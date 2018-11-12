7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Святыни окрестностей Кутаиси и пещеры Сатаплиа - из Тбилиси

Посетить собор Баграта и монастырь Моцамета и ощутить, какой разной бывает Грузия
Вы увидите одну из исторических столиц Грузии, которая старше Тбилиси на 2000 лет. Прикоснётесь к христианской истории страны и пройдёте несколько шагов над пропастью.

Вас ждут красоты центра и окрестностей Кутаиси, старинная архитектура, мозаики, фрески и своды пещер.
4.5
7 отзывов
Святыни окрестностей Кутаиси и пещеры Сатаплиа - из Тбилиси
Святыни окрестностей Кутаиси и пещеры Сатаплиа - из Тбилиси
Святыни окрестностей Кутаиси и пещеры Сатаплиа - из Тбилиси

Описание экскурсии

Столица Имеретинского царства — Кутаиси

  • Вы проедете по улицам и услышите о судьбе города и его нынешней роли.
  • Посетите собор Баграти. Храм назван в честь первого царя объединённой Грузии, здесь когда-то короновали Давида IV Строителя.
  • Рассмотрите сохранившиеся фрагменты мозаики и ажурной резьбы, фрески Пресвятой Богородицы и крепостные стены вокруг собора.
  • А с вершины холма, на котором стоит храм, взглянете на весь Кутаиси, реку и горы вокруг.

Монастыри и пещеры — древность Грузии

  • Узнаете историю монастыря Моцамета и мощей Святых Давида и Константина. Услышите, какие потери понесла обитель в годы советской власти и как вновь обрела реликвии благодаря местным жителям.
  • Отправитесь к монастырю Гелати, мозаики которого считаются лучшими во всём Закавказье.
  • Погрузитесь в необычную атмосферу древнего мира в карстовых пещерах Сатаплиа, где были найдены следы динозавров.
  • Пройдёте по стеклянной платформе над пропастью и насладитесь панорамными видами окрестностей Кутаиси.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле, бутылка негазированной воды включена в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: входные билеты в локации, обед (по желанию, в Кутаиси предусмотрена остановка).
  • Расстояние от Тбилиси до Кутаиси — 230 км, около 4 часов в дороге. Продолжительность экскурсии указана примерно: ожидаемое время возвращения в Тбилиси — 10–11 вечера.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От метро Авлабари
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леди
Леди — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 847 туристов
Привет! Я Леди — ваш личный гид по Грузии! с 2011 года я создаю для своих гостей незабываемые путешествия и помогаю взглянуть на страну не только глазами туриста, но и
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как местный житель. Вместе с моей командой профессиональных гидов мы покажем вам Грузию, в которую невозможно не влюбиться: живую, душевную, гостеприимную! На наших экскурсиях вас ждут не просто исторические факты и архитектурные жемчужины. Вы узнаете о современной жизни грузин, заглянете в скрытые уголки города, попробуете лучшее вино, услышите местные легенды и мифы, а также откроете для себя традиции и кухню так, как это делаем мы — с любовью и юмором. И конечно, поделимся нашими личными рекомендациями, секретными местами и «явками-паролями», которые знают только местные! Здесь, в солнечном Тбилиси, мы вместе создадим яркие воспоминания, полные вкусов, ароматов и открытий. Давайте превратим ваше путешествие в настоящую историю, которую вы будете с теплотой вспоминать ещё долгие годы! До встречи в Грузии!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
2
1
Алмна
Я получила такое удовольствие от этой экскурсии, просто словами не описать! И большая заслуга в этом гида Георгия! Может рассказать абсолютно все об истории родного края! Стоит сказать, что компания
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и ее сотрудники прикладывают максимальные усилия, чтобы сделать путешествие предельно комфортным для туристов, и это не может не радовать! Потрясающие по своей красноте храмы и виды на Кутаиси! После этой экскурсии хочется вернуться в Грузию и не раз) отдельное спасибо и нашему водителю Олегу 🙌🏻 P.S. Категорически не согласна с ниже оставленным негативным отзывом туристов. Даже как-то обидно за Георгия стало. Он очень образованный человек, с широким кругозором. Видимо туристы были не в духе. Помимо того, что как гид он профессионал, безусловно, так он ещё и автор книги «Царь пустыни». И всем желающим посетить Кутаиси, я рекомендую выбрать именно эту экскурсию!

