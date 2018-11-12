7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите одну из исторических столиц Грузии, которая старше Тбилиси на 2000 лет. Прикоснётесь к христианской истории страны и пройдёте несколько шагов над пропастью.
Вас ждут красоты центра и окрестностей Кутаиси, старинная архитектура, мозаики, фрески и своды пещер.
Вас ждут красоты центра и окрестностей Кутаиси, старинная архитектура, мозаики, фрески и своды пещер.
Описание экскурсии
Столица Имеретинского царства — Кутаиси
- Вы проедете по улицам и услышите о судьбе города и его нынешней роли.
- Посетите собор Баграти. Храм назван в честь первого царя объединённой Грузии, здесь когда-то короновали Давида IV Строителя.
- Рассмотрите сохранившиеся фрагменты мозаики и ажурной резьбы, фрески Пресвятой Богородицы и крепостные стены вокруг собора.
- А с вершины холма, на котором стоит храм, взглянете на весь Кутаиси, реку и горы вокруг.
Монастыри и пещеры — древность Грузии
- Узнаете историю монастыря Моцамета и мощей Святых Давида и Константина. Услышите, какие потери понесла обитель в годы советской власти и как вновь обрела реликвии благодаря местным жителям.
- Отправитесь к монастырю Гелати, мозаики которого считаются лучшими во всём Закавказье.
- Погрузитесь в необычную атмосферу древнего мира в карстовых пещерах Сатаплиа, где были найдены следы динозавров.
- Пройдёте по стеклянной платформе над пропастью и насладитесь панорамными видами окрестностей Кутаиси.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле, бутылка негазированной воды включена в стоимость экскурсии.
- Дополнительные расходы: входные билеты в локации, обед (по желанию, в Кутаиси предусмотрена остановка).
- Расстояние от Тбилиси до Кутаиси — 230 км, около 4 часов в дороге. Продолжительность экскурсии указана примерно: ожидаемое время возвращения в Тбилиси — 10–11 вечера.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От метро Авлабари
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леди — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 847 туристов
Привет! Я Леди — ваш личный гид по Грузии! с 2011 года я создаю для своих гостей незабываемые путешествия и помогаю взглянуть на страну не только глазами туриста, но и
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я получила такое удовольствие от этой экскурсии, просто словами не описать! И большая заслуга в этом гида Георгия! Может рассказать абсолютно все об истории родного края! Стоит сказать, что компания
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А
Длинная экскурсия на целый день. Раньше до Кутаиси не добирались. Рекомендовал-бы тем, кто посмотрел уже другие достопримечательности. Интересно, но далековато. Основные достопримечательности - природный парк с пещерой (небольшая, но интересная), следами динозавров (на любителя) и смотровой площадкой (шикарно), далее - небольшая прогулка по городу и разные соборы и монастыри. Единственный момент, я-бы немного увеличил время прогулки по городу.
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S
Экскурсовод Леди очень душевно относиться к в своей работе. Рассказывала много и с воодушевлением. Я получила очень много новой и интересной информации. Леди внимательно относится к людям. Экскурсия была очень информативной и комфортной.
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О
Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод. Очень много интересной и разнообразной информации. Могли получить ответы на любые вопросы связанные с историей страны. Спасибо большое Георгию.
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Отличный маршрут! Спасибо гиду Гиоргию. Рассказывал интересно и доступно. От Тбилиси долговато ехать,но это того стоило.
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Сама по себе экскурсия не так уж и плоха но есть несколько нюансов.
1. Это скорее летняя экскурсия, очень красивая природа, живописные места но увы зимой это выглядит не так круто
1. Это скорее летняя экскурсия, очень красивая природа, живописные места но увы зимой это выглядит не так круто
Леди
Ответ организатора:
Павел, нам важно мнение каждого гостя, хотя очень жаль получить такую низкую оценку за нюансы, которые абсолютно никак не относятся
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