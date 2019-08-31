7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Святыни окрестностей Кутаиси и пещеры Сатаплиа

Посетить собор Баграта, монастыри Моцамета и Гелати и ощутить, какой разной бывает Грузия

Леди
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Леди – представитель гидов
За время экскурсии вы побываете в столице двух царств, соприкоснётесь с христианской историей страны и даже пройдете несколько шагов над пропастью! Судьбы грузинских мучеников, красоты окрестностей Кутаиси и центра города, старинная архитектура, мозаики, фрески и своды пещер — всё это вы увидите своими глазами, открывая удивительные грани Грузии.
230 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча от метро Авлабари
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У этой экскурсии7 отзывов
4.43
Святыни окрестностей Кутаиси и пещеры Сатаплиа
Святыни окрестностей Кутаиси и пещеры Сатаплиа

Что вас ожидает

Столица Имеретинского царства
Первым делом мы отправимся в одну из исторических столиц Грузии, которая старше Тбилиси на 2000 лет, — в Кутаиси. Вы услышите ключевые факты о судьбе города и его нынешней роли, проедете по улицам и посетите самую монументальную достопримечательность — собор Баграти. Этот храм назван в честь первого царя объединённой Грузии, и именно здесь был когда-то коронован Давид IV Строитель. Вы рассмотрите сохранившиеся фрагменты мозаики и ажурной резьбы, фрески Пресвятой Богородицы и крепостные стены вокруг собора. А с вершины холма, на котором стоит храм, взглянете на весь Кутаиси, реку и горы вокруг.

Монастыри и пещеры — о древности Грузии
Далее вас ждёт монастырь Моцамета Святых Давида и Константина с удивительной историей мощей этих мучеников. Вы узнаете, какие потери понесла обитель в годы советской власти и как вновь обрела реликвии благодаря местным жителям. После отправитесь к монастырю Гелати, мозаики которого считаются лучшими во всём Закавказье. А последней точкой станут карстовые пещеры Сатаплиа, где вы погрузитесь в необычную атмосферу древнего мира: здесь были найдены следы динозавров! Под занавес экскурсии вы пройдёте по стеклянной платформе прямо над пропастью и насладитесь панорамными видами окрестностей Кутаиси.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и бутылка негазированной воды включены в стоимость экскурсии.
  • В стоимость не включены входные билеты.
  • Продолжительность экскурсии указана примерно: ожидаемое время возвращения в Тбилиси — 10-11 вечера.
  • В Кутаиси предусмотрена остановка на обед (по желанию и оплачивается дополнительно).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Святыни окрестностей Кутаиси и пещеры Сатаплиа
Святыни окрестностей Кутаиси и пещеры Сатаплиа
Святыни окрестностей Кутаиси и пещеры Сатаплиа
Святыни окрестностей Кутаиси и пещеры Сатаплиа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Леди
Леди
Привет, я Леди — ваш гид по Грузии. Организую классные путешествия по всей стране с 2011 года и работаю с командой гидов-единомышленников. На наших экскурсиях вы будете приятно удивлены: узнаете не только интересные исторические факты, но и услышите о современной жизни грузин, о наших традициях и стремлениях, о вине и кухне, а также получите полезные явки-пароли. Неспешные экскурсии в компании местного друга бесповороно влюбят вас в Грузию! Я всегда буду с вами на связи и с удовольствием помогу спланировать свободное время. Давайте создадим общие яркие воспоминания. До встречи в солнечном Тбилиси!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

31 августа 2019
Длинная экскурсия на целый день. Раньше до Кутаиси не добирались. Рекомендовал-бы тем, кто посмотрел уже другие достопримечательности. Интересно, но далековато. Основные достопримечательности - природный парк с пещерой (небольшая, но интересная), следами динозавров (на любителя) и смотровой площадкой (шикарно), далее - небольшая прогулка по городу и разные соборы и монастыри. Единственный момент, я-бы немного увеличил время прогулки по городу.
Pavel
14 февраля 2019
Сама по себе экскурсия не так уж и плоха но есть несколько нюансов.
1. Это скорее летняя экскурсия, очень красивая природа, живописные места но увы зимой это выглядит не так круто как хотелось бы.
2. Расстояние до места экскурсии достаточно приличное и большая часть времени уходит на дорогу, все это достаточно утомительно.
3. От гида тоже многое зависит, я не скажу что нам попался плохой гид, но его знания были просто энциклопедическими и это стало минусом, рассказ был как из учебника истории, немного унывно.
4. В пещерах был свой гид, которого гидом назвать трудно, ничего толком не рассказал не показал, за несколько часов блуждания по горам проронил лишь пару слов.
В итоге экскурсия была больше утомительной чем интересной.
Если вам принципиально посетить именно те достопримечательности которые включены в данный маршрут то несомненно это ваш вариант. Ну а если у вас свободная программа, советую поискать что то получше.
Алмна
12 ноября 2018
Я получила такое удовольствие от этой экскурсии, просто словами не описать! И большая заслуга в этом гида Георгия! Может рассказать абсолютно все об истории родного края! Стоит сказать, что компания и ее сотрудники прикладывают максимальные усилия, чтобы сделать путешествие предельно комфортным для туристов, и это не может не радовать! Потрясающие по своей красноте храмы и виды на Кутаиси! После этой экскурсии хочется вернуться в Грузию и не раз) отдельное спасибо и нашему водителю Олегу ✋ P.S. Категорически не согласна с ниже оставленным негативным отзывом туристов. Даже как-то обидно за Георгия стало. Он очень образованный человек, с широким кругозором. Видимо туристы были не в духе. Помимо того, что как гид он профессионал, безусловно, так он ещё и автор книги «Царь пустыни». И всем желающим посетить Кутаиси, я рекомендую выбрать именно эту экскурсию!
5 ноября 2018
Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод. Очень много интересной и разнообразной информации. Могли получить ответы на любые вопросы связанные с историей страны. Спасибо большое Георгию.
29 октября 2018
Экскурсовод Леди очень душевно относиться к в своей работе. Рассказывала много и с воодушевлением. Я получила очень много новой и интересной информации. Леди внимательно относится к людям. Экскурсия была очень информативной и комфортной.
29 октября 2018
Добрый день. Не скажу что я в восторге от экскурсии. Скорее в восторге от гида Георгия. Грамотный, всесторонне развит, интересно излогает материал. Можно говорить не только по данной теме. Влеблен в свою страну. И заражает всех участников экскурсии. А вот гид в пещерах- яркая противоположность. Если вообще этого человека можно так назвать. Его даже проводником назвать нельзя.. Никакойабсолютно информации. И группу бросил. Мое мнение- не соответствует цена- качество. Но все равно "спасибо' Хотелось бы отметить водителя - прсто"спец.". И экскурсовода по Тбилиси. Прсто умница. Удачи и прцветания вашей компании.
1 октября 2018
Отличный маршрут!Спасибо гиду Гиоргию.Рассказывал интересно и доступно.От Тбилиси долговато ехать,но это того стоило.

Леди проводит ещё 10 экскурсий

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