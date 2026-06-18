Из Тбилиси: каньон Мартвили, пещера Прометея, церковь Баграта и Кутаиси

Путешествие в Колхетинскую низменность: групповой тур из Тбилиси на автобусе
На один день мы покинем Тбилиси и отправимся в сторону Кутаиси. Будьте готовы — наша экскурсия стартует в 7 утра.

Нам надо преодолеть 220 километров в одну сторону! Всего три часа и мы окажемся в Колхетинской низменности.

Со мной вы прогуляетесь по каньону Мартвили, узнаете историю пещеры Прометея и заглянете в церковь Баграта.
4.2
20 отзывов
Из Тбилиси: каньон Мартвили, пещера Прометея, церковь Баграта и Кутаиси
Из Тбилиси: каньон Мартвили, пещера Прометея, церковь Баграта и Кутаиси
Из Тбилиси: каньон Мартвили, пещера Прометея, церковь Баграта и Кутаиси

Описание экскурсии

Рано утром, в 7 часов, мы отправимся в путь в Западную Грузию 220 км. Переходим Рикоцкий перевал, скоро нас ждет Кутаиси. Мы находимся в Колхетинской низменности, о которой ходят легенды. Здесь аргонавты под командованием Ясона украли золотое руно, здесь в окрестных горах на скале ехал Прометей, здесь земля выдающихся воинов древности, здесь происходили удивительные события.

Каждый день в 07:00.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пещера Прометея
  • Каньон Мартвили
  • Церковь Баграта
Что включено
  • Комфортабельный автомобиль с кондиционером, высококвалифицированный гид.
  • Оставшуюся сумму можно оплатить кредитной картой.
Что не входит в цену
  • Билет в пещеру Прометея 25+ 40 лари на лодке. Каньон Мартвили. Катер 40+ 20 лари. Обед около 25-35 лари.
Место начала и завершения?
Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Прекрасная экскурсия! Приготовьтесь провести целый день в увлекательной поездке. Мы посетили уникальные места: пещеру Прометея и коньон Мартвил. Спасибо опытному гиду Георгию, который подсказывал лучшие локации для фотографий, а также для покупки сувениров.
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Z
Мы очень рады, что отправились в путешествие с Ushba Travel (нам нужно было добраться из Тбилиси в Кутаиси). Экскурсия по каньону Мартвили и пещере Прометея (Обязательно прокатитесь на лодочке!!!) потрясающая
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и насыщенная! Гид Георгий очень приятный в общении, прекрасное чувство юмора, рассказал много интересных фактов и историй (низкий поклон Вам за Ваш труд). Нам очень повезло с погодой, что не может радовать. После поездки море удивительных фотографий и приятных впечатлений))). Не надо думать, надо ехать)))

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Л
Здравствуйте! Я дважды заказывала экскурсии в турагентстве Ushba Travel, первый раз мы ездили на Каньон Мартвили и в Пещеру Прометея с экскурсоводом Натальей, второй раз ездили в Казбеги с экскурсоводом
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Георгием. Особенное впечатление на меня произвел Каньон Мартвили,где мы сплавлялись на лодках, одно из самых красивых мест в Грузии! Каньон Мартвили располагается в регионе Мегрелия. Этот регион имеет очень интересную историю, связанную с таким интересным мифическим персонажем как Медея. Спасибо гиду Наталье за увлекательный рассказ!!! Также во время второй экскурсии мы посетили очень интересную крепость Ананури, где можно было забраться по каменной стене и сделать классные фотографии - возможность пережить легкий и приятный экстримальный опыт) Со стены крепости открывается потрясающий вид на реку Ведзатхеви с голубой водой и очаровательную черепичную крышу Успенского храма 17 века.
В Ushba travel работают невероятно обаятельные, позитивные, образованные гиды, знатоки своего дела, очень весёлые, очень внимательные и очень отзывчивые. В частности, хочу отметить, что во время экскурсии на Каньон Мартвили я оставила свой телефон в супермаркете во время стоянки и именно благодаря гиду Наталье телефон удалось найти. А У гида Георгия потрясающее чувство юмора! Было очень приятно познакомиться с Натальей и с Георгием.
От всей души советую экскурсии турагентства Ushba travel!!! Спасибо за незабываемые впечатления❤

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М
Учитывая красоты пещеры Прометея и каньона Мартвили, это могла бы быть прекрасная экскурсия, если бы не несколько НО:
- Было невозможно поплавать на лодке по пещере из-за прошедших ливней, но об
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этом заранее не узнать. Ладно, там и без этого пещера очень красивая и стоит своих денег (стоила она, как и указано, 25 лари)
- Храма Баграта не было вообще. Непонятно, зачем он упоминается. Но может, мы просто туда не успели?. . Потому что следующее Но… - Как и следовало в описании экскурсии, мы хотели пройтись по каньону Мартвили, но ВНЕЗАПНО оказалось, что там есть еще куча более дорогих опций, которые очень неорганизованно объявлялись по дороге. Джипы под 50 лари (вроде) и рафтинг под 80 лари. Соответственно, у неготовых к такому, о чем нигде заранее не сказано, просто не оказалось денег. Более того, поговаривают, что на джипах (куда пошла бОльшая часть группы) еще и вроде как купаться можно было в реке… ну а плавки, естественно, есть еще у мЕньшего процента людей. По итогу та немногочисленная часть группы, что просто гуляла по каньону, еще ЧАС дожидалась остальных, катавшихся на джипах. Вход в каньон, кстати, стоит 20 лари, а не 17 или 12. На лодках там поплавать - еще 20. Максимальная неорганизованность во второй половине экскурсии. Гид очень мало внимания уделял англоговорящей части нашей группы, потому что она была слишком маленькая. Во многом именно другим туристам пришлось налаживать с иностранцами контакт, чтобы им было понятнее… Но спасибо гиду - подвез до метро.

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М
Очень понравилась природа в каньоне и изумительный цвет воды. На экскурсии был общительный гид Георгий с отличным чувством юмора. Дорога из Тбилиси не показалось долгой или утомительной.
В пещере Прометея было много народу и гида, который проводил там экскурсию на трех языках было почти неслышно. В целом экскурсия понравилась
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M
Новые впечатления, великолепные виды, шикарные горы, озёра, каньоны и все за один день!
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