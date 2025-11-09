Мы погуляем по развалинам античного города Армази на юго-востоке древней столицы Картли. Расположен он в двух километрах от неё, на горе Багинети, на правом берегу реки Куры. Сюда редко приезжают путешественники, а зря! Знакомство с античным наследием позволит глубже понять и узнать Мцхету. Я расскажу об идоле бога Армази (главного в местном пантеоне), который ранее здесь возвышался. А также покажу древний саркофаг, царские бани, шестиапсидный храм, винный погреб (марани) и зал с колоннами.
Не обойдём вниманием и главные символы города. На противоположном берегу реки вы осмотрите памятники Раннего и Позднего Средневековья: храмы Джвари и Светицховели, а также монастырь Святого Стефана, Самтавро.
Скальный город Уплисцихе
Во второй части программы отправимся в город особой культурной значимости, включённый в список ЮНЕСКО. Уплисцихе высечен в вулканических скалах хребта Квернаки, недалеко от города Гори. Я познакомлю вас с историей культового картлийского сооружения и расскажу о многочисленных храмах комплекса, посвящённых богине солнца.
Организационные детали
В стоимость включено сопровождение гида и трансфер на минивэне или легковом автомобиле (в зависимости от количества людей в вашей компании)
Дополнительные расходы: билеты в музейный комплекс Уплисцихе — 15 лари с человека (чуть больше 5 евро)
Рекомендую надеть удобную обувь, желательно кроссовки, взять с собой шляпу от солнца, солнечные очки и бутылку питьевой воды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 590 туристов
По профессии я журналист, вместе с тем, являюсь лицензированным туристическим гидом, членом Ассоциации гидов Грузии. Свободно владею русским языком. Отдаю предпочтение любителям индивидуального туризма. При планировании туристических маршрутов обязательно учитываю запросы туристов, стараюсь, чтобы они чувствовали себя в Грузии как желанные гости. Могу предложить услуги гида, переводчика, оказать помощь в бронировании отелей и др.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Экскурсия очень понравилась, время полетело незаметно. Ирина, прекрасный гид, все структурировано, отлично продуман маршрут, рассказала много интересных фактов и историй, на все вопросы отвечала, не было спешки. Привезли много фоток и впечатлений из поездки. Спасибо, вам Ирина большое! Однозначно рекомендуем гида и экскурсию!
+2
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O
Oleg
Очень насыщенная и интересная поездка, маршрут продуман, и времени на осмотр каждой отдельной локации было достаточно. Ирина - прекрасный гид!
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