя и гида в случае если в последнюю минуту у гостей меняются планы, а гид пропустил другую потенциальную экскурсию).
- Способ оплаты:
- Банковским переводом Bank of Georgia или TBC. Перевести 50% от оставшейся суммы нужно не позднее, чем за 3 часа до начала мероприятия. Вторую часть 50% гид получает на руки.
- Граждане РФ могут совершить платеж на банковский счет наших партнёров в России, с помощью телефонного номера
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании