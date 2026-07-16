Покажем вам Грузию с открыток — с изумрудной водой, таинственными пещерами и пейзажами, от которых захватывает дух. Вы увидите подземные залы с разноцветной подсветкой, где можно прокатиться на лодке под сталактитами, и каньон среди скал и водопадов. Мы расскажем вам о Западной Грузии, достопримечательностях, царях и их подвигах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Трансфер из Тбилиси — 3,5–4 ч

Пещера Прометея — 2 ч. Вы увидите подземный мир с разноцветной подсветкой, залами, сталактитами и сталагмитами. По желанию можно прокатиться на лодке по озеру.

Обед — 1 ч. Попробуете традиционные грузинские блюда в местном кафе.

Дорога из пещеры в каньон — 1 ч

Мартвильский каньон — 2 ч. Изумрудный цвет воды многих очаровывает. Здесь вас ждёт прогулка на лодках среди живописных скал и водопадов.

Возвращение в Тбилиси — 4–5 ч

Организационные детали