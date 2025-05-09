-
35%
Индивидуальная
до 4 чел.
Винное путешествие по Тбилиси
Путешествие по Кахетии: винодельни, Сигнахи и монастырь святой Нино. Откройте для себя вкус и культуру региона, наслаждаясь красотами природы
Начало: место вашего проживания
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€169
€260 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
Тбилиси: мастер-класс и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси: насладитесь чайной церемонией, расслабьтесь в серных банях и приготовьте грузинские блюда
Начало: На площади Свободы
«Серные бани на горячих источниках (1 час)В приватной комнате вы расслабитесь и отпустите всё напряжение»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€213
€250 за человека
Групповая
до 18 чел.
Минеральные источники Боржоми и горный воздух Бакуриани
Отправиться к императорским источникам и на родину олимпийских чемпионов
Начало: В районе улицы Самгебро
«Здесь вы сможете окунуться в тёплые термальные источники и расслабиться в окружении природы»
Расписание: ежедневно в 09:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna9 мая 2025Отличная экскурсия, единственная на Трипстере на текущий момент, которая предлагает посещение серной бани - визитной карточки города. Мы были в
- ДДенис22 февраля 2025Отличная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Термальные источники»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в декабре 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 213 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2025 год по теме «Термальные источники», 54 ⭐ отзыва, цены от €35. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль