7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Столица Имеретинского царства

Первым делом мы отправимся в одну из исторических столиц Грузии, которая старше Тбилиси на 2000 лет, — в Кутаиси. Вы услышите ключевые факты о судьбе города и его нынешней роли, проедете по улицам и посетите самую монументальную достопримечательность — собор Баграти. Этот храм назван в честь первого царя объединённой Грузии, и именно здесь был когда-то коронован Давид IV Строитель. Вы рассмотрите сохранившиеся фрагменты мозаики и ажурной резьбы, фрески Пресвятой Богородицы и крепостные стены вокруг собора. А с вершины холма, на котором стоит храм, взглянете на весь Кутаиси, реку и горы вокруг.

Монастыри и пещеры — о древности Грузии

Далее вас ждёт монастырь Моцамета Святых Давида и Константина с удивительной историей мощей этих мучеников. Вы узнаете, какие потери понесла обитель в годы советской власти и как вновь обрела реликвии благодаря местным жителям. После отправитесь к монастырю Гелати, мозаики которого считаются лучшими во всём Закавказье. А последней точкой станут карстовые пещеры Сатаплиа, где вы погрузитесь в необычную атмосферу древнего мира: здесь были найдены следы динозавров! Под занавес экскурсии вы пройдёте по стеклянной платформе прямо над пропастью и насладитесь панорамными видами окрестностей Кутаиси.