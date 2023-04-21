Наше знакомство с грузинским этносом мы начнем с посещения единственного контактного музея оружия в Тбилиси, где директор музея, известный этно-гид и историк, предстанет перед нами в княжеском облачении и покажет собственную коллекцию артефактов, найденных в разные времена на территории и за пределами Грузии. Также из уст знатока старины вы узнаете о малоизвестных исторических фактах из раннего и позднего средневековья.

Кроме того, у вас будет уникальная возможность не только осмотреть, но и прикоснуться к истории прошлых веков. Вы сможете облачиться в традиционные грузинские костюмы и доспехи и принять участие в увлекательной фотосессии. Среди музейных экспонатов вы увидите оригинальные кинжалы бронзового века, каменные наконечники стрел, шашки, подковы и другое.

Грузинские народные танцы и единоборстваНеспешной прогулкой мы направимся в сторону заведения, где обучают грузинским боевым искусствам и народным танцам. В сопровождении профессионального хореографа вы примете участие в мастер-классе по обучению одного или двух народных танцев, а опытные танцоры ансамбля покажут два зажигательных танцевальных номера.

Далее у вас будет уникальная возможность, стать свидетелями живого исполнения фольклорных песен, которые признаны шедеврами устного нематериального наследия и являются неотъемлемой частью, грузинской самобытности. Подпевать, разрешается!

Изюминкой данного мероприятия будет захватывающая демонстрация грузинских боевых искусств в исполнении профессионалов.

Всемирно известное грузинское застолье — СупраПолучив положительный заряд энергии от головокружительной программы грузинского фольклора, мы заглянем в гости к тбилисской семье. Вы сможете поучаствовать в мастер-классе по приготовлению грузинских блюд. В этом же доме вас ждет щедрое грузинское застолье с разнообразными закусками с горячими блюдами, а также домашнее вино и чача. В ходе трапезы вас непринужденно научат правилам грузинского застолья, расскажут о последовательностях тостов и как правильно пить из рога.

По правилам Супры, после 5-6 бокалов гордые грузины демонстрируют в танцах свой зажигательный и в то же время сдержанный характер. И вы не отказывайте себе в этом: под уже знакомую мелодию покажите, чему вы научились на предыдущем мероприятии. Гости и хозяева будут приятно удивлены.