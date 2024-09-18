Зачем терять день в пути, когда можно провести его активно, познавательно, с комфортом и при этом экономно! Я предлагаю три маршрута на выбор. Стоимость и набор регионов во всех трёх вариантах одинаковые. Отличие в траектории пути и акцентах программы: подземный мир Колхиды; каньоны, красоты и панорамы; история Имеретии и духовное наследие Грузии.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Погрузитесь в удивительный мир Иберии, где история переплетается с легендами, мифами и сказаниями. Исследуйте древние памятники, откройте для себя подземный мир Колхиды и духовные центры, символизирующие Золотой век. Насладитесь красотой природы и моря, пещер и каньонов, а также гастрономическими изысками, включая винные дегустации и блюда имеретинской и мегрельской кухни.

Маршрут № 1

Этот маршрут подходит тем, кто хочет исследовать подземный мир Колхиды.

Тбилиси

Мцхета

Гори

Сурами

Перевал Рикоти

Цхалтубо (экскурсия на авто по городу)

Кумистави (пещеры Прометея)

Пещеры Тетра и дегустации

Шекветили (парк Музыкантов)

Кутаиси/Батуми

Я заберу вас с места вашего проживания, и мы начнем наше путешествие с обзорной экскурсии по солнечному Тбилиси. По пути вы увидите монастыри Джвари, Светицховели и Самтавро, а также памятники Лермонтову и Илье Чавчавадзе.

Имеретия

После Рикотского перевала мы окажемся в Колхиде, где находится Пещера Прометея. Это место, овеянное легендами, подарит вам возможность оценить красоту крупнейшей пещеры в Европе, а также покататься на лодке по подземной реке.

Пещера Тетра

Здесь высокая концентрация кислорода, что делает пребывание в пещере особенным. Это также прекрасное место для знакомства с виноделием Западной Грузии.

Самегрело

Мы посетим один из самых красивых регионов Грузии, где вас ждут удивительные природные пейзажи и древние традиции.

Аджария

В этом районе вас ждут море, долины и водопады, а также альпийские луга, создающие особую атмосферу.

Маршрут № 2

Этот маршрут подойдет тем, кто хочет насладиться красотами и панорамами.

Тбилиси

Мцхета

Гори

Сурами

Перевал Рикоти

Цхалтубо (экскурсия на авто по городу)

Зеда Горди (каньон Окаце)

Мартвили (каньон Мартвили)

Шекветили

Кутаиси/Батуми

Минуя Рикотский перевал, мы попадем в зеленый регион с густыми хвойными лесами. Каньон Окаце ждет тех, кто ищет адреналин — стальная дорожка и подвесной мост подарят незабываемые впечатления.

Самегрело

Здесь вы увидите неординарные красоты природы и посетите каньон Мартвили, где сможете прогуляться и покататься на лодках по голубой реке.

Аджария

Завершая маршрут, я поделюсь рекомендациями о том, что стоит посмотреть и куда сходить.

Маршрут № 3

Этот маршрут предназначен для тех, кто хочет узнать о главных символах и истории Имеретии.

Тбилиси

Мцхета

Гори

Сурами

Перевал Рикоти

Гелати (академия и монастырь)

Моцамета (монастырь на скале)

Кутаиси (экскурсия на авто по городу)

Цхалтубо (авто экскурсия по городу)

Кумистави (пещеры Прометея)

Кутаиси/Батуми

Мы начнем с комплекса Гелати, символа грузинского Золотого века и важного духовного центра. Затем посетим монастырь Моцамета, где расскажем о его реликвиях.

Город-курорт Цхалтубо

Здесь вас ждут целебные воды и голубая глина, о которых я расскажу подробнее.

Пещера Прометея

Это место, где вы сможете насладиться красотой сталактитов и сталагмитов, а также покататься на лодке по подземной реке.

Важная информация

Дети ростом более 120 см могут посещать каньоны и пещеры. Подростки до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых.