7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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к качеству нашей работы.

1. Зимой, естественно, вы не увидите буйство красок, не совсем понятно чего вы ожидали)) своеобразная серость свойственна абсолютно любым локациям, кроме белоснежного высокогорья.

2. Экскурсия достаточно продолжительная, для вас это не должно было быть сюрпризом, в описании присутствует вся необходимая информация по времени. Расстояние от Тбилиси до Кутаиси - 230 км!

3. У вас был гид Гиоргий, о котором достаточно прочесть предыдущие развернутые отзывы. Прекрасный рассказчик и профессионал своего дела. Не массовик-затейник, выезжающий только на шутках.

4. Проводник в пещерах не имеет к нашей команде никакого отношения, Сатаплия - государственный объект со своими сотрудниками, мы не можем нести за них ответственность. Свое замечание стоило опубликовать на официальной страничке обьекта.



Отдельно отмечу, что экскурсия была проведена для вас фактически индивидуально. Несмотря на то, что группа не сформировалась, мы не стали отменять экскурсию и добросовестно провели ее для вас по групповой цене, еще и со скидкой. Вас обслуживали профессиональный гид и опытный водитель на комфортабельном минивэне mercedes vito, а не гид-водитель в одном лице, как делают многие, для сокращения расходов. Вы не оценили это по достоинству.



Всего наилучшего, Леди