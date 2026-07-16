Покажем вам Грузию с открыток — с изумрудной водой, таинственными пещерами и пейзажами, от которых захватывает дух.
Вы увидите подземные залы с разноцветной подсветкой, где можно прокатиться на лодке под сталактитами, и каньон среди скал и водопадов. Мы расскажем вам о Западной Грузии, достопримечательностях, царях и их подвигах.
Вы увидите подземные залы с разноцветной подсветкой, где можно прокатиться на лодке под сталактитами, и каньон среди скал и водопадов. Мы расскажем вам о Западной Грузии, достопримечательностях, царях и их подвигах.
Описание экскурсии
Трансфер из Тбилиси — 3,5–4 ч
Пещера Прометея — 2 ч. Вы увидите подземный мир с разноцветной подсветкой, залами, сталактитами и сталагмитами. По желанию можно прокатиться на лодке по озеру.
Обед — 1 ч. Попробуете традиционные грузинские блюда в местном кафе.
Дорога из пещеры в каньон — 1 ч
Мартвильский каньон — 2 ч. Изумрудный цвет воды многих очаровывает. Здесь вас ждёт прогулка на лодках среди живописных скал и водопадов.
Возвращение в Тбилиси — 4–5 ч
Организационные детали
- Едем на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером и системой отопления. Детских кресел нет
- Дополнительно оплачивается (за чел.): обед — 30 лари (€10), вход в каньон Мартвили — €13, пещеру Прометея — €8
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€44
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы хотим, чтобы вы почувствовали настоящую Грузию — её тепло, энергию и ту атмосферу, которая остаётся в сердце надолго. Наши экскурсии — это эмоции, маленькие открытия и взгляд местного жителя.
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