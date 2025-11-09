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Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию

Экскурсия в античную цитадель Армазисцихе и один из первых городов на территории страны
В духовную столицу Грузии приезжают, чтобы прикоснуться к истокам христианства на нашей земле.

Но история Мцхеты значительно глубже и богаче, о чём вы узнаете подробнее возле руин крепости Армазисцихе. Мы осмотрим культовые памятники, поговорим об эпохе язычества.

А позже продолжим знакомство с древностью в пещерном Уплисцихе, важном памятнике грузинской культуры.
5
2 отзыва
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию

Описание экскурсии

Мцхета с нового ракурса

Мы погуляем по развалинам античного города Армази на юго-востоке древней столицы Картли. Расположен он в двух километрах от неё, на горе Багинети, на правом берегу реки Куры. Сюда редко приезжают путешественники, а зря! Знакомство с античным наследием позволит глубже понять и узнать Мцхету. Я расскажу об идоле бога Армази (главного в местном пантеоне), который ранее здесь возвышался. А также покажу древний саркофаг, царские бани, шестиапсидный храм, винный погреб (марани) и зал с колоннами.

Не обойдём вниманием и главные символы города. На противоположном берегу реки вы осмотрите памятники Раннего и Позднего Средневековья: храмы Джвари и Светицховели, а также монастырь Святого Стефана, Самтавро.

Скальный город Уплисцихе

Во второй части программы отправимся в город особой культурной значимости, включённый в список ЮНЕСКО. Уплисцихе высечен в вулканических скалах хребта Квернаки, недалеко от города Гори. Я познакомлю вас с историей культового картлийского сооружения и расскажу о многочисленных храмах комплекса, посвящённых богине солнца.

Организационные детали

  • В стоимость включено сопровождение гида и трансфер на минивэне или легковом автомобиле (в зависимости от количества людей в вашей компании)
  • Дополнительные расходы: билеты в музейный комплекс Уплисцихе — 15 лари с человека (чуть больше 5 евро)
  • Рекомендую надеть удобную обувь, желательно кроссовки, взять с собой шляпу от солнца, солнечные очки и бутылку питьевой воды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 590 туристов
По профессии я журналист, вместе с тем, являюсь лицензированным туристическим гидом, членом Ассоциации гидов Грузии. Свободно владею русским языком. Отдаю предпочтение любителям индивидуального туризма. При планировании туристических маршрутов обязательно учитываю запросы туристов, стараюсь, чтобы они чувствовали себя в Грузии как желанные гости. Могу предложить услуги гида, переводчика, оказать помощь в бронировании отелей и др.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Елена
Экскурсия очень понравилась, время полетело незаметно. Ирина, прекрасный гид, все структурировано, отлично продуман маршрут, рассказала много интересных фактов и историй, на все вопросы отвечала, не было спешки. Привезли много фоток и впечатлений из поездки. Спасибо, вам Ирина большое!
Однозначно рекомендуем гида и экскурсию!
Экскурсия очень понравилась, время полетело незаметно. Ирина, прекрасный гид, все структурировано, отлично продуман маршрут, рассказала много
Экскурсия очень понравилась, время полетело незаметно. Ирина, прекрасный гид, все структурировано, отлично продуман маршрут, рассказала много
Экскурсия очень понравилась, время полетело незаметно. Ирина, прекрасный гид, все структурировано, отлично продуман маршрут, рассказала много
Экскурсия очень понравилась, время полетело незаметно. Ирина, прекрасный гид, все структурировано, отлично продуман маршрут, рассказала много
Экскурсия очень понравилась, время полетело незаметно. Ирина, прекрасный гид, все структурировано, отлично продуман маршрут, рассказала много
Экскурсия очень понравилась, время полетело незаметно. Ирина, прекрасный гид, все структурировано, отлично продуман маршрут, рассказала много
Экскурсия очень понравилась, время полетело незаметно. Ирина, прекрасный гид, все структурировано, отлично продуман маршрут, рассказала много
Экскурсия очень понравилась, время полетело незаметно. Ирина, прекрасный гид, все структурировано, отлично продуман маршрут, рассказала много+2
Экскурсия очень понравилась, время полетело незаметно. Ирина, прекрасный гид, все структурировано, отлично продуман маршрут, рассказала много
Экскурсия очень понравилась, время полетело незаметно. Ирина, прекрасный гид, все структурировано, отлично продуман маршрут, рассказала много
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O
Очень насыщенная и интересная поездка, маршрут продуман, и времени на осмотр каждой отдельной локации было достаточно. Ирина - прекрасный гид!
Очень насыщенная и интересная поездка, маршрут продуман, и времени на осмотр каждой отдельной локации было достаточно. Ирина - прекрасный гид!
Очень насыщенная и интересная поездка, маршрут продуман, и времени на осмотр каждой отдельной локации было достаточно. Ирина - прекрасный гид!
Очень насыщенная и интересная поездка, маршрут продуман, и времени на осмотр каждой отдельной локации было достаточно. Ирина - прекрасный гид!
Очень насыщенная и интересная поездка, маршрут продуман, и времени на осмотр каждой отдельной локации было достаточно. Ирина - прекрасный гид!
Очень насыщенная и интересная поездка, маршрут продуман, и времени на осмотр каждой отдельной локации было достаточно. Ирина - прекрасный гид!
Очень насыщенная и интересная поездка, маршрут продуман, и времени на осмотр каждой отдельной локации было достаточно. Ирина - прекрасный гид!
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