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А
Длинная экскурсия на целый день. Раньше до Кутаиси не добирались. Рекомендовал-бы тем, кто посмотрел уже другие достопримечательности. Интересно, но далековато. Основные достопримечательности - природный парк с пещерой (небольшая, но интересная), следами динозавров (на любителя) и смотровой площадкой (шикарно), далее - небольшая прогулка по городу и разные соборы и монастыри. Единственный момент, я-бы немного увеличил время прогулки по городу.
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S
Экскурсовод Леди очень душевно относиться к в своей работе. Рассказывала много и с воодушевлением. Я получила очень много новой и интересной информации. Леди внимательно относится к людям. Экскурсия была очень информативной и комфортной.
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О
Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод. Очень много интересной и разнообразной информации. Могли получить ответы на любые вопросы связанные с историей страны. Спасибо большое Георгию.
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Владимир
Отличный маршрут! Спасибо гиду Гиоргию. Рассказывал интересно и доступно. От Тбилиси долговато ехать,но это того стоило.
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Pavel
Сама по себе экскурсия не так уж и плоха но есть несколько нюансов.
1. Это скорее летняя экскурсия, очень красивая природа, живописные места но увы зимой это выглядит не так круто
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как хотелось бы.
2. Расстояние до места экскурсии достаточно приличное и большая часть времени уходит на дорогу, все это достаточно утомительно.
3. От гида тоже многое зависит, я не скажу что нам попался плохой гид, но его знания были просто энциклопедическими и это стало минусом, рассказ был как из учебника истории, немного унывно.
4. В пещерах был свой гид, которого гидом назвать трудно, ничего толком не рассказал не показал, за несколько часов блуждания по горам проронил лишь пару слов.
В итоге экскурсия была больше утомительной чем интересной.
Если вам принципиально посетить именно те достопримечательности которые включены в данный маршрут то несомненно это ваш вариант. Ну а если у вас свободная программа, советую поискать что то получше.

Леди
Леди
Ответ организатора:
Павел, нам важно мнение каждого гостя, хотя очень жаль получить такую низкую оценку за нюансы, которые абсолютно никак не относятся
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к качеству нашей работы.
1. Зимой, естественно, вы не увидите буйство красок, не совсем понятно чего вы ожидали)) своеобразная серость свойственна абсолютно любым локациям, кроме белоснежного высокогорья.
2. Экскурсия достаточно продолжительная, для вас это не должно было быть сюрпризом, в описании присутствует вся необходимая информация по времени. Расстояние от Тбилиси до Кутаиси - 230 км!
3. У вас был гид Гиоргий, о котором достаточно прочесть предыдущие развернутые отзывы. Прекрасный рассказчик и профессионал своего дела. Не массовик-затейник, выезжающий только на шутках.
4. Проводник в пещерах не имеет к нашей команде никакого отношения, Сатаплия - государственный объект со своими сотрудниками, мы не можем нести за них ответственность. Свое замечание стоило опубликовать на официальной страничке обьекта.

Отдельно отмечу, что экскурсия была проведена для вас фактически индивидуально. Несмотря на то, что группа не сформировалась, мы не стали отменять экскурсию и добросовестно провели ее для вас по групповой цене, еще и со скидкой. Вас обслуживали профессиональный гид и опытный водитель на комфортабельном минивэне mercedes vito, а не гид-водитель в одном лице, как делают многие, для сокращения расходов. Вы не оценили это по достоинству.

Всего наилучшего, Леди

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