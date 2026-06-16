Мы проедем по маршруту, который веками связывал Северный и Южный Кавказ. Остановимся у бирюзовых вод Жинвальского водохранилища, посетим средневековую крепость Ананури, поднимемся к Крестовому перевалу и окажемся у подножия Казбека. Главной точкой маршрута станет храм Гергети. На всём пути — горные пейзажи, местные легенды и рассказы о традициях высокогорных регионов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:00–9:00 — выезд из Тбилиси и Жинвальское водохранилище

Уже через час после старта перед нами откроется одно из самых живописных мест региона. Сделаем остановку на смотровой площадке, чтобы полюбоваться им.

9:00–10:00 — крепость Ананури

Здесь вы увидите старинные башни, храмы и оборонительные стены, а также узнаете о князьях Арагви, междоусобных войнах и роли крепости в истории Восточной Грузии.

10:00–10:30 — слияние Белой и Чёрной Арагви

Остановимся у места, где встречаются две горные реки разного цвета. Я расскажу, почему их воды не смешиваются сразу, и поделюсь одной из самых известных грузинских легенд, связанных с этим местом.

11:30–12:30 — арка Дружбы народов и панорамы Кавказа

Отсюда открываются впечатляющие виды на горные хребты, долины и серпантины Военно-Грузинской дороги.

12:30–13:00 — Крестовый перевал

Проедем через одну из самых высоких точек Военно-Грузинской дороги. Вы узнаете, почему перевал получил такое название и какое значение он имел для путешественников, торговцев и армий на протяжении столетий.

13:00–14:00 — обед в горах

Отличная возможность попробовать блюда грузинской кухни и немного отдохнуть перед следующей частью маршрута.

14:00–15:00 — Степанцминда и подъём к храму Гергети

Из небольшого горного посёлка у подножия Казбека на внедорожнике мы поднимемся к храму Гергети, который уже много веков возвышается над долиной на фоне заснеженных вершин.

15:00–16:00 — храм Гергети и виды на Казбек

Вы услышите историю монастыря и связанные с ним легенды, а также узнаете, почему это место стало символом грузинских гор.

17:00–20:00 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали