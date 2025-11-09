В духовную столицу Грузии приезжают, чтобы прикоснуться к истокам христианства на нашей земле. Но история Мцхеты значительно глубже и богаче, о чём вы узнаете подробнее возле руин крепости Армазисцихе. Мы осмотрим культовые памятники, поговорим об эпохе язычества. А позже продолжим знакомство с древностью в пещерном Уплисцихе, важном памятнике грузинской культуры.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мцхета с нового ракурса

Мы погуляем по развалинам античного города Армази на юго-востоке древней столицы Картли. Расположен он в двух километрах от неё, на горе Багинети, на правом берегу реки Куры. Сюда редко приезжают путешественники, а зря! Знакомство с античным наследием позволит глубже понять и узнать Мцхету. Я расскажу об идоле бога Армази (главного в местном пантеоне), который ранее здесь возвышался. А также покажу древний саркофаг, царские бани, шестиапсидный храм, винный погреб (марани) и зал с колоннами.

Не обойдём вниманием и главные символы города. На противоположном берегу реки вы осмотрите памятники Раннего и Позднего Средневековья: храмы Джвари и Светицховели, а также монастырь Святого Стефана, Самтавро.

Скальный город Уплисцихе

Во второй части программы отправимся в город особой культурной значимости, включённый в список ЮНЕСКО. Уплисцихе высечен в вулканических скалах хребта Квернаки, недалеко от города Гори. Я познакомлю вас с историей культового картлийского сооружения и расскажу о многочисленных храмах комплекса, посвящённых богине солнца.

Организационные детали