На один день мы покинем Тбилиси и отправимся в сторону Кутаиси. Будьте готовы — наша экскурсия стартует в 7 утра.
Нам надо преодолеть 220 километров в одну сторону! Всего три часа и мы окажемся в Колхетинской низменности.
Со мной вы прогуляетесь по каньону Мартвили, узнаете историю пещеры Прометея и заглянете в церковь Баграта.
Нам надо преодолеть 220 километров в одну сторону! Всего три часа и мы окажемся в Колхетинской низменности.
Со мной вы прогуляетесь по каньону Мартвили, узнаете историю пещеры Прометея и заглянете в церковь Баграта.
Описание экскурсииРано утром, в 7 часов, мы отправимся в путь в Западную Грузию 220 км. Переходим Рикоцкий перевал, скоро нас ждет Кутаиси. Мы находимся в Колхетинской низменности, о которой ходят легенды. Здесь аргонавты под командованием Ясона украли золотое руно, здесь в окрестных горах на скале ехал Прометей, здесь земля выдающихся воинов древности, здесь происходили удивительные события.
Каждый день в 07:00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещера Прометея
- Каньон Мартвили
- Церковь Баграта
Что включено
- Комфортабельный автомобиль с кондиционером, высококвалифицированный гид.
- Оставшуюся сумму можно оплатить кредитной картой.
Что не входит в цену
- Билет в пещеру Прометея 25+ 40 лари на лодке. Каньон Мартвили. Катер 40+ 20 лари. Обед около 25-35 лари.
Место начала и завершения?
Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Прекрасная экскурсия! Приготовьтесь провести целый день в увлекательной поездке. Мы посетили уникальные места: пещеру Прометея и коньон Мартвил. Спасибо опытному гиду Георгию, который подсказывал лучшие локации для фотографий, а также для покупки сувениров.
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Z
Мы очень рады, что отправились в путешествие с Ushba Travel (нам нужно было добраться из Тбилиси в Кутаиси). Экскурсия по каньону Мартвили и пещере Прометея (Обязательно прокатитесь на лодочке!!!) потрясающая
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Л
Здравствуйте! Я дважды заказывала экскурсии в турагентстве Ushba Travel, первый раз мы ездили на Каньон Мартвили и в Пещеру Прометея с экскурсоводом Натальей, второй раз ездили в Казбеги с экскурсоводом
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М
Учитывая красоты пещеры Прометея и каньона Мартвили, это могла бы быть прекрасная экскурсия, если бы не несколько НО:
- Было невозможно поплавать на лодке по пещере из-за прошедших ливней, но об
- Было невозможно поплавать на лодке по пещере из-за прошедших ливней, но об
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М
Очень понравилась природа в каньоне и изумительный цвет воды. На экскурсии был общительный гид Георгий с отличным чувством юмора. Дорога из Тбилиси не показалось долгой или утомительной.
В пещере Прометея было много народу и гида, который проводил там экскурсию на трех языках было почти неслышно. В целом экскурсия понравилась
В пещере Прометея было много народу и гида, который проводил там экскурсию на трех языках было почти неслышно. В целом экскурсия понравилась
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M
Новые впечатления, великолепные виды, шикарные горы, озёра, каньоны и все за один день!
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