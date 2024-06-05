Кварели

Найдено 10 экскурсий в категории «Кварели» в Тбилиси, цены от €165, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кахетия - сокровищница грузинского вина
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
101 отзыв
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Сокровища Кахетинского региона
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
119 отзывов
Сокровища Кахетинского региона: индивидуальная экскурсия в Тбилиси
Познакомьтесь с винодельческими традициями Кахетии, посетите знаменитые монастыри и гончарную мастерскую. Узнайте историю и секреты производства вина
Начало: Винный бар «Санчо», ул. Гиорги Ахвледиани,23
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
292 отзыва
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
75 отзывов
Путешествие в Кахетию: от виноделия до истории
Исследуйте сердце грузинского виноделия, вдохновляющие исторические памятники и уникальные традиции Кахетии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 221199 за всё до 6 чел.
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Страна Кахетия: дивные уголки
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
54 отзыва
Кахетия: Сигнахи, винодельни, монастырь Бодбе
Исследуйте сердце грузинского виноделия, исторические крепости и святые места в уникальной поездке из Тбилиси
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
170 за всё до 4 чел.
Кахетия в грузинской ментальности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Кахетия в грузинской ментальности
Винный тур с оглядкой на историю края
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Кахетия - столица великих грузинских вин
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Кахетия - столица великих грузинских вин
Путешествие по живописному региону с акцентом на напитке-символе Грузии
Начало: в вашем отеле
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
169 за всё до 4 чел.
В Кахетию - край виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
75 отзывов
В Кахетию - край виноградной лозы
Познакомиться с легендарными монастырями, старинными городами и древней культурой виноделия
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Крепости Кахетии и самый большой в мире винный туннель
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Крепости Кахетии и самый большой в мире винный туннель
Побывать в уникальном кварельском погребе, попробовать легендарные вина и увидеть крепость Греми
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
165 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    5 июня 2024
    Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
    Второй год подряд, третья экскурсия с уважаемым Зурабом, где мы заново открываем для себя Грузию. После каждой экскурсии возникает ощущение,
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    что ты приехал к близкому родственнику, который не смотря на жару, длительность поездки, высокие подъемы и спуски, с большим удовольствием показывает красоты и материальную историю родной страны, сопровождая информативный исторический экскурс красивым русским языком. Интеллигентность и легкость в общении, насыщенность исторической информацией и ее грамотная подача, оптимально построенные маршруты, позволят Вам комфортно, информативно,красиво и вкусно (места аутентичной кухни) провести время в познании Грузии.

  • А
    Алексей
    30 мая 2024
    Кахетия - сокровищница грузинского вина
    Все было отлично
  • Н
    Надежда
    27 мая 2024
    В Кахетию - край виноградной лозы
    Посетили сегодня экскурсию. Гоча, спасибо большое! Нам все очень понравилось! Отличная экскурсия! Учли все наши пожелания👍
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
    Михаил- знающий гид, интересный собеседник, обладающий прекрасным чувством юмора. День в Кахетии стал самым запоминающимся в нашем путешествии. Вано -
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    наш водитель не только профи в своём деле, он ещё и создавал неповторимую атмосферу во время переездов своими комментариями и шутками. Михаил посоветовал нам прекрасный ресторан с аутентичной кухней в Тбилиси, забронировал серные бани под свою ответственность без предоплаты. В общем, когда мы случайно встретились в Кутаиси - бросились друг к другу как родные. Очень приятно ощутить себя не очередным клиентом, а дорогим гостем. Спасибо за всё!

  • Н
    Наталия
    20 мая 2024
    Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
    Спасибо Вано за великолепный, насыщенный день, отличный водитель и замечательный рассказчик! Проехали по Кахетинскому кругу, экскурсия заняла 13 часов, но
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    время пролетело незаметно! Очень впечатлил городок Сигнахи, маленький Греми, Цинандали, Телави и его Мимино, душевный ужин - как завершение экскурсии. Еще раз спасибо, и, надеюсь, до новых встреч!

  • I
    Inesa
    16 мая 2024
    Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
    Нам с подругой очень понравилась экскурсия по Кахетии, Михаил прекрасный рассказчик, эмоциональный, с прекрасным чувством юмора, знающий историю своей страны
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    и умеющий преподность ее очень доступно, не перегружая фактами и цифрами. Понравилось в Шуми, чудесное место. . Мы в восторге от усадьбы Чавчавадзе. . Побывать на корпорации Киндзмараулитоже было очень интересно, понравилась дегустация вина,гид Виктория, которую для нас организовал Михаил прекрасно провела экскурсию и дегустацию вина. . Кахетия удивительный и прекрасный край и Михаил очень Мы очень благодарны Михаилу и водителю Джони за очень внимательное и заботливое отношение к нам на протяжении всей жкскурсии. Рекомендуем!!!

