Из Тбилиси в Казбеги: Военно-Грузинская дорога и храм у подножия Казбека
Один день среди великих гор, древних крепостей и самых красивых панорам Грузии
Мы проедем по маршруту, который веками связывал Северный и Южный Кавказ.
Остановимся у бирюзовых вод Жинвальского водохранилища, посетим средневековую крепость Ананури, поднимемся к Крестовому перевалу и окажемся у подножия Казбека. Главной точкой маршрута станет храм Гергети. На всём пути — горные пейзажи, местные легенды и рассказы о традициях высокогорных регионов.
Описание экскурсии
8:00–9:00 — выезд из Тбилиси и Жинвальское водохранилище
Уже через час после старта перед нами откроется одно из самых живописных мест региона. Сделаем остановку на смотровой площадке, чтобы полюбоваться им.
9:00–10:00 — крепость Ананури
Здесь вы увидите старинные башни, храмы и оборонительные стены, а также узнаете о князьях Арагви, междоусобных войнах и роли крепости в истории Восточной Грузии.
10:00–10:30 — слияние Белой и Чёрной Арагви
Остановимся у места, где встречаются две горные реки разного цвета. Я расскажу, почему их воды не смешиваются сразу, и поделюсь одной из самых известных грузинских легенд, связанных с этим местом.
11:30–12:30 — арка Дружбы народов и панорамы Кавказа
Отсюда открываются впечатляющие виды на горные хребты, долины и серпантины Военно-Грузинской дороги.
12:30–13:00 — Крестовый перевал
Проедем через одну из самых высоких точек Военно-Грузинской дороги. Вы узнаете, почему перевал получил такое название и какое значение он имел для путешественников, торговцев и армий на протяжении столетий.
13:00–14:00 — обед в горах
Отличная возможность попробовать блюда грузинской кухни и немного отдохнуть перед следующей частью маршрута.
14:00–15:00 — Степанцминда и подъём к храму Гергети
Из небольшого горного посёлка у подножия Казбека на внедорожнике мы поднимемся к храму Гергети, который уже много веков возвышается над долиной на фоне заснеженных вершин.
15:00–16:00 — храм Гергети и виды на Казбек
Вы услышите историю монастыря и связанные с ним легенды, а также узнаете, почему это место стало символом грузинских гор.
17:00–20:00 — возвращение в Тбилиси
Организационные детали
Маршрут может корректироваться в зависимости от погоды и дорожных условий
Подъём к храму Гергети на внедорожнике оплачивается дополнительно: 1–2 человека — 60 лари за машину, от 3 человек — 20 лари с человека
Обед — за свой счёт, по меню заведения
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
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Провели экскурсии для 567 туристов
Вот уже несколько лет я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение — родиться в стране, где природа и предки всё читать дальшеуменьшить
сделали за меня. Моя работа и работа моих коллег заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовётся Грузией. Наши туры сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное — создадут именно то представление о Грузии, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями.
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