1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сокровища Кахетинского региона: индивидуальная экскурсия в Тбилиси
Познакомьтесь с винодельческими традициями Кахетии, посетите знаменитые монастыри и гончарную мастерскую. Узнайте историю и секреты производства вина
Начало: Винный бар «Санчо», ул. Гиорги Ахвледиани,23
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Кахетию: от виноделия до истории
Исследуйте сердце грузинского виноделия, вдохновляющие исторические памятники и уникальные традиции Кахетии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 221€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кахетия: Сигнахи, винодельни, монастырь Бодбе
Исследуйте сердце грузинского виноделия, исторические крепости и святые места в уникальной поездке из Тбилиси
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кахетия в грузинской ментальности
Винный тур с оглядкой на историю края
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кахетия - столица великих грузинских вин
Путешествие по живописному региону с акцентом на напитке-символе Грузии
Начало: в вашем отеле
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
€169 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
В Кахетию - край виноградной лозы
Познакомиться с легендарными монастырями, старинными городами и древней культурой виноделия
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Крепости Кахетии и самый большой в мире винный туннель
Побывать в уникальном кварельском погребе, попробовать легендарные вина и увидеть крепость Греми
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€165 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГригорий5 июня 2024Второй год подряд, третья экскурсия с уважаемым Зурабом, где мы заново открываем для себя Грузию. После каждой экскурсии возникает ощущение,
- ААлексей30 мая 2024Все было отлично
- ННадежда27 мая 2024Посетили сегодня экскурсию. Гоча, спасибо большое! Нам все очень понравилось! Отличная экскурсия! Учли все наши пожелания👍
- ННаталья22 мая 2024Михаил- знающий гид, интересный собеседник, обладающий прекрасным чувством юмора. День в Кахетии стал самым запоминающимся в нашем путешествии. Вано -
- ННаталия20 мая 2024Спасибо Вано за великолепный, насыщенный день, отличный водитель и замечательный рассказчик! Проехали по Кахетинскому кругу, экскурсия заняла 13 часов, но
- IInesa16 мая 2024Нам с подругой очень понравилась экскурсия по Кахетии, Михаил прекрасный рассказчик, эмоциональный, с прекрасным чувством юмора, знающий историю своей страны
- ССветлана15 мая 2024Поездка прошла замечательно! Гоча старался везде в свое время успеть показать нам самые лучшие места и вилы. Несмотря на пасмурную погоду мы насладились поездкой вдоволь. Спасибо за этот день, Гоча!
- ССергей11 мая 2024Это самая короткая экскурсия по Кахетии по времени и, соответственно, по наполнению. По-этому и стоимость чуть ниже. Мы побывали в
- ННаталья7 мая 2024Мы с друзьями были первый раз в Кахетии. Очень красивая природа, горы, небольшие поселения. Единственное, что идут ремонтные дорожные работы,
- EEkaterina7 мая 2024Спасибо от всего сердца Георгию за экскурсию, чувство, что провели день с старым близким другом! А грузинские песни на пути обратно. . это абсолютное поражение в сердце! Точно рекомендуем))
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Кварели»
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