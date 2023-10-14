Экскурсия в античную цитадель Армазисцихе и один из первых городов на территории страны
Но история Мцхеты значительно глубже и богаче, о чём вы узнаете подробнее возле руин крепости Армазисцихе. Мы осмотрим культовые памятники, поговорим об эпохе язычества.
А позже продолжим знакомство с древностью в пещерном Уплисцихе, важном памятнике грузинской культуры.
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Описание
Что вас ожидает
Мцхета с нового ракурса
Мы погуляем по развалинам античного города Армази на юго-востоке древней столицы Картли. Расположен он в двух километрах от неё, на горе Багинети, на правом берегу реки Куры. Сюда редко приезжают путешественники, а зря! Знакомство с античным наследием позволит глубже понять и узнать Мцхету. Я расскажу об идоле бога Армази (главного в местном пантеоне), который ранее здесь возвышался. А также покажу древний саркофаг, царские бани, шестиапсидный храм, винный погреб (марани) и зал с колоннами.
Не обойдём вниманием и главные символы города. На противоположном берегу реки вы осмотрите памятники Раннего и Позднего Средневековья: храмы Джвари и Светицховели, а также монастырь Святого Стефана, Самтавро.
Скальный город Уплисцихе
Во второй части программы отправимся в город особой культурной значимости, включённый в список ЮНЕСКО. Уплисцихе высечен в вулканических скалах хребта Квернаки, недалеко от города Гори. Я познакомлю вас с историей культового картлийского сооружения и расскажу о многочисленных храмах комплекса, посвящённых богине солнца.
Организационные детали
- В стоимость включено сопровождение гида и трансфер на минивэне или легковом автомобиле (в зависимости от количества людей в вашей компании)
- Дополнительные расходы: билеты в музейный комплекс Уплисцихе — 15 лари с человека (чуть больше 5 евро)
- Рекомендую надеть удобную обувь, желательно кроссовки, взять с собой шляпу от солнца, солнечные очки и бутылку питьевой воды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.