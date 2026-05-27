Бирюзовая лента реки тянется между скалами, под землёй мерцают озёра, а каменные залы раскрашены иллюминацией. Вы прогуляетесь по Мартвильскому каньону, спуститесь в пещеру Прометея, отдохнёте в термальных источниках и узнаете, как Колхида связана с мифом об аргонавтах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пещера Прометея

Самая большая в Имеретии. Внутри вас ждут просторные залы со сталактитами и сталагмитами, каменные каскады и озёра, куда не попадает солнечный свет. Желающие прокатятся на лодке по руслу подземной реки.

Мартвильский каньон

Здесь вода тысячелетиями пробивала путь в известняковых скалах, оставив после себя узкое ущелье. Вы сможете осмотреть каньон с воды и увидеть древние окаменелости в камне.

Горячие источники

Время полежать в тёплых ванночках и отдохнуть. Источники очень горячие — около 70°С, но там, где вода смешивается с горной рекой, температура комфортная.

А ещё вы:

узнаете, кто такие картвели

разберётесь, как устроены родственные связи в грузинской культуре и откуда берёт начало грузинский язык

услышите легенды Колхиды и попробуете угадать, что перевозили в амфорах, найденных на дне озера Палиастоми

Ориентировочный тайминг

9:00 — выезд из Тбилиси

12:00 — пещера Прометея

15:00 — обед

16:00 — каньон Мартвили, термальные источники

20:00 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобилях Mercedes-Benz E class, Ford Fusion, Toyota Camry или Toyota Prius

На лодочную прогулку допускают детей ростом выше 1 м

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы