Отличие в траектории пути и акцентах программы: подземный мир Колхиды; каньоны, красоты и панорамы; история Имеретии и духовное наследие Грузии.
Описание трансфер
Погрузитесь в удивительный мир Иберии, где история переплетается с легендами, мифами и сказаниями. Исследуйте древние памятники, откройте для себя подземный мир Колхиды и духовные центры, символизирующие Золотой век. Насладитесь красотой природы и моря, пещер и каньонов, а также гастрономическими изысками, включая винные дегустации и блюда имеретинской и мегрельской кухни.
Маршрут № 1
Этот маршрут подходит тем, кто хочет исследовать подземный мир Колхиды.
- Тбилиси
- Мцхета
- Гори
- Сурами
- Перевал Рикоти
- Цхалтубо (экскурсия на авто по городу)
- Кумистави (пещеры Прометея)
- Пещеры Тетра и дегустации
- Шекветили (парк Музыкантов)
- Кутаиси/Батуми
Я заберу вас с места вашего проживания, и мы начнем наше путешествие с обзорной экскурсии по солнечному Тбилиси. По пути вы увидите монастыри Джвари, Светицховели и Самтавро, а также памятники Лермонтову и Илье Чавчавадзе.
Имеретия
После Рикотского перевала мы окажемся в Колхиде, где находится Пещера Прометея. Это место, овеянное легендами, подарит вам возможность оценить красоту крупнейшей пещеры в Европе, а также покататься на лодке по подземной реке.
Пещера Тетра
Здесь высокая концентрация кислорода, что делает пребывание в пещере особенным. Это также прекрасное место для знакомства с виноделием Западной Грузии.
Самегрело
Мы посетим один из самых красивых регионов Грузии, где вас ждут удивительные природные пейзажи и древние традиции.
Аджария
В этом районе вас ждут море, долины и водопады, а также альпийские луга, создающие особую атмосферу.
Маршрут № 2
Этот маршрут подойдет тем, кто хочет насладиться красотами и панорамами.
- Тбилиси
- Мцхета
- Гори
- Сурами
- Перевал Рикоти
- Цхалтубо (экскурсия на авто по городу)
- Зеда Горди (каньон Окаце)
- Мартвили (каньон Мартвили)
- Шекветили
- Кутаиси/Батуми
Минуя Рикотский перевал, мы попадем в зеленый регион с густыми хвойными лесами. Каньон Окаце ждет тех, кто ищет адреналин — стальная дорожка и подвесной мост подарят незабываемые впечатления.
Самегрело
Здесь вы увидите неординарные красоты природы и посетите каньон Мартвили, где сможете прогуляться и покататься на лодках по голубой реке.
Аджария
Завершая маршрут, я поделюсь рекомендациями о том, что стоит посмотреть и куда сходить.
Маршрут № 3
Этот маршрут предназначен для тех, кто хочет узнать о главных символах и истории Имеретии.
- Тбилиси
- Мцхета
- Гори
- Сурами
- Перевал Рикоти
- Гелати (академия и монастырь)
- Моцамета (монастырь на скале)
- Кутаиси (экскурсия на авто по городу)
- Цхалтубо (авто экскурсия по городу)
- Кумистави (пещеры Прометея)
- Кутаиси/Батуми
Мы начнем с комплекса Гелати, символа грузинского Золотого века и важного духовного центра. Затем посетим монастырь Моцамета, где расскажем о его реликвиях.
Город-курорт Цхалтубо
Здесь вас ждут целебные воды и голубая глина, о которых я расскажу подробнее.
Пещера Прометея
Это место, где вы сможете насладиться красотой сталактитов и сталагмитов, а также покататься на лодке по подземной реке.
Важная информация
Дети ростом более 120 см могут посещать каньоны и пещеры. Подростки до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых.
7.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тбилиси
- Мцхета
- Гори
- Сурами
- Перевал Рикоти
- Цхалтубо
- Кумистави
- Мартвили (каньон Мартвили)
- Кобулети
- Кутаиси/Батуми
Что включено
- Комфортабельный транспорт
- Сопровождение в поездке водителем - гидом
- Питьевая вода в путешествии
Что не входит в цену
- Питание (по вашему желанию, можно взять перекус с собой)
- Личные покупки по желанию (вино и сувениры, церковная утварь)
- Входные билеты в комплексы, музеи, пещеры, каньоны так как цены везде разные. Какую опцию выберите - ту и оплатите
- Винная дегустация
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Добро пожаловать в мою страну
- Хочу сообщить Вам, что так же организовываю и провожу всевозможные бюджетные туры по Тбилиси и стране. Кахетия, Мцхета, Джвари, пещерный город Уплисцихе, подъем на Казбеги, Боржомское ущелье, парк и воды, крепость Рабати, Вардзия, Кутаиси, Гелатская академия, Моцамета, пещера Прометея, каньоны Мартвили и Окаце, а так же в Тушети и перевал Абано, горная Аджария и Батуми