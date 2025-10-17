Приглашаем на душевную экскурсию по Кахетии! Вас ждут домашние чача, чурчхела и мёд в Манави, тишина монастыря Бодбе, романтика Сигнаги с видом на Алазанскую долину и дегустация легендарного кахетинского вина на заводе Киндзмараули. Почувствуйте вкус и тепло настоящей Грузии!
Описание мастер-классаДушевная Грузия Эта поездка — про настоящую Кахетию: тёплую, вкусную и душевную. Мы с вами начнём с деревни Манави, где угощают домашним вином, чачей, мёдом, пастилой, а ещё здесь можно самому сделать чурчхелу. Потом заедем в монастырь Бодбе — тихое, красивое место, связанное с историей святой Нино. Здесь особая атмосфера, спокойная и светлая. История и культура Дальше — Сигнаги, город любви. Здесь вы прогуляетесь по узким улочкам, увидите старинную крепость, заглянете в винные лавки, и главное — с крепостной стены открывается один из самых красивых видов на Алазанскую долину. Финальная остановка — винный завод Киндзмараули, где покажут процесс производства вина и устроят дегустацию 4-х видов вин. Это отличный шанс попробовать легендарное кахетинское вино прямо на месте. Важная информация:
- Рекомендуем подбирать одежду под погодные условия и надевать удобную обувь.
- Предупредите нас, если не можете отправиться на экскурсию.
- Гид оставляет за собой право менять последовательность посещения мест или же находить им альтернативу (только в случае ресторана или винного погреба).
Каждый день в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 9:00 Тбилиси
- От 11:00 до 12:00 Деревня Манави (Дегустации)
- От 12:40 до 13:20 Монастырь Бодбе
- От 13:40 до 15:40 Город Сигнахи (обед в Сигнахи от 35 лари)
- От 15:40 до 16:30 Завод Киндзмараули (Дегустации 10 лари)
- 19:30 окончание в Тбилиси
- Туалет 2 лари
Что включено
- Услуги гида
- Комфортнабельный микроавтобус
- Вход в монастырь Бодбе
- Дегустация вина в Манави
- Мастер-класс по изготовлению чурчхелы
Что не входит в цену
- Обед - от 35 лари
- Входной билет на завод Киндзмараули - 10 лари
Место начала и завершения?
Тбилси, ул. Абано, 13
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
17 окт 2025
Очень понравилось, гид Давид великолепен все понятно доступно быстро, весело. Рады были провести время в приятной компании, спасибо огромное
Г
Галина
9 окт 2025
Очень понравился гид Мамука. У него очень хорошая грамотная речь. Узнала много нового о Грузии и мест где мы были. Понравился город Сигнахи.
П
Полина
6 окт 2025
Большое спасибо Тимуру! Очень увлеченно и интересно рассказывает о Грузии. Видно, что горит своим делом. Всем рекомендую 🤌🏻
Н
Наталья
1 окт 2025
Спасибо Тимуру за прекрасный день и душевную атмосферу! Несмотря на погоду, впечатления остались только положительные!
Т
Татьяна
28 сен 2025
Экскурсоводу Зурабу респект! Отличная и весёлая экскурсия получилась! Узнали много нового из истории Грузии, очень много красивых тостов было сказано при дегустации! Очень понравилось на частной винодельне, где все подробно рассказали и показали и дали попробовать напитки собственного производства! Наша команда «Фазанов» осталась очень довольна! Спасибо вам!
A
Albina
19 сен 2025
Замечательная экскурсия.
Д
Дмитрий
25 авг 2025
Я ездил с семьёй в Кахети,гид Георгий… мы в полном ВОСТОРГЕ👍 ОБАЛДЕННАЯ экскурсия 👍👍👍
О
Ольга
24 авг 2025
Все, что было заявлено в плане экскурсии увидели. Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо экскурсоводу Нино. Она провела экскурсию очень интересно, активно, познавательно! С ней экскурсия пролетела" на одном дыхании". Всем рекомендую.
N
Nadezhda
7 авг 2025
Очень понравилась экскурсия в Кахетию + винодельня Киндзмараули 👍
А
Алексей
7 авг 2025
Экскурсия замечательная. Места потрясающие…. Чуть омрачило путешествие задержка отправления почти на час. Грузия прекрасна!!!
В
Владимир
1 авг 2025
Прекрасная экскурсия с Нино,все мило и интересно,дегустации,поход по заводу выпускающему вино Киндзмараули.
М
Мария
16 июн 2025
Все очень понравилось, гид Нино очень интересно и оживленно рассказывала, взаимодействовала с нами, приятная, дружелюбная.
