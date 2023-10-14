Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию

Экскурсия в античную цитадель Армазисцихе и один из первых городов на территории страны

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В духовную столицу Грузии приезжают, чтобы прикоснуться к истокам христианства на нашей земле.

Но история Мцхеты значительно глубже и богаче, о чём вы узнаете подробнее возле руин крепости Армазисцихе. Мы осмотрим культовые памятники, поговорим об эпохе язычества.

А позже продолжим знакомство с древностью в пещерном Уплисцихе, важном памятнике грузинской культуры.
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Мцхета с нового ракурса

Мы погуляем по развалинам античного города Армази на юго-востоке древней столицы Картли. Расположен он в двух километрах от неё, на горе Багинети, на правом берегу реки Куры. Сюда редко приезжают путешественники, а зря! Знакомство с античным наследием позволит глубже понять и узнать Мцхету. Я расскажу об идоле бога Армази (главного в местном пантеоне), который ранее здесь возвышался. А также покажу древний саркофаг, царские бани, шестиапсидный храм, винный погреб (марани) и зал с колоннами.

Не обойдём вниманием и главные символы города. На противоположном берегу реки вы осмотрите памятники Раннего и Позднего Средневековья: храмы Джвари и Светицховели, а также монастырь Святого Стефана, Самтавро.

Скальный город Уплисцихе

Во второй части программы отправимся в город особой культурной значимости, включённый в список ЮНЕСКО. Уплисцихе высечен в вулканических скалах хребта Квернаки, недалеко от города Гори. Я познакомлю вас с историей культового картлийского сооружения и расскажу о многочисленных храмах комплекса, посвящённых богине солнца.

Организационные детали

  • В стоимость включено сопровождение гида и трансфер на минивэне или легковом автомобиле (в зависимости от количества людей в вашей компании)
  • Дополнительные расходы: билеты в музейный комплекс Уплисцихе — 15 лари с человека (чуть больше 5 евро)
  • Рекомендую надеть удобную обувь, желательно кроссовки, взять с собой шляпу от солнца, солнечные очки и бутылку питьевой воды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
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Собор Светицховели
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