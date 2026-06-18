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этом заранее не узнать. Ладно, там и без этого пещера очень красивая и стоит своих денег (стоила она, как и указано, 25 лари)

- Храма Баграта не было вообще. Непонятно, зачем он упоминается. Но может, мы просто туда не успели?. . Потому что следующее Но… - Как и следовало в описании экскурсии, мы хотели пройтись по каньону Мартвили, но ВНЕЗАПНО оказалось, что там есть еще куча более дорогих опций, которые очень неорганизованно объявлялись по дороге. Джипы под 50 лари (вроде) и рафтинг под 80 лари. Соответственно, у неготовых к такому, о чем нигде заранее не сказано, просто не оказалось денег. Более того, поговаривают, что на джипах (куда пошла бОльшая часть группы) еще и вроде как купаться можно было в реке… ну а плавки, естественно, есть еще у мЕньшего процента людей. По итогу та немногочисленная часть группы, что просто гуляла по каньону, еще ЧАС дожидалась остальных, катавшихся на джипах. Вход в каньон, кстати, стоит 20 лари, а не 17 или 12. На лодках там поплавать - еще 20. Максимальная неорганизованность во второй половине экскурсии. Гид очень мало внимания уделял англоговорящей части нашей группы, потому что она была слишком маленькая. Во многом именно другим туристам пришлось налаживать с иностранцами контакт, чтобы им было понятнее… Но спасибо гиду - подвез до метро.