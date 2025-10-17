Н Наталья Очень понравилось, гид Давид великолепен все понятно доступно быстро, весело. Рады были провести время в приятной компании, спасибо огромное

Г Галина Очень понравился гид Мамука. У него очень хорошая грамотная речь. Узнала много нового о Грузии и мест где мы были. Понравился город Сигнахи.

П Полина Большое спасибо Тимуру! Очень увлеченно и интересно рассказывает о Грузии. Видно, что горит своим делом. Всем рекомендую 🤌🏻

Н Наталья Спасибо Тимуру за прекрасный день и душевную атмосферу! Несмотря на погоду, впечатления остались только положительные!

Т Татьяна Экскурсоводу Зурабу респект! Отличная и весёлая экскурсия получилась! Узнали много нового из истории Грузии, очень много красивых тостов было сказано при дегустации! Очень понравилось на частной винодельне, где все подробно рассказали и показали и дали попробовать напитки собственного производства! Наша команда «Фазанов» осталась очень довольна! Спасибо вам!

A Albina Замечательная экскурсия.

Уже по 2му разу едем с Тимуром в Кахетию.

Интересные истории в перемешку со вкусными напитками, фруктами и вкусными помидорами мммм.

Спасибо большое за удачную экскурсию

Д Дмитрий Я ездил с семьёй в Кахети,гид Георгий… мы в полном ВОСТОРГЕ👍 ОБАЛДЕННАЯ экскурсия 👍👍👍

Всем РЕКОМЕНДУЕМ☝️

привет из Израиля🇮🇱🤝🇬🇪

О Ольга Все, что было заявлено в плане экскурсии увидели. Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо экскурсоводу Нино. Она провела экскурсию очень интересно, активно, познавательно! С ней экскурсия пролетела" на одном дыхании". Всем рекомендую.

N Nadezhda Очень понравилась экскурсия в Кахетию + винодельня Киндзмараули 👍

Гид Нино - это просто профессионал своего дела, отвечала на все вопросы, всем помогала, все рассказывала на двух языках: русский и английский. Даже дети наши от нее в восторге😍 Спасибо Вам Нино за рассказы и замечательные впечатления от Грузии❤️

А Алексей Экскурсия замечательная. Места потрясающие…. Чуть омрачило путешествие задержка отправления почти на час. Грузия прекрасна!!!

В Владимир Прекрасная экскурсия с Нино,все мило и интересно,дегустации,поход по заводу выпускающему вино Киндзмараули.

Город Любви с замечательной дегустацией,минус городка один-очень нужны деньги,поэтому в двух единственных ресторанах конские цены. В целом традиционный маршрут на один день,можно сьездить.