    Нам с подругой очень понравилась экскурсия по Кахетии, Михаил прекрасный рассказчик, эмоциональный, с прекрасным чувством юмораНам с подругой очень понравилась экскурсия по Кахетии, Михаил прекрасный рассказчик, эмоциональный, с прекрасным чувством юмораНам с подругой очень понравилась экскурсия по Кахетии, Михаил прекрасный рассказчик, эмоциональный, с прекрасным чувством юмораНам с подругой очень понравилась экскурсия по Кахетии, Михаил прекрасный рассказчик, эмоциональный, с прекрасным чувством юмораНам с подругой очень понравилась экскурсия по Кахетии, Михаил прекрасный рассказчик, эмоциональный, с прекрасным чувством юмораНам с подругой очень понравилась экскурсия по Кахетии, Михаил прекрасный рассказчик, эмоциональный, с прекрасным чувством юмораНам с подругой очень понравилась экскурсия по Кахетии, Михаил прекрасный рассказчик, эмоциональный, с прекрасным чувством юмораНам с подругой очень понравилась экскурсия по Кахетии, Михаил прекрасный рассказчик, эмоциональный, с прекрасным чувством юмора
  • С
    Светлана
    15 мая 2024
    В Кахетию - край виноградной лозы
    Поездка прошла замечательно! Гоча старался везде в свое время успеть показать нам самые лучшие места и вилы. Несмотря на пасмурную погоду мы насладились поездкой вдоволь. Спасибо за этот день, Гоча!
    Поездка прошла замечательно! Гоча старался везде в свое время успеть показать нам самые лучшие места иПоездка прошла замечательно! Гоча старался везде в свое время успеть показать нам самые лучшие места иПоездка прошла замечательно! Гоча старался везде в свое время успеть показать нам самые лучшие места иПоездка прошла замечательно! Гоча старался везде в свое время успеть показать нам самые лучшие места и
  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Страна Кахетия: дивные уголки
    Это самая короткая экскурсия по Кахетии по времени и, соответственно, по наполнению. По-этому и стоимость чуть ниже. Мы побывали в
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    Алазанской долине, Сигнахи, монастыре Бодбе и на дегустации на заводе. Мы не попали на частную винодельню, Георгий сказал что там закрыта дорога. Увы. Поскольку, дегустация на заводе нам не очень понравилась. По дороге Георгий достаточно красочно рассказывал про виноделие, было интересно послушать из первых уст. Жаль, в Сигнахи мы побывали только 15 мин. Хотелось бы побольше побродить в этом прекрасном месте. Виды там потрясающие. Также, мы не побывали в Телави, о котором заявлено в шапке экскурсии.

  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
    Мы с друзьями были первый раз в Кахетии. Очень красивая природа, горы, небольшие поселения. Единственное, что идут ремонтные дорожные работы,
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    и есть места не очень удобные для проезда (но это временное неудобство). Нашим гидом был Вано, уроженец Кахетии, поэтому рассказывал и показывал Кахетию с особым удовольствием. Интересно было побывать в усадьбе Александра Чавчавадзе и храме XI века Алаверди. Кроме этого, было любопытно познакомиться с особенностями местного виноделия, традициями и открыть для себя вкус. Отличный сомелье Стас на семейной винодельне Mildiani, кроме того, побывали на дегустации хозяйства Vaziani. Для Кахетии одного дня маловато, но если мало времени, то эта экскурсия отличный вариант для знакомства с этим живописным краем! Смело рекомендуем!

  • E
    Ekaterina
    7 мая 2024
    Кахетия - сокровищница грузинского вина
    Спасибо от всего сердца Георгию за экскурсию, чувство, что провели день с старым близким другом! А грузинские песни на пути обратно. . это абсолютное поражение в сердце! Точно рекомендуем))
    Спасибо от всего сердца Георгию за экскурсию, чувство, что провели день с старым близким другом! АСпасибо от всего сердца Георгию за экскурсию, чувство, что провели день с старым близким другом! АСпасибо от всего сердца Георгию за экскурсию, чувство, что провели день с старым близким другом! А

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Кварели»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Кахетия - сокровищница грузинского вина
  2. Сокровища Кахетинского региона
  3. Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
  4. Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
  5. Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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