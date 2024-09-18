Трансфер с экскурсией из Тбилиси в Батуми/Кутаиси

Зачем терять день в пути, когда можно провести его активно, познавательно, с комфортом и при этом экономно! Я предлагаю три маршрута на выбор. Стоимость и набор регионов во всех трёх вариантах одинаковые.

Отличие в траектории пути и акцентах программы: подземный мир Колхиды; каньоны, красоты и панорамы; история Имеретии и духовное наследие Грузии.
Трансфер с экскурсией из Тбилиси в Батуми/Кутаиси
Трансфер с экскурсией из Тбилиси в Батуми/Кутаиси
Трансфер с экскурсией из Тбилиси в Батуми/Кутаиси
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание трансфер

Погрузитесь в удивительный мир Иберии, где история переплетается с легендами, мифами и сказаниями. Исследуйте древние памятники, откройте для себя подземный мир Колхиды и духовные центры, символизирующие Золотой век. Насладитесь красотой природы и моря, пещер и каньонов, а также гастрономическими изысками, включая винные дегустации и блюда имеретинской и мегрельской кухни.

Маршрут № 1

Этот маршрут подходит тем, кто хочет исследовать подземный мир Колхиды.

  • Тбилиси
  • Мцхета
  • Гори
  • Сурами
  • Перевал Рикоти
  • Цхалтубо (экскурсия на авто по городу)
  • Кумистави (пещеры Прометея)
  • Пещеры Тетра и дегустации
  • Шекветили (парк Музыкантов)
  • Кутаиси/Батуми

Я заберу вас с места вашего проживания, и мы начнем наше путешествие с обзорной экскурсии по солнечному Тбилиси. По пути вы увидите монастыри Джвари, Светицховели и Самтавро, а также памятники Лермонтову и Илье Чавчавадзе.

Имеретия

После Рикотского перевала мы окажемся в Колхиде, где находится Пещера Прометея. Это место, овеянное легендами, подарит вам возможность оценить красоту крупнейшей пещеры в Европе, а также покататься на лодке по подземной реке.

Пещера Тетра

Здесь высокая концентрация кислорода, что делает пребывание в пещере особенным. Это также прекрасное место для знакомства с виноделием Западной Грузии.

Самегрело

Мы посетим один из самых красивых регионов Грузии, где вас ждут удивительные природные пейзажи и древние традиции.

Аджария

В этом районе вас ждут море, долины и водопады, а также альпийские луга, создающие особую атмосферу.

Маршрут № 2

Этот маршрут подойдет тем, кто хочет насладиться красотами и панорамами.

  • Тбилиси
  • Мцхета
  • Гори
  • Сурами
  • Перевал Рикоти
  • Цхалтубо (экскурсия на авто по городу)
  • Зеда Горди (каньон Окаце)
  • Мартвили (каньон Мартвили)
  • Шекветили
  • Кутаиси/Батуми

Минуя Рикотский перевал, мы попадем в зеленый регион с густыми хвойными лесами. Каньон Окаце ждет тех, кто ищет адреналин — стальная дорожка и подвесной мост подарят незабываемые впечатления.

Самегрело

Здесь вы увидите неординарные красоты природы и посетите каньон Мартвили, где сможете прогуляться и покататься на лодках по голубой реке.

Аджария

Завершая маршрут, я поделюсь рекомендациями о том, что стоит посмотреть и куда сходить.

Маршрут № 3

Этот маршрут предназначен для тех, кто хочет узнать о главных символах и истории Имеретии.

  • Тбилиси
  • Мцхета
  • Гори
  • Сурами
  • Перевал Рикоти
  • Гелати (академия и монастырь)
  • Моцамета (монастырь на скале)
  • Кутаиси (экскурсия на авто по городу)
  • Цхалтубо (авто экскурсия по городу)
  • Кумистави (пещеры Прометея)
  • Кутаиси/Батуми

Мы начнем с комплекса Гелати, символа грузинского Золотого века и важного духовного центра. Затем посетим монастырь Моцамета, где расскажем о его реликвиях.

Город-курорт Цхалтубо

Здесь вас ждут целебные воды и голубая глина, о которых я расскажу подробнее.

Пещера Прометея

Это место, где вы сможете насладиться красотой сталактитов и сталагмитов, а также покататься на лодке по подземной реке.

Важная информация

Дети ростом более 120 см могут посещать каньоны и пещеры. Подростки до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

7.00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Тбилиси
  • Мцхета
  • Гори
  • Сурами
  • Перевал Рикоти
  • Цхалтубо
  • Кумистави
  • Мартвили (каньон Мартвили)
  • Кобулети
  • Кутаиси/Батуми
Что включено
  • Комфортабельный транспорт
  • Сопровождение в поездке водителем - гидом
  • Питьевая вода в путешествии
Что не входит в цену
  • Питание (по вашему желанию, можно взять перекус с собой)
  • Личные покупки по желанию (вино и сувениры, церковная утварь)
  • Входные билеты в комплексы, музеи, пещеры, каньоны так как цены везде разные. Какую опцию выберите - ту и оплатите
  • Винная дегустация
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес проживания
Завершение: Вас адрес проживания
Когда и сколько длится?
Когда: 7.00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Добро пожаловать в мою страну
  • Хочу сообщить Вам, что так же организовываю и провожу всевозможные бюджетные туры по Тбилиси и стране. Кахетия, Мцхета, Джвари, пещерный город Уплисцихе, подъем на Казбеги, Боржомское ущелье, парк и воды, крепость Рабати, Вардзия, Кутаиси, Гелатская академия, Моцамета, пещера Прометея, каньоны Мартвили и Окаце, а так же в Тушети и перевал Абано, горная Аджария и Батуми
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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