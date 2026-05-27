Бирюзовая лента реки тянется между скалами, под землёй мерцают озёра, а каменные залы раскрашены иллюминацией.
Вы прогуляетесь по Мартвильскому каньону, спуститесь в пещеру Прометея, отдохнёте в термальных источниках и узнаете, как Колхида связана с мифом об аргонавтах.
Описание экскурсии
Пещера Прометея
Самая большая в Имеретии. Внутри вас ждут просторные залы со сталактитами и сталагмитами, каменные каскады и озёра, куда не попадает солнечный свет. Желающие прокатятся на лодке по руслу подземной реки.
Мартвильский каньон
Здесь вода тысячелетиями пробивала путь в известняковых скалах, оставив после себя узкое ущелье. Вы сможете осмотреть каньон с воды и увидеть древние окаменелости в камне.
Горячие источники
Время полежать в тёплых ванночках и отдохнуть. Источники очень горячие — около 70°С, но там, где вода смешивается с горной рекой, температура комфортная.
А ещё вы:
- узнаете, кто такие картвели
- разберётесь, как устроены родственные связи в грузинской культуре и откуда берёт начало грузинский язык
- услышите легенды Колхиды и попробуете угадать, что перевозили в амфорах, найденных на дне озера Палиастоми
Ориентировочный тайминг
9:00 — выезд из Тбилиси
12:00 — пещера Прометея
15:00 — обед
16:00 — каньон Мартвили, термальные источники
20:00 — возвращение в Тбилиси
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобилях Mercedes-Benz E class, Ford Fusion, Toyota Camry или Toyota Prius
- На лодочную прогулку допускают детей ростом выше 1 м
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- вход в Мартвильский каньон — 20 лари с чел. ($7), для школьников — 5,50 лари ($2), детям до 6 лет — бесплатно
- вход в пещеру Прометея — 25 лари с чел. ($9), для школьников — 5,50 лари ($2), детям до 6 лет — бесплатно
- лодка в Мартвильском каньоне — 20 лари с чел. ($7)
- лодка в пещере Прометея — 20 лари с чел. ($7)
- обед — по меню ресторана
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роберт — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 5168 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в свою страну и своё дело. Мы стараемся передать путешественникам всю любовь к Грузии, её природе и истории.
