Экскурсии на горячие термальные источники в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Термальные источники» в Тбилиси, цены от €35, скидки до 35%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Кахетия от К до Я
На машине
9 часов
-
35%
51 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Винное путешествие по Тбилиси
Путешествие по Кахетии: винодельни, Сигнахи и монастырь святой Нино. Откройте для себя вкус и культуру региона, наслаждаясь красотами природы
Начало: место вашего проживания
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€169€260 за всё до 4 чел.
Релакс в Тбилиси: чай, бани и грузинская кухня
На машине
4.5 часа
-
15%
2 отзыва
Индивидуальная
Тбилиси: мастер-класс и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси: насладитесь чайной церемонией, расслабьтесь в серных банях и приготовьте грузинские блюда
Начало: На площади Свободы
«Серные бани на горячих источниках (1 час)В приватной комнате вы расслабитесь и отпустите всё напряжение»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€213€250 за человека
Минеральные источники Боржоми и горный воздух Бакуриани
На машине
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Минеральные источники Боржоми и горный воздух Бакуриани
Отправиться к императорским источникам и на родину олимпийских чемпионов
Начало: В районе улицы Самгебро
«Здесь вы сможете окунуться в тёплые термальные источники и расслабиться в окружении природы»
Расписание: ежедневно в 09:00
€35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    9 мая 2025
    Релакс в Тбилиси: чай, бани и грузинская кухня
    Отличная экскурсия, единственная на Трипстере на текущий момент, которая предлагает посещение серной бани - визитной карточки города. Мы были в
    читать дальше

    пестрой бане, чему тоже приятно удивились, посетили шикарную чайную церемонию и мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури. Гид и организация на высоте😋

  • Д
    Денис
    22 февраля 2025
    Релакс в Тбилиси: чай, бани и грузинская кухня
    Отличная экскурсия
    Отличная экскурсияОтличная экскурсия

Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в декабре 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 213 